Главная Новости Сборные Календарь Результаты Стадионы Статистика
 | 
8 июля
Без сил: Дания проиграла Англии в овертайме полуфинала Евро-2020 даже после отражённого Шмейхелем пенальти
На чемпионате Европы по футболу определился второй финалист. На стадионе «Уэмбли» сборная Англии взяла верх над командой Дании и впервые в истории преодолела барьер полуфинала турнира. Счёт в матче эффектным ударом со штрафного открыл Миккель Дамсгор, но спустя девять минут автогол Симона Кьера позволил хозяевам восстановить паритет. В итоге победитель встречи определился в дополнительное время: решающим стал точный удар Гарри Кейна после 11-метрового.
Без сил: Дания проиграла Англии в овертайме полуфинала Евро-2020 даже после отражённого Шмейхелем пенальти
  • Футболисты сборной Англии Фил Фоден, Гарри Кейн и Джордан Хендерсон
  • Reuters
  • © LAURENCE GRIFFITHS
Без сил: Дания проиграла Англии в овертайме полуфинала Евро-2020 даже после отражённого Шмейхелем пенальти
  • Футболисты сборной Англии Фил Фоден, Гарри Кейн и Джордан Хендерсон
  • Reuters
  • © LAURENCE GRIFFITHS
На чемпионате Европы по футболу определился второй финалист. На стадионе «Уэмбли» сборная Англии взяла верх над командой Дании и впервые в истории преодолела барьер полуфинала турнира. Счёт в матче эффектным ударом со штрафного открыл Миккель Дамсгор, но спустя девять минут автогол Симона Кьера позволил хозяевам восстановить паритет. В итоге победитель встречи определился в дополнительное время: решающим стал точный удар Гарри Кейна после 11-метрового.

До настоящего момента чемпионат Европы складывался как никогда хорошо для сборной Англии. Подопечные Гарета Саутгейта уверенно преодолели барьер группового этапа, без особых проблем прошли две стадии плей-офф и остановились в шаге от исторического достижения, не имея в пассиве ни одного пропущенного гола. От первого выхода в финал родоначальников футбола отделяла лишь одна встреча, проходившая к тому же на домашнем стадионе «Уэмбли». Правда, противостояла им национальная команда Дании, в октябре 2020 года не испугавшаяся давления трибун легендарной арены. Матч Лиги наций завершился тогда победой гостей с минимальным счётом, а автором единственного мяча стал Кристиан Эриксен.

Тот успех вряд ли позволял считать Данию фаворитом в противостоянии с Англией, однако заставлял с уважением относиться к её шансам завоевать путёвку в финал. По ходу турнира коллектив Каспера Юльманна прославился своим бесстрашием и умением сохранять концентрацию в тяжелейшие моменты. Их не сломило ни происшествие с Эриксеном, ни обидное поражение от Бельгии, поставившее их в крайне сложную ситуацию в квартете. Как итог — три победы подряд с общей разницей мячей 10:2 и звание главной сенсации соревнований.

Также по теме
Футболисты сборной Италии после победы над командой Испании на Евро-2020 Серийные «убийцы»: как Италия выстрадала победу над Испанией и вышла в финал Евро-2020
На чемпионате Европы по футболу определился первый финалист. Сборная Италии взяла верх над командой Испании и продлила беспроигрышную...

Тем не менее это никоим образом не сказалось на предматчевых раскладах. Англичане ожидаемо считались явными фаворитами, чему частично могло способствовать возвращение в основу Букайо Саки. Вингер «Арсенала» впечатляюще выступил в играх с Чехией и Германией, но пропустил встречу с Украиной из-за травмы. Вместо него на правый фланг вышел Джейдон Санчо, но смотрелся довольно средне — общей картины не испортил, но и ярко себя не проявил.

В свою очередь, Юльманн также был довольно консервативен в вопросе подбора состава. Но если Саутгейт ограничился одной перестановкой, то наставник «алой гвардии» и вовсе предпочёл ничего не менять. На поле вышли те же 11 футболистов, что и в игре с Чехией, а на скамейке вновь остался Юссуф Поульсен. Форвард «Лейпцига» появлялся в старте на групповой стадии и даже отметился двумя голами, после чего был вытеснен Каспером Дольбергом.

Можно было полагать, что подгоняемые родными болельщиками англичане активно проведут начало встречи и постараются оформить быстрый гол. И хозяева не обманули ожиданий. Первые 15—17 минут напоминали непрекращающуюся осаду ворот Каспера Шмейхеля, сопровождавшуюся навесами и прострелами в штрафную. Особо усердствовал один из теневых героев Евро-2020 в составе «трёх львов» — Люк Шоу, через которого проходило большинство комбинаций. Однако самый опасный момент возник после серии неудачных отскоков, вследствие которых мяч попал к Рахиму Стерлингу. Лучший бомбардир сборной сместился в центр, но пробил очень плохо — низом, несильно и прямо в руки вратарю.

Датчане некоторое время продолжали бороться с робостью и давлением оппонента, но к 20-й минуте окончательно освоились на поле. Первыми звоночками для хозяев стали несколько опасных стандартов подряд у ворот Джордана Пикфорда, а содрогнуться английских болельщиков заставил обводящий удар Миккеля Дамсгора. Как и в матче с Россией, хавбек «Сампдории» постарался отправить мяч точно в дальнюю девятку, но на этот раз промахнулся.

Но то, что не получилось у него с игры, удалось с очередного стандарта. Скандинавы заработали штрафной в радиусе 27 метров от ворот, а исполнить его вызвался всё тот же Дамсгор. Удар получился что надо — сильный, точно под перекладину, но не неберущийся. У Пикфорда были все шансы выручить свою команду, но небольшое промедление обернулось для англичан первым пропущенным голом на турнире. Мяч чиркнул по пальцам вратаря и влетел в сетку, а многие английские болельщики наверняка вспомнили о роковой ошибке легендарного Дэвида Симэна в четвертьфинале мундиаля 2002 года. Тогда голкипер «Арсенала» также очень неудачно проявил себя в подобном эпизоде, позволив отличиться Роналдиньо.

Так на исходе получаса игры Дания сенсационно вышла вперёд, но уже спустя девять минут паритет был восстановлен. В сложный момент роль лидера взял Гарри Кейн, проявивший себя в качестве диспетчера. В прошлом сезоне АПЛ форвард «Тоттенхэма» очень часто опускался на позицию атакующего полузащитника и выводил на ударную позицию Сон Хын Мина, но в национальной команде долгое время не проявлял себя с этой стороны. Всё изменилось в концовке тайма, когда он сначала сам прорвался по бровке и покатил на Стерлинга, а затем тончайшим пасом отправил в прорыв Саку. Повторный прострел во вратарскую был обречён завершиться голом, но вместо Рахима своё имя на табло вписал капитан «алой гвардии» Симон Кьер, срезавший мяч в собственные ворота.

Во втором тайме хозяева имели преимущество по владению мячом и создали больше моментов у ворот Шмейхеля, но тотального превосходства не чувствовалось. Многие ожидали, что в критической ситуации подопечные Саутгейта включат максимальные обороты и продемонстрируют весь атакующий потенциал, но этого не произошло. Не помогло даже появление на поле креативного Джека Грилиша, сменившего Саку.

За исключением проигранной верховой дуэли с последующим ударом Гарри Магуайра Дания позволила сопернику лишь пару раз оказаться на свободном пространстве в штрафной. В одном из таких эпизодов шанс пробить получил Мэйсон Маунт, но он не смог переиграть Шмейхеля. Подопечные Юльманна здорово действовали в прессинге, продолжали грамотно обороняться и контратаковать, несмотря на усталость и потерю Андреаса Кристенсена — защитник «Челси» получил травму и был вынужден отправиться на скамейку.

Также по теме
«Вместе дотерпели до финала»: что говорили после победы Италии над Испанией в 1/2 Евро-2020
Не забитый Мануэлем Локателли пенальти помог сборной Италии победить Испанию в полуфинале Евро-2020, заявил защитник скуадра адзурра...

Одним из самых обсуждаемых эпизодов тайма стало падение Кейна в штрафной противника. Болельщики оглушительным воплем отреагировали на это событие и принялись требовать назначения пенальти, но главный арбитр Данни Маккели справедливо определил нарушение со стороны капитана родоначальников футбола. Да, в динамике могло показаться, что Гарри был пострадавшим, но на повторе было видно, что именно он ударил защитника по ногам, прежде чем упасть.

В дополнительное время давление на ворота скандинавов стало колоссальным. Обессиленные подопечные Юльманна с трудом отбивались от постоянных атак соперника, сосредоточившегося на зоне правого полуфланга. Там действовали особенно заметно подуставший Янник Вестергор и не успевавший возвращаться в оборону Йоаким Мехле. Сначала в эту брешь ворвался Кейн, но с его ударом справился Шмейхель, а затем дважды вбегал Стерлинг. Оба раза его проходы заканчивались падениями, а во втором случае Маккели всё же не выдержал и указал на точку. Видеопросмотр не выявил ошибки в действиях арбитра, а Кейн воспользовался своим шансом. Причём даже тут не обошлось без драмы. Голкипер вытянулся в струну и выудил мяч из угла, но справиться с добиванием не смог.

Заключительная 15-минутка игрового времени началась с двух подряд замен. Юльманн ожидаемо усилил атаку, выпустив Йонаса Винда вместо Вестергора, а Саутгейт — оборону. Хавбек Грилиш отправился отдыхать, а вместо него появился Киран Триппьер. Не сказать, чтобы перестановки сыграли серьёзную роль на заключительном отрезке. У скандинавов банально не осталось сил на финальный спурт, в результате чего они были скорее ближе к тому, чтобы пропустить третий, чем выровнять положение. Стерлинг мог поставить жирную точку в матче, но пожалел Шмейхеля. Англия взяла верх над Данией и впервые в истории вышла в финал чемпионата Европы по футболу.

Новости smi2.ru
Загрузка...

Читайте также

01:37 | 8 июля
Без сил: Дания проиграла Англии в овертайме полуфинала Евро-2020 даже после отражённого Шмейхелем пенальти
00:38 | 8 июля
Впервые в истории: Англия в дополнительное время обыграла Данию и вышла в финал Евро-2020
15:38 | 7 июля
«Профессия должна быть престижной»: Непомнящий о зарплатах детских тренеров и реформах в российском футболе
15:04 | 7 июля
«Вместе дотерпели до финала»: что говорили после победы Италии над Испанией в 1/2 Евро-2020
01:38 | 7 июля
Серийные «убийцы»: как Италия выстрадала победу над Испанией и вышла в финал Евро-2020
00:42 | 7 июля
Спасительный гол и незабитый пенальти: промах Мораты помог Италии обыграть Испанию в серии пенальти полуфинала Евро-2020
19:28 | 6 июля
Исторический шанс для хозяев и повторение сказки для гостей: чем интересен полуфинал Евро-2020 Англия — Дания
21:44 | 5 июля
Месть за разгром в Киеве и рекордные серии Манчини: чем интересен полуфинал Евро-2020 Италия — Испания
19:19 | 5 июля
«Смотрим в будущее с оптимизмом»: Сорокин о российской части Евро-2020, оценке УЕФА и финале ЛЧ в Санкт-Петербурге
12:16 | 5 июля
«Тренер не должен задерживаться на посту»: эксперты о будущем Черчесова, сокращении клубов в РПЛ и лимите на легионеров
09:03 | 5 июля
Удача при жеребьёвке и осечки соперников: почему успех Украины на Евро-2020 не стоит переоценивать
20:14 | 4 июля
Звёздам тут не место: почему в полуфинале Евро-2020 сыграют тренерские команды
15:35 | 4 июля
«Ребят не в чем упрекнуть»: Гамула о выступлении Украины на Евро-2020, поражении от Англии и примере для России
00:31 | 4 июля
Форменный разгром: дубль Кейна и пятый «сухарь» Пикфорда помогли Англии обыграть Украину и выйти в полуфинал Евро-2020
23:53 | 3 июля
За явным преимуществом: Англия не оставила шансов Украине в четвертьфинале Евро-2020
21:51 | 3 июля
Быстрый гол Дилейни, красивый пас Мехле и пятый мяч Шика: как Дания обыграла Чехию и вышла в полуфинал Евро-2020
20:58 | 3 июля
Реванш спустя 17 лет: Дания обыграла Чехию и вышла в полуфинал Евро-2020
18:10 | 3 июля
Разрушенный космос: почему мы так боимся потерять Черчесова во главе сборной России
10:22 | 3 июля
Неоправданные ожидания: как звёздное поколение Бельгии потеряло последний шанс выиграть Евро
00:50 | 3 июля
Шедевр Инсинье, незасчитанный гол Бонуччи и рекорд Лукаку: как Италия остановила Бельгию в четвертьфинале Евро-2020
00:00 | 3 июля
Пятая победа подряд: Италия обыграла Бельгию в четвертьфинале Евро-2020
22:58 | 2 июля
Курьёзные голы, удаление Фройлера и пять незабитых пенальти: как Испания победила Швейцарию в четвертьфинале Евро-2020
21:44 | 2 июля
Дуэль нервов: Испания обыграла Швейцарию в серии пенальти и вышла в полуфинал Евро-2020
20:56 | 2 июля
«Не привык оставлять своё войско на поле боя»: Черчесов о возможной отставке и критике сборной после Евро-2020
12:01 | 2 июля
«Ни один игрок никуда не опоздал, не к кому было пристать»: Черчесов об итогах выступления сборной России на Евро-2020
22:41 | 1 июля
Шанс для «золушек» и погоня за Роналду: чем интересны четвертьфиналы Евро Чехия — Дания и Украина — Англия
16:55 | 1 июля
Противостояние стилей и возвращение в Россию: чем интересны четвертьфиналы Евро Бельгия — Италия и Швейцария — Испания
00:51 | 1 июля
«Ответственности с себя не снимаю»: технический комитет РФС признал неудовлетворительной работу Черчесова на Евро-2020
23:11 | 30 июня
«Флага больше нет, ушанка пропала»: избитый российский болельщик и его украинский друг о нападении на матче Евро-2020
22:12 | 30 июня
«Хотели показать, что можно мирно смотреть футбол»: что известно о нападении на россиянина в ходе матча Украина — Швеция
19:55 | 30 июня
Камбэки, ошибки и 29 голов: как первый раунд плей-офф Евро-2020 стал лучшим в истории
12:12 | 30 июня
«Сразу видно, что бились до последнего»: как отреагировали на выход сборной Украины в четвертьфинал Евро-2020
01:56 | 30 июня
За мгновения до свистка: Украина вырвала победу у Швеции в дополнительное время и вышла в 1/4 финала Евро-2020
00:37 | 30 июня
Первая победа в плей-офф: Украина обыграла Швецию в овертайме 1/8 финала Евро-2020
23:16 | 29 июня
Британская классика: как голы Стерлинга и Кейна помогли Англии победить Германию в 1/8 финала Евро-2020
20:54 | 29 июня
Впервые с 1966 года: Англия обыграла Германию и вышла в четвертьфинал Евро-2020
09:01 | 29 июня
«Есть все шансы пройти Швецию»: Сёмин о сборной Украины на Евро-2020, мастерстве Шевченко и слабой игре Зинченко
01:53 | 29 июня
Невероятная развязка: Франция упустила преимущество в два мяча и уступила Швейцарии в серии пенальти на Евро-2020
00:45 | 29 июня
Первая победа за 29 лет: Швейцария по пенальти обыграла Францию и вышла в четвертьфинал Евро-2020
22:51 | 28 июня
Голевое пиршество: Хорватия отыгралась с 1:3, но уступила Испании в дополнительное время на Евро-2020
01:37 | 8 июля
Без сил: Дания проиграла Англии в овертайме полуфинала Евро-2020 даже после отражённого Шмейхелем пенальти
00:38 | 8 июля
Впервые в истории: Англия в дополнительное время обыграла Данию и вышла в финал Евро-2020
15:38 | 7 июля
«Профессия должна быть престижной»: Непомнящий о зарплатах детских тренеров и реформах в российском футболе
15:04 | 7 июля
«Вместе дотерпели до финала»: что говорили после победы Италии над Испанией в 1/2 Евро-2020

© Автономная некоммерческая организация
«ТВ-Новости»
2005—2020.
Все права защищены.