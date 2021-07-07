Без сил: Дания проиграла Англии в овертайме полуфинала Евро-2020 даже после отражённого Шмейхелем пенальти

На чемпионате Европы по футболу определился второй финалист. На стадионе «Уэмбли» сборная Англии взяла верх над командой Дании и впервые в истории преодолела барьер полуфинала турнира. Счёт в матче эффектным ударом со штрафного открыл Миккель Дамсгор, но спустя девять минут автогол Симона Кьера позволил хозяевам восстановить паритет. В итоге победитель встречи определился в дополнительное время: решающим стал точный удар Гарри Кейна после 11-метрового.

На чемпионате Европы по футболу определился второй финалист. На стадионе «Уэмбли» сборная Англии взяла верх над командой Дании и впервые в истории преодолела барьер полуфинала турнира. Счёт в матче эффектным ударом со штрафного открыл Миккель Дамсгор, но спустя девять минут автогол Симона Кьера позволил хозяевам восстановить паритет. В итоге победитель встречи определился в дополнительное время: решающим стал точный удар Гарри Кейна после 11-метрового.

До настоящего момента чемпионат Европы складывался как никогда хорошо для сборной Англии. Подопечные Гарета Саутгейта уверенно преодолели барьер группового этапа, без особых проблем прошли две стадии плей-офф и остановились в шаге от исторического достижения, не имея в пассиве ни одного пропущенного гола. От первого выхода в финал родоначальников футбола отделяла лишь одна встреча, проходившая к тому же на домашнем стадионе «Уэмбли». Правда, противостояла им национальная команда Дании, в октябре 2020 года не испугавшаяся давления трибун легендарной арены. Матч Лиги наций завершился тогда победой гостей с минимальным счётом, а автором единственного мяча стал Кристиан Эриксен.

Тот успех вряд ли позволял считать Данию фаворитом в противостоянии с Англией, однако заставлял с уважением относиться к её шансам завоевать путёвку в финал. По ходу турнира коллектив Каспера Юльманна прославился своим бесстрашием и умением сохранять концентрацию в тяжелейшие моменты. Их не сломило ни происшествие с Эриксеном, ни обидное поражение от Бельгии, поставившее их в крайне сложную ситуацию в квартете. Как итог — три победы подряд с общей разницей мячей 10:2 и звание главной сенсации соревнований.

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Тем не менее это никоим образом не сказалось на предматчевых раскладах. Англичане ожидаемо считались явными фаворитами, чему частично могло способствовать возвращение в основу Букайо Саки. Вингер «Арсенала» впечатляюще выступил в играх с Чехией и Германией, но пропустил встречу с Украиной из-за травмы. Вместо него на правый фланг вышел Джейдон Санчо, но смотрелся довольно средне — общей картины не испортил, но и ярко себя не проявил.

В свою очередь, Юльманн также был довольно консервативен в вопросе подбора состава. Но если Саутгейт ограничился одной перестановкой, то наставник «алой гвардии» и вовсе предпочёл ничего не менять. На поле вышли те же 11 футболистов, что и в игре с Чехией, а на скамейке вновь остался Юссуф Поульсен. Форвард «Лейпцига» появлялся в старте на групповой стадии и даже отметился двумя голами, после чего был вытеснен Каспером Дольбергом.

Можно было полагать, что подгоняемые родными болельщиками англичане активно проведут начало встречи и постараются оформить быстрый гол. И хозяева не обманули ожиданий. Первые 15—17 минут напоминали непрекращающуюся осаду ворот Каспера Шмейхеля, сопровождавшуюся навесами и прострелами в штрафную. Особо усердствовал один из теневых героев Евро-2020 в составе «трёх львов» — Люк Шоу, через которого проходило большинство комбинаций. Однако самый опасный момент возник после серии неудачных отскоков, вследствие которых мяч попал к Рахиму Стерлингу. Лучший бомбардир сборной сместился в центр, но пробил очень плохо — низом, несильно и прямо в руки вратарю.

Датчане некоторое время продолжали бороться с робостью и давлением оппонента, но к 20-й минуте окончательно освоились на поле. Первыми звоночками для хозяев стали несколько опасных стандартов подряд у ворот Джордана Пикфорда, а содрогнуться английских болельщиков заставил обводящий удар Миккеля Дамсгора. Как и в матче с Россией, хавбек «Сампдории» постарался отправить мяч точно в дальнюю девятку, но на этот раз промахнулся.

Но то, что не получилось у него с игры, удалось с очередного стандарта. Скандинавы заработали штрафной в радиусе 27 метров от ворот, а исполнить его вызвался всё тот же Дамсгор. Удар получился что надо — сильный, точно под перекладину, но не неберущийся. У Пикфорда были все шансы выручить свою команду, но небольшое промедление обернулось для англичан первым пропущенным голом на турнире. Мяч чиркнул по пальцам вратаря и влетел в сетку, а многие английские болельщики наверняка вспомнили о роковой ошибке легендарного Дэвида Симэна в четвертьфинале мундиаля 2002 года. Тогда голкипер «Арсенала» также очень неудачно проявил себя в подобном эпизоде, позволив отличиться Роналдиньо.

Так на исходе получаса игры Дания сенсационно вышла вперёд, но уже спустя девять минут паритет был восстановлен. В сложный момент роль лидера взял Гарри Кейн, проявивший себя в качестве диспетчера. В прошлом сезоне АПЛ форвард «Тоттенхэма» очень часто опускался на позицию атакующего полузащитника и выводил на ударную позицию Сон Хын Мина, но в национальной команде долгое время не проявлял себя с этой стороны. Всё изменилось в концовке тайма, когда он сначала сам прорвался по бровке и покатил на Стерлинга, а затем тончайшим пасом отправил в прорыв Саку. Повторный прострел во вратарскую был обречён завершиться голом, но вместо Рахима своё имя на табло вписал капитан «алой гвардии» Симон Кьер, срезавший мяч в собственные ворота.

Во втором тайме хозяева имели преимущество по владению мячом и создали больше моментов у ворот Шмейхеля, но тотального превосходства не чувствовалось. Многие ожидали, что в критической ситуации подопечные Саутгейта включат максимальные обороты и продемонстрируют весь атакующий потенциал, но этого не произошло. Не помогло даже появление на поле креативного Джека Грилиша, сменившего Саку.

За исключением проигранной верховой дуэли с последующим ударом Гарри Магуайра Дания позволила сопернику лишь пару раз оказаться на свободном пространстве в штрафной. В одном из таких эпизодов шанс пробить получил Мэйсон Маунт, но он не смог переиграть Шмейхеля. Подопечные Юльманна здорово действовали в прессинге, продолжали грамотно обороняться и контратаковать, несмотря на усталость и потерю Андреаса Кристенсена — защитник «Челси» получил травму и был вынужден отправиться на скамейку.

Одним из самых обсуждаемых эпизодов тайма стало падение Кейна в штрафной противника. Болельщики оглушительным воплем отреагировали на это событие и принялись требовать назначения пенальти, но главный арбитр Данни Маккели справедливо определил нарушение со стороны капитана родоначальников футбола. Да, в динамике могло показаться, что Гарри был пострадавшим, но на повторе было видно, что именно он ударил защитника по ногам, прежде чем упасть.

В дополнительное время давление на ворота скандинавов стало колоссальным. Обессиленные подопечные Юльманна с трудом отбивались от постоянных атак соперника, сосредоточившегося на зоне правого полуфланга. Там действовали особенно заметно подуставший Янник Вестергор и не успевавший возвращаться в оборону Йоаким Мехле. Сначала в эту брешь ворвался Кейн, но с его ударом справился Шмейхель, а затем дважды вбегал Стерлинг. Оба раза его проходы заканчивались падениями, а во втором случае Маккели всё же не выдержал и указал на точку. Видеопросмотр не выявил ошибки в действиях арбитра, а Кейн воспользовался своим шансом. Причём даже тут не обошлось без драмы. Голкипер вытянулся в струну и выудил мяч из угла, но справиться с добиванием не смог.

Заключительная 15-минутка игрового времени началась с двух подряд замен. Юльманн ожидаемо усилил атаку, выпустив Йонаса Винда вместо Вестергора, а Саутгейт — оборону. Хавбек Грилиш отправился отдыхать, а вместо него появился Киран Триппьер. Не сказать, чтобы перестановки сыграли серьёзную роль на заключительном отрезке. У скандинавов банально не осталось сил на финальный спурт, в результате чего они были скорее ближе к тому, чтобы пропустить третий, чем выровнять положение. Стерлинг мог поставить жирную точку в матче, но пожалел Шмейхеля. Англия взяла верх над Данией и впервые в истории вышла в финал чемпионата Европы по футболу.