Чудо на мундиале, обновление сборной и возрождение Дзюбы: за что России следует поблагодарить Черчесова

Несмотря на уход Станислава Черчесова из сборной России, за время своей работы он успел добиться немалых успехов. Под его руководством национальная команда добралась до четвертьфинала чемпионата мира и одержала восемь побед в квалификации Евро-2020. Также тренер смог мотивировать Артёма Дзюбу и вернул опытного Сергея Игнашевича. А незадолго до расторжения контракта он начал постепенное омоложение коллектива. За что стране следует поблагодарить специалиста — в материале RT.

Несмотря на уход Станислава Черчесова из сборной России, за время своей работы он успел добиться немалых успехов. Под его руководством национальная команда добралась до четвертьфинала чемпионата мира и одержала восемь побед в квалификации Евро-2020. Также тренер смог мотивировать Артёма Дзюбу и вернул опытного Сергея Игнашевича. А незадолго до расторжения контракта он начал постепенное омоложение коллектива. За что стране следует поблагодарить специалиста — в материале RT.

После ухода из сборной России на Станислава Черчесова обрушился настоящий шквал критики. Многие припомнили тренеру провал на Евро-2020, крупное поражение от Сербии в Лиге наций и 2,5-часовую пресс-конференцию недельной давности, которая, по мнению известного журналиста Дмитрия Губерниева, стала «последней каплей».

Между тем даже в РФС мнения касательно отставки наставника разделились. Например, член комитета по этике Андрей Созин напомнил, что Станислав Саламович выполнил все стоявшие перед ним по контракту задачи, а потому не должен был покидать свой пост.

Ранее техком выразил 57-летнему уроженцу Алагира доверие, хотя и признал его работу на первенстве континента неудовлетворительной. Наконец, входящий в состав исполкома федерации Михаил Гершкович накануне объявления о расторжении соглашения с Черчесовым призвал сохранить его.

Так или иначе, тренер, который провёл на своём посту пять лет и по количеству матчей во главе сборной (57) уступил только Олегу Романцеву, заслуживает не только критики, но и похвалы. Тем более поводов для неё было достаточно.

Четвертьфинал чемпионата мира

Домашний чемпионат мира останется в памяти болельщиков навсегда. В том числе благодаря успешному выступлению сборной России. Впервые с 1986-го отечественной национальной команде удалось выйти в плей-офф первенства планеты.

А ведь до его начала коллектив подвергался жесточайшей критике. В преддверии мундиаля подопечные Черчесова уступили Бразилии, Франции, Австрии и разошлись миром с Турцией. Однако на самом турнире им удалось по-настоящему преобразиться. Кто-то скажет, что россиянам повезло с группой. Но на ЧМ-2002 сборная не вышла из квартета с Японией, Бельгией и Тунисом, а в 2014-м — с Бельгией, Алжиром и Южной Кореей. На этот раз удалось уверенно обыграть главных конкурентов — Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1) — и досрочно гарантировать себе путёвку в 1/8 финала.

Но на программе-минимум команда не остановилась и сенсационно в серии пенальти выбила из борьбы Испанию благодаря сейву ногой в исполнении Игоря Акинфеева. В следующем раунде хозяева на равных сражались с будущим серебряным призёром — Хорватией и уступили только в «лотерее».

Главное — Черчесову удалось, не обладая мощным подбором звёзд, создать настоящую «команду-звезду», которая брала своё в первую очередь за счёт характера и великолепной физической подготовки. Хорошим примером идеальной работы тренерского штаба стала яркая игра отдельных футболистов, раскрывшихся с новой стороны. Артём Дзюба стал лидером, Денис Черышев забил четыре мяча, молодой Александр Головин вёл всю игру в центре поля, а Илья Кутепов образовал надёжный дуэт в центре обороны с Сергеем Игнашевичем.

Восемь побед в квалификации Евро-2020

А в 2019-м специалист уверенно вывел Россию в финальную стадию первенства континента. С одной стороны, отечественная дружина попала в не самую сильную группу и, помимо Бельгии, получила в соперники Шотландию, Казахстан, Кипр и Сан-Марино. С другой, никто не мог дать гарантии, что она не потеряет очки в противостоянии с британцами или не допустит осечку в матчах с казахами.

В итоге отборочный цикл получился практически идеальным. Если действующим бронзовым призёрам чемпионата мира коллектив Черчесова дважды уступил (1:3, 1:4), то в оставшихся восьми встречах одержал восемь побед с общим счётом 31:1 и уверенно занял второе место.

В качестве вишенки на торте послужила игра с Шотландией в переполненных «Лужниках». Хозяева во втором тайме забили четыре безответных мяча, а Дзюба и Головин набрали по три балла за результативность. Финальная стадия турнира показала, что так разгромить «тартановую армию» — дорогого стоит. Например, финалисты Евро-2020 англичане распечатать их ворота не смогли. Россия же тогда просто не заметила соперника.

21 гол Дзюбы

Отечественная сборная в последние годы прочно ассоциируется у болельщиков с именем Дзюбы, хотя футболисту не сразу удалось заслужить доверие тренера. Удивительно, но до ЧМ-2018 он провёл под его руководством за национальную команду всего два матча. Специалист даже не включил нападающего в заявку на Кубок конфедераций, после чего он на пару с Александром Кокориным отправил Черчесову памятный «усатый месседж».

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Но Станислав Саламович показал себя как гибкий специалист и не стал ставить на обоих крест, как, возможно, поступил бы ещё во время работы в «Спартаке», когда мог не взять на ключевой матч РПЛ Дмитрия Торбинского из-за опоздания на установку. С годами он стал мудрее.

В результате Дзюба не только получил свой шанс на домашнем мундиале, но и вытеснил из основы на тот момент главную звезду коллектива Фёдора Смолова. В результате произошла настоящая трансформация. Артём впервые в карьере взял на себя роль лидера, а также моментально стал кумиром миллионов россиян.

Впоследствии без него сборную было сложно себе представить. Не случайно эксперты говорили даже о пагубной «дзюбазависимости». Но сам он делал всё от себя зависящее и в каждом матче отдавался на 100%.

Показательная статистика: под руководством Черчесова капитан забил 21 мяч из 30 за сборную и догнал рекордсмена по количеству голов за национальную команду Александра Кержакова. Пожалуй, спортсмен, известный своим непростым характером, ни за одного наставника не бился так, как за Черчесова.

Возвращение Игнашевича

Другим весьма проницательным шагом со стороны Станислава Саламовича перед ЧМ-2018 стало возвращение в сборную ветерана Сергея Игнашевича. В преддверии первенства планеты наставник столкнулся с серьёзными кадровыми проблемами в центре обороны. Тяжёлые травмы получили сначала Георгий Джикия, а затем и Виктор Васин. Специалист пробовал в этой зоне Владимира Граната и Романа Нойштедтера, но надёжности это не прибавляло.

В данной ситуации вызов бронзового призёра Евро-2008 и обладателя Кубка УЕФА, которому уже по ходу турнира исполнилось 39 лет, стал как минимум большой неожиданностью, учитывая, что опытный футболист объявил о завершении международной карьеры после Евро-2016. Но Черчесов нашёл для Сергея нужные слова и не побоялся авторитетного спортсмена в раздевалке.

От этого решения выиграли все. Сборная России добралась до четвертьфинала и вполне надёжно действовала в обороне. Игнашевич провёл великолепный чемпионат, отыграв все матчи без замен, и на красивой ноте повесил бутсы на гвоздь. А Кутепов в паре с матёрым партнёром сумел выйти на качественно новый уровень и раскрыться.

Доверие молодым на Евро-2020

Гибкость в кадровых вопросах тренер проявил и по ходу неудачного Евро-2020. После разгрома от Бельгии в стартовом матче группового этапа он не побоялся серьёзно омолодить команду во встрече с финнами. В частности, место неудачно сыгравшего Антона Шунина на последнем рубеже занял Матвей Сафонов, а допустившего грубую результативную ошибку Андрея Семёнова заменил ещё один футболист молодёжной сборной — Игорь Дивеев.

Также специалист выпустил вместе двух главных звёзд коллектива — Головина и Алексея Миранчука. Это принесло свои плоды. Россия выиграла как раз благодаря голу последнего и продолжила борьбу за попадание в плей-офф.

К сожалению, в последнем туре подопечные Черчесова потерпели крупное поражение от Дании и досрочно отправились домой. Тем не менее именно он начал процесс омоложения национальной команды. Например, на первенстве континента выходили на поле Максим Мухин, Александр Соболев и Рифат Жемалетдинов. В ближайшем будущем они вместе с Дивеевым, Сафоновым, Денисом Макаровым и другими составят костяк сборной.

Словарь запретных слов

Да и сама фигура Станислава Саламовича не всегда вызывала отторжение у болельщиков и экспертов. Например, все с улыбкой реагировали на очередное «запрещённое» слово от специалиста. Едва заняв свой пост, он призвал журналистов называть товарищеские матчи исключительно «контрольными». Далее подчеркнул, что у него в сборной есть только «трудности», но никак не «проблемы».

«Ошибкам» он предпочитал «недочёты», а «ротации» — «изменения в составе». Не любил специалист даже слов «если» и «последний».

«Последний вопрос... Заключительный. Не дай бог последний», — просил наставник.

«Усы надежды» и «космос Стас»

Зато Черчесов за пять лет работы с отечественной дружиной породил пару громких мемов. Перед ЧМ-2018 Иван Ургант запустил флешмоб «Усы надежды». В результате он так или иначе принёс России успех, а сам тренер отреагировал на шутку с чувством юмора.

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«Я узнал про это только на первой пресс-конференции. Понимаете, русский язык богатый. Если в России понимали, что означает фраза «усы надежды», то за границей думали, что это усы женщины, которую зовут Надежда. Так что иногда надо расшифровывать. Я отнёсся к этому нормально. Раз доставляет удовольствие и даёт позитивный импульс, то пожалуйста. Другое дело, что даже немного обидно как-то — неужели во мне ничего нет, кроме усов?» — сказал Черчесов в интервью «России 24».

Наконец, после победы над Египтом комментатор Владимир Стогниенко включил в прямом эфире песню группы «Ленинград» «Ты просто космос, Стас». Фраза из композиции тоже навсегда приклеилась к Станиславу Саламовичу.

А главное, он сумел сделать невозможное и в глазах болельщиков по-настоящему «космическое» — совершил чудо с казавшейся безнадёжной командой. И оттого оно представлялось ещё более волшебным. Страна отблагодарила футболистов и быстро полюбила их. Ещё недавно всеми критикуемые игроки превратились в настоящих героев.

Это реноме команде удалось сохранить и в ходе квалификации Евро-2020, когда она обрела народное название «наши парни». Остаётся надеяться, что такой команда Черчесова и останется в памяти.