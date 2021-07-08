Созин заявил, что не понимает, почему никто не объясняет причины увольнения Черчесова

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Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин прокомментировал решение о расторжении контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
Созин заявил, что не понимает, почему никто не объясняет причины увольнения Черчесова
  • РИА Новости

«Я не видел договор между РФС и Черчесовым. Но думаю, что там чётко были прописаны задачи и критерии его оценки: выход из группы на ЧМ в России — сделал, выход на Евро — сделал, на ЧМ-2022. Скажите, какие задачи он не выполнил? Да, неудачно сыграл на Евро, но технический комитет, где работают самые известные тренеры России, не предъявил Черчесову открытых претензий. Я не адвокат Черчесова, да и решение принимает РФС, но почему никто не объясняет, почему уволен Черчесов?» — приводит слова Созина «Чемпионат».

Станислав Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. На чемпионате мира — 2018 команда под его руководством дошла до четвертьфинала, а на Евро-2020 не сумела преодолеть групповой этап.

Ранее Зарема Салихова заявила, что одной сменой тренера РФС не должен ограничиваться.

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