Салихова: одной сменой тренера РФС не должен ограничиваться

Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказала мнение об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу.

«Станислава Саламовича нужно отпустить с добрым и лёгким сердцем, пожелав ему удачи в тренерской карьере. Ещё раз вспомнить все самые лучшие эмоции 2018 года, когда вся страна пела: «Ты просто космос, Стас!», и не забывать об этом. Но одной сменой тренера РФС не должен ограничиваться. Наш футбол нуждается в срочной модернизации, продуманной, но ускоренной», — заявила Салихова в интервью для Telegram-канала Ксении Собчак.

Она также прокомментировала слухи о возможном назначении новым главным тренером наставника «Зенита» Сергея Семака и экс главного тренера петербургской команды Андре Виллаш-Боаша.

«Это вызовет тотальный хейт и неприятие всех, кроме болельщиков из Санкт-Петербурга. Потому что Боаш уходил из всех команд, в принципе, его сложно назвать успешным тренером. И всегда проявлялся раздор среди болельщиков и внутри команды. Поэтому я считаю, что нужно приглядеться к другим кандидатурам, более очевидным», — добавила Салихова.

Станислав Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. На чемпионате мира — 2018 команда под его руководством дошла до четвертьфинала, а на Евро-2020 не сумела преодолеть групповой этап.

Ранее переводчик Виллаш-Боаша заявил, что португалец будет идеальным тренером для сборной России.