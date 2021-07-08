Переводчик Виллаш-Боаша уверен, что португалец будет идеальным тренером для сборной России

Валерий Рудковский, переводчик Андре Виллаш-Боаша в петербургском «Зените», прокомментировал информацию о возможном назначении португальского специалиста главным тренером сборной России.

«Списывался вчера с Андре. Он слышал новости про предложение от сборной России, но никто к нему не обращался. Если обратятся, думаю, он рассмотрит. Он идеальный тренер для сборной России. Он даст свежую кровь: найдёт талантливых молодых игроков и соединит с теми, кто уже есть», — приводит слова Рудковского «Чемпионат».

Он отметил, что Боаш способен научить сборную России играть, как команда Италии на Евро-2020, которая чередует защиту и высокий прессинг.

«Да, он непростой человек по характеру. Но если ему помогать, а не мешать, то он за несколько лет сделает нашу сборную топовой. Именно помогать — искать новых талантов и работать с теми, кто есть. Я не тренер и не знаток, но шестое чувство в футболе у меня есть. Боаш за два года в России может сделать такую же сборную, как Италия Роберто Манчини. Главное, повторюсь, ему не мешать. А Боашу — общаться и не закрываться», — добавил Рудковский.

Виллаш-Боаш работал в петербургском «Зените» с 2014 по 2016 год и вместе с клубом стал чемпионом Российской премьер-лиги и обладателем Кубка и Суперкубка России. В разное время он работал в таких командах, как «Порту», «Челси», «Тоттенхэм Хотспур», «Шанхай СИПГ» и «Марсель».

Предыдущим наставником сборной России был Станислав Черчесов, который возглавлял команду с 2016 по 2021 год. На чемпионате мира — 2018 сборная под его руководством дошла до четвертьфинала, а на Евро-2020 не сумела преодолеть групповой этап.

Ранее сообщалось, что агент Виллаш-Боаша опроверг информацию о переговорах с РФС.