Дубль Дзюбы помог сборной России разгромить Шотландию в квалификации на Евро-2020
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Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Лужники», завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.
Победу российской команде принесли голы Магомеда Оздоева, Александра Головина и Артёма Дзюбы, оформившего дубль.
В восьмом туре подопечные Станислава Черчесова на выезде сыграют со сборной Кипра. Матч состоится 13 октября в Никосии.
Ранее сообщалось, что Юрий Жирков сравнялся с Александром Кержаковым по количеству матчей за сборную России.