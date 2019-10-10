Дубль Дзюбы помог сборной России разгромить Шотландию в квалификации на Евро-2020

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Сборная России одержала разгромную победу над национальной командой Шотландии в матче седьмого тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Дубль Дзюбы помог сборной России разгромить Шотландию в квалификации на Евро-2020
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Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Лужники», завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

Победу российской команде принесли голы Магомеда Оздоева, Александра Головина и Артёма Дзюбы, оформившего дубль.

В восьмом туре подопечные Станислава Черчесова на выезде сыграют со сборной Кипра. Матч состоится 13 октября в Никосии.

Ранее сообщалось, что Юрий Жирков сравнялся с Александром Кержаковым по количеству матчей за сборную России.

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