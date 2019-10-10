Жирков сравнялся с Кержаковым по количеству матчей за сборную России

Короткая ссылка
Защитник сборной России по футболу Юрий Жирков вышел на пятое место по количеству матчей в составе национальной команды.
Жирков сравнялся с Кержаковым по количеству матчей за сборную России
  • РИА Новости

Матч седьмого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года со сборной Шотландии стал для 36-летнего футболиста 90-м в футболке национальной сборной.

Таким образом, он сравнялся по данному показателю с форвардом Александром Кержаковым.

Лидером по числу матчей за сборную является Сергей Игнашевич (126 игр). Второе место — у Игоря Акинфеева (110). Замыкает тройку Виктор Онопко (109).

По итогам первых 45 минут встречи Россия — Шотландия счёт не был открыт. Игра проходит в Москве на стадионе «Лужники».

Ранее Станислав Черчесов высказался о борьбе в группе сборной России за выход на Евро-2020

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить