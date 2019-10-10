Жирков сравнялся с Кержаковым по количеству матчей за сборную России

Защитник сборной России по футболу Юрий Жирков вышел на пятое место по количеству матчей в составе национальной команды.

Матч седьмого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года со сборной Шотландии стал для 36-летнего футболиста 90-м в футболке национальной сборной.

Таким образом, он сравнялся по данному показателю с форвардом Александром Кержаковым.

Лидером по числу матчей за сборную является Сергей Игнашевич (126 игр). Второе место — у Игоря Акинфеева (110). Замыкает тройку Виктор Онопко (109).

По итогам первых 45 минут встречи Россия — Шотландия счёт не был открыт. Игра проходит в Москве на стадионе «Лужники».

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