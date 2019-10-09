Черчесов высказался о борьбе в группе сборной России за выход на Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о борьбе в группе I за выход на чемпионат Европы 2020 года.

«В нашей группе всё ещё впереди, потому что ещё предстоит четыре игры. Понятно, есть турнирная таблица, которую, что называется, мы сами для себя сделали. Что касается сборной Шотландии, то мы готовимся к хорошему, ответственному матчу», — заявил Черчесов.

Сборная России занимает второе место в группе I, набрав 15 очков в шести матчах, и уступает три очка лидирующей Бельгии выигравшей все шесть встреч. Российская команда сумеет обеспечить себе путёвку на Евро уже по итогам семи туров в случае победы над Шотландией и ничьей в матче Казахстана с Кипром.

Матч Россия — Шотландия состоится 10 октября в Москве на стадионе «Лужники» в 21:45.

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба назвал «Лужники» олицетворением сборной России по футболу.