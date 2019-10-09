Черчесов высказался о борьбе в группе сборной России за выход на Евро-2020

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о борьбе в группе I за выход на чемпионат Европы 2020 года.
Черчесов высказался о борьбе в группе сборной России за выход на Евро-2020
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«В нашей группе всё ещё впереди, потому что ещё предстоит четыре игры. Понятно, есть турнирная таблица, которую, что называется, мы сами для себя сделали. Что касается сборной Шотландии, то мы готовимся к хорошему, ответственному матчу», — заявил Черчесов.

Сборная России занимает второе место в группе I, набрав 15 очков в шести матчах, и уступает три очка лидирующей Бельгии выигравшей все шесть встреч. Российская команда сумеет обеспечить себе путёвку на Евро уже по итогам семи туров в случае победы над Шотландией и ничьей в матче Казахстана с Кипром.

Матч Россия — Шотландия состоится 10 октября в Москве на стадионе «Лужники» в 21:45.

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба назвал «Лужники» олицетворением сборной России по футболу.

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