Дзюба назвал «Лужники» олицетворением сборной России по футболу
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«Это особенный стадион, олицетворение нашей сборной», — приводит слова Дзюбы ТАСС.
Форвард также пригласил болельщиков прийти на предстоящий матч отбора на Евро-2020 с Шотландией и поддержать национальную команду.
«Надеюсь, болельщики нас снова погонят вперёд», — добавил капитан сборной.
Матч Россия — Шотландия пройдёт 10 октября в «Лужниках».
Сборная России занимает второе место в группе I, набрав 15 очков в шести матчах. Сборная Бельгии опережает российскую национальную команду на три очка, одержав шесть побед в шести матчах.
Ранее сообщалось, что сборная России тренировалась в полном составе перед матчем с Шотландией.