Дзюба назвал «Лужники» олицетворением сборной России по футболу

Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба высказал мнение, что московский стадион «Лужники» является олицетворением национальной команды.

«Это особенный стадион, олицетворение нашей сборной», — приводит слова Дзюбы ТАСС.

Форвард также пригласил болельщиков прийти на предстоящий матч отбора на Евро-2020 с Шотландией и поддержать национальную команду.

«Надеюсь, болельщики нас снова погонят вперёд», — добавил капитан сборной.

Матч Россия — Шотландия пройдёт 10 октября в «Лужниках».

Сборная России занимает второе место в группе I, набрав 15 очков в шести матчах. Сборная Бельгии опережает российскую национальную команду на три очка, одержав шесть побед в шести матчах.

Ранее сообщалось, что сборная России тренировалась в полном составе перед матчем с Шотландией.