Сборная России по футболу тренировалась в полном составе перед матчем с Шотландией
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Как сообщает ТАСС, на занятии присутствовали все 25 игроков сборной.
Матч Россия — Шотландия пройдёт 10 октября в «Лужниках».
Сборная России занимает второе место в группе I, набрав 15 очков в шести матчах. Сборная Бельгии опережает российскую национальную команду на три очка, одержав шесть побед в шести матчах.
Ранее сообщалось, что Марио Фернандес занимался по индивидуальной программе перед матчем с Шотландией.