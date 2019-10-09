Сборная России по футболу тренировалась в полном составе перед матчем с Шотландией

Сборная России в полном составе провела тренировку на базе в Новогорске накануне матча квалификации чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Шотландии.

Как сообщает ТАСС, на занятии присутствовали все 25 игроков сборной.

Матч Россия — Шотландия пройдёт 10 октября в «Лужниках».

Сборная России занимает второе место в группе I, набрав 15 очков в шести матчах. Сборная Бельгии опережает российскую национальную команду на три очка, одержав шесть побед в шести матчах.

Ранее сообщалось, что Марио Фернандес занимался по индивидуальной программе перед матчем с Шотландией.