Фернандес занимался по индивидуальной программе перед матчем с Шотландией

Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес в рамках подготовки национальной команды к матчу квалификации чемпионата Европы 2020 года с Шотландией тренировался по индивидуальному плану.

«Во вторник тренировка сборной России в Новогорске прошла в штатном режиме. Все игроки занимались в общей группе. Защитник Марио Фернандес занятие провёл по индивидуальной программе под контролем физиотерапевта», — сообщила пресс-служба сборной России в Twitter.

Отмечается, что, помимо Фернандеса, по индивидуальной программе занимались полузащитники Далер Кузяев и Дмитрий Баринов.

Матч Россия — Шотландия пройдёт 10 октября в «Лужниках».

Сборная России занимает второе место в группе I, набрав 15 очков в шести матчах. Сборная Бельгии опережает российскую национальную команду на три очка, одержав шесть побед в шести матчах.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пригласил Владимира Путина на матч со сборной Шотландии.



