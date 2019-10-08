Фернандес занимался по индивидуальной программе перед матчем с Шотландией

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Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес в рамках подготовки национальной команды к матчу квалификации чемпионата Европы 2020 года с Шотландией тренировался по индивидуальному плану.
Фернандес занимался по индивидуальной программе перед матчем с Шотландией
  • © Maksim Konstantinov
  • globallookpress.com

«Во вторник тренировка сборной России в Новогорске прошла в штатном режиме. Все игроки занимались в общей группе. Защитник Марио Фернандес занятие провёл по индивидуальной программе под контролем физиотерапевта», — сообщила пресс-служба сборной России в Twitter.

Отмечается, что, помимо Фернандеса, по индивидуальной программе занимались полузащитники Далер Кузяев и Дмитрий Баринов.

Матч Россия — Шотландия пройдёт 10 октября в «Лужниках».

Сборная России занимает второе место в группе I, набрав 15 очков в шести матчах. Сборная Бельгии опережает российскую национальную команду на три очка, одержав шесть побед в шести матчах.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пригласил Владимира Путина на матч со сборной Шотландии.

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