Черчесов пригласил Путина на матч со сборной Шотландии
- РИА Новости
«Сборная России уже поздравила Путина посредством социальных сетей. Со своей стороны могу лишь скромно пригласить президента на наш матч», — цитирует Черчесова «Чемпионат».
Сегодня президенту России Владимиру Путину исполнилось 67 лет. Команда Станислава Черчесова сыграет ближайший матч 10 сентября на московском стадионе «Лужники». Соперником сборной России в рамках квалификационного турнира к чемпионату Европы станет команда Шотландии.
Ранее Черчесов прокомментировал вызов Соболева в сборную России по футболу.