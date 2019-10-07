Черчесов пригласил Путина на матч со сборной Шотландии

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пригласил главу государства Владимира Путина на ближайший матч национальной команды с шотландцами.

«Сборная России уже поздравила Путина посредством социальных сетей. Со своей стороны могу лишь скромно пригласить президента на наш матч», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

Сегодня президенту России Владимиру Путину исполнилось 67 лет. Команда Станислава Черчесова сыграет ближайший матч 10 сентября на московском стадионе «Лужники». Соперником сборной России в рамках квалификационного турнира к чемпионату Европы станет команда Шотландии.

Ранее Черчесов прокомментировал вызов Соболева в сборную России по футболу.