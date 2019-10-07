Черчесов пригласил Путина на матч со сборной Шотландии

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пригласил главу государства Владимира Путина на ближайший матч национальной команды с шотландцами.
Черчесов пригласил Путина на матч со сборной Шотландии
  • РИА Новости

«Сборная России уже поздравила Путина посредством социальных сетей. Со своей стороны могу лишь скромно пригласить президента на наш матч», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

Сегодня президенту России Владимиру Путину исполнилось 67 лет. Команда Станислава Черчесова сыграет ближайший матч 10 сентября на московском стадионе «Лужники». Соперником сборной России в рамках квалификационного турнира к чемпионату Европы станет команда Шотландии.

Ранее Черчесов прокомментировал вызов Соболева в сборную России по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить