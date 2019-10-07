Черчесов прокомментировал вызов Соболева в сборную России по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил своё решение вызвать в национальную команду нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева.

«Мы за ним следили всё это время. Все должно идти естественным путем. Вот Бог послал нам это время, чтобы его вызвать», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что Соболев вызван в сборную абсолютно заслуженно. По его словам, тренерский штаб уже провёл беседу с форвардом и другим новичком команды, защитником «Ростова» Дмитрием Чистяковым.

«Главное, чтобы любой чувствовал себя в сборной полноценным членом коллектива, а не что он сюда вызван по просьбам трудящихся», — добавил Черчесов.

Соболев является лучшим бомбардиром чемпионата России. В текущем сезоне он забил десять мячей в 12 матчах.

Сборная России сыграет со сборной Шотландии на своём поле 10 октября (Москва, «Лужники»), а 13 октября проведёт выездной поединок с командой Кипра (Никосия, GSP).

Ранее Черчесов призвал болельщиков посетить матч сборных России и Шотландии.