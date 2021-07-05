«Смотрим в будущее с оптимизмом»: Сорокин о российской части Евро-2020, оценке УЕФА и финале ЛЧ в Санкт-Петербурге

Россия зарекомендовала себя как надёжный партнёр УЕФА, заявил директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин. По его словам, представители футбольного союза остались довольны организацией российской части турнира, поэтому у страны есть все шансы вновь получить право принимать крупные соревнования. Функционер также отметил работу волонтёров и выразил надежду на успешное проведение финала Лиги чемпионов — 2022.

Россия зарекомендовала себя как надёжный партнёр УЕФА, заявил директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин. По его словам, представители футбольного союза остались довольны организацией российской части турнира, поэтому у страны есть все шансы вновь получить право принимать крупные соревнования. Функционер также отметил работу волонтёров и выразил надежду на успешное проведение финала Лиги чемпионов — 2022.

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин подвёл итоги российской части турнира, завершившейся четвертьфинальным матчем Швейцария — Испания.

«Турнир непростой, и мы неоднократно подчёркивали его неординарность. Он войдёт в историю не только с точки зрения географического разнообразия, но и благодаря вызовам, которые ему сопутствовали. Как нам кажется, всё сложилось как надо, прошло в атмосфере гостеприимства. Нас посетили иностранные болельщики, и для них было сделано всё, что возможно в нынешних условиях. Завершаем Евро-2020 с хорошим настроением и смотрим в будущее с оптимизмом», — заявил Сорокин на пресс-конференции.

Функционер отдельно отметил вклад волонтёров, помогавших в организации матчей и обеспечивавших гостям Санкт-Петербурга комфортные условия. В общей сложности на турнире работали 1200 человек разных возрастных групп и даже национальностей.

«В субботу на стадионе прошло очень тёплое мероприятие, на котором мы со всеми попрощались и поблагодарили за помощь. Все отработали просто великолепно. Самому младшему участнику команды 18 лет, старшему — 75. Организаторам помогали целыми семьями, а ещё у нас был волонтёр из Венесуэлы... Мы в долгу перед ребятами», — отметил Сорокин.

В Северной столице состоялись шесть матчей группового этапа и один четвертьфинал. По словам функционера, национальные делегации остались довольны визитом и уехали домой с «тёплыми воспоминаниями». Положительно российскую часть чемпионата Европы оценили и в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Также по теме Звёздам тут не место: почему в полуфинале Евро-2020 сыграют тренерские команды Чемпионат Европы подтвердил сформировавшуюся в мировом футболе тенденцию: значительно возросла роль тренера, а наличие в команде...

«Заседания по итогам Евро-2020 пока не было, но мы обменивались впечатлениями с коллегами, беседовали с руководителями УЕФА, которые приезжали на матчи, и в целом получили очень положительные отзывы, впечатление хорошее. В целом турнир получился одним из самых сложных для правообладателей. Но самое главное, что удалось сохранить его целостность. В этом большая заслуга наших опытных коллег», — добавил Сорокин.

В некоторых СМИ активно обсуждалось, что на организацию Евро-2020 в Санкт-Петербурге было затрачено порядка €39 млн — больше, чем в других странах. Из-за этого оргкомитет даже подвергался критике. Однако его глава заверил, что российская сторона не только рационально использовала выделенные средства, но и сэкономила, учитывая, что ей пришлось принимать дополнительные матчи.

«Подсчёты — дело неблагодарное и требующее высокой точности. Мы не знаем, какая методика использовалась другими городами, а о некоторых вообще ничего не известно. В России все расходы собираются в одну программу, так проще. Мы очень целостно подошли к подсчётам, организовали дополнительные матчи, не потратив больше средств. Надо учитывать разные условия. Опираясь на предыдущий опыт, нам кажется, что расходы не были чрезмерными, а, напротив, остались в рамках. Мы подошли к этому вопросу благоразумно», — заявил Сорокин.

Он также отметил строгое соблюдение мер безопасности, призванных защитить участников соревнований от коронавируса. В частности, для этого в городе было организовано три фан-зоны, позволяющие равномерно распределить поток болельщиков с соблюдением социальной дистанции.

Алексей Сорокин

РИА Новости

© Ирина Мотина

Кроме того, Сорокин ответил на обвинения некоторых СМИ, заявлявших, что после возвращения из России у нескольких сотен финских фанатов оказались положительные тесты на COVID-19. Он подчеркнул, что со стороны УЕФА никаких претензий по этому поводу не было.

«Да, когда люди путешествуют, у них появляется больше шансов подхватить любую инфекцию, чем если бы они сидели дома. Это всегда риск. Я не врач, мне трудно говорить, кто и где заболел. Но УЕФА проводил масштабное исследование, которое опровергло предположение, что посещение стадиона увеличивает вероятность заболеть коронавирусом. То есть футбол в этом винить сложно. А я, будучи организатором футбольных матчей, не могу принять обвинение на свой счёт», — подчеркнул он.

В 2022 году Санкт-Петербург впервые примет финал Лиги чемпионов, и подготовка к этому событию идёт полным ходом. Однако Сорокин отметил, что с точки зрения организации его не стоит сравнивать с чемпионатом Европы.

«Работу мы начали уже давно — в диалоге участвуют и оргкомитет, и федеральное правительство, и власти города. Стоит помнить о принципиальных различиях с Евро. Финал Лиги чемпионов — это один матч, играют клубы, а не сборные, соответственно, приезжают клубные болельщики, по-другому задействован транспорт. Это центральное событие европейского футбола, большой вызов, на который требуется много усилий. Поэтому будем внимательно готовиться», — объяснил функционер.

Также по теме Камбэки, ошибки и 29 голов: как первый раунд плей-офф Евро-2020 стал лучшим в истории Стадия 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2020 года стала одной из самых ярких в истории турнира. Она запомнилась рядом...

Он не стал давать прогнозы относительно того, примет ли Россия в ближайшем будущем новые международные турниры, например Евро-2028. По его словам, этими вопросами занимается Российский футбольный союз. В то же время, по словам Сорокина, шансы выиграть заявку достаточно велики, так как «страна уже зарекомендовала себя как надёжный партнёр для УЕФА».

Глава оргкомитета поделился впечатлениями и о спортивной составляющей нынешнего Евро.

«В полуфинал вышли очень достойные команды. Никаких случайностей нет. Датчане и англичане удивили хорошим футболом. Честно говоря, расстроили французы — всегда обидно проиграть на последнем пенальти, поэтому я понимаю чувства их болельщиков. Но ничего не поделаешь, это спорт. В целом нас ожидают яркие матчи. Не знаю, кто завоюет главный трофей. А знал бы — не сказал», — пошутил Сорокин.

В заключение он рассказал секрет успешного проведения столь масштабного мероприятия, как чемпионат Европы по футболу.

«Мы не напрягаемся, стараемся работать весело и с огоньком. Поэтому просто не устаём. Нам нравится делать то, что мы делаем, ведь такими вещами нельзя заниматься через силу. В нашей команде трудятся люди, которые уже не могут оказаться на стабильной работе в офисе, жить по чёткому графику», — подытожил Сорокин.