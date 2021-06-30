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30 июня
Камбэки, ошибки и 29 голов: как первый раунд плей-офф Евро-2020 стал лучшим в истории
Стадия 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2020 года стала одной из самых ярких в истории турнира. Она запомнилась рядом напряжённых противостояний, эффектными развязками, невероятными камбэками и 29 забитыми мячами. Но существует вероятность, что остаток первенства получится гораздо менее зрелищным и богатым на события. Почему болельщики рискуют больше не увидеть «романтического» футбола на Евро — в материале RT.
Камбэки, ошибки и 29 голов: как первый раунд плей-офф Евро-2020 стал лучшим в истории
  • Футболисты сборной Нидерландов после поражения от Чехии на Евро-2020
  • Reuters
  • © BERNADETT SZABO
Камбэки, ошибки и 29 голов: как первый раунд плей-офф Евро-2020 стал лучшим в истории
  • Футболисты сборной Нидерландов после поражения от Чехии на Евро-2020
  • Reuters
  • © BERNADETT SZABO
Стадия 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2020 года стала одной из самых ярких в истории турнира. Она запомнилась рядом напряжённых противостояний, эффектными развязками, невероятными камбэками и 29 забитыми мячами. Но существует вероятность, что остаток первенства получится гораздо менее зрелищным и богатым на события. Почему болельщики рискуют больше не увидеть «романтического» футбола на Евро — в материале RT.

Первый раунд плей-офф первенства Европы по футболу получился одним из самых непредсказуемых и богатых на события в истории. Он включил в себя крах фаворитов и действующих чемпионов мира и Европы и ряд напряжённых дуэлей. В трёх матчах из восьми для определения победителя потребовалось провести овертайм, а судьба противостояния Франции со Швейцарией решалась в серии 11-метровых. Кроме того, команды порадовали болельщиков невероятной продуктивностью. Только на этой стадии было забито 29 мячей (3,625 в среднем за игру), а их общее число за турнир достигло отметки в 123, что позволило Евро-2020 уже сейчас установить новый рекорд результативности среди соревнований континентального масштаба.

Встречи 1/8 финала запомнились не только невероятным количеством точных ударов, но также непредсказуемыми исходами и закрученным сюжетом во множестве матчей. Безусловно, особняком стоит противостояние Испании с Хорватией, а также вышеназванная встреча между Францией и Швейцарией. Обе игры запомнились невероятными камбэками, обилием ошибок в обороне с обеих сторон, а также феноменальными голами и вратарскими ляпами. Достаточно вспомнить автогол Педри после неудачной обработки голкипера Унаи Симона, фантастический удар Поля Погба и дубль Карима Бензема.

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Не менее захватывающими были матчи с участием сборных Италии и Украины. Подопечные Роберто Манчини хоть и не смогли поразить ворота австрийцев в основное время, зато в дополнительное дважды добились успеха. При этом в первом тайме они демонстрировали комбинационный футбол, который сложно назвать классическим для четырёхкратных чемпионов мира. Что касается заключительной встречи в рамках 1/8 финала, то она стала одной из самых насыщенных яркими эпизодами на данном этапе. И это при том, что соперниками подопечных Андрея Шевченко выступали шведы, считающиеся сугубо оборонительной командой. Однако Эмиль Форсберг и компания отступили от своих принципов и большую часть игры действовали первым номером, а отошли назад лишь после удаления Маркуса Даниэльссона. На двоих оппоненты исполнили 28 ударов, трижды проверили на прочность каркас ворот, а гол на 121-й минуте стал отличным завершением.

Если обращать внимание на уровень конкуренции, непредсказуемость исходов и результативность команд, то прошедший раунд плей-офф нынешнего Евро можно смело считать самым красочным и «романтичным» в XXI веке. Во многом это обусловлено тем фактом, что до 2016 года в соревнованиях принимали участие 16 сборных, а поход за трофеем начинали с четвертьфинала. Таким образом, изначально значительно выше были и класс соперников, и цена ошибки.

Например, в 2012 году сразу по окончании групповой стадии встречались Испания и Франция, а также Англия и Италия — топ-сборные и одни из фаворитов соревнований. Неудивительно, что матчи оказались довольно закрытыми и нерезультативными. Скуадра адзурра вообще взяла верх лишь в серии 11-метровых, так и не открыв счёт в основное и дополнительное время.

В 2008 году было немного «повеселее» — и во многом за счёт сборной России. Подопечные Гуса Хиддинка совместно с голландцами устроили настоящий триллер, завершившийся двумя голами отечественных футболистов в овертайме. Не менее запоминающейся получилась встреча Германии с Португалией, вместившая в себя пять забитых мячей. Однако два оставшихся матча вряд ли порадовали рядового зрителя — всего два гола и определение победителей в футбольной «лотерее».

Исходя из этой логики, ближе всех по зрелищности должно находиться первенство 2016 года во Франции. Тогда за главный трофей боролись 24 коллектива, а раунд на выбывание начался с 1/8 финала. Однако в 2016-м всё было значительно скромнее. Большинство грандов без проблем разобрались с номинальными аутсайдерами, а сенсацию смогла преподнести лишь Исландия. «Викинги» взяли верх над англичанами, но ту встречу вряд ли можно было назвать футбольной классикой. Все точные удары уместились в первые 18 минут, после чего началась длительная и безуспешная осада ворот Ханнеса Халльдоурссона.

Всё это лишь подтверждает, что нынешний плей-офф уже стал своего рода уникальным, но есть все основания полагать, что оставшаяся часть чемпионата окажется гораздо менее яркой. И объяснить это можно целым рядом факторов, помимо психологии — важного атрибута на ключевых стадиях крупных турниров. Также весомое влияние наверняка окажут усталость, травмы ключевых исполнителей и доминирование более закрытых и прагматичных команд.

В первую очередь речь идёт о Бельгии и Англии — олицетворении рационального футбола на стадии 1/8 финала. Несмотря на фантастический подбор исполнителей, обе сборные даже не пытались раскрыть свой атакующий потенциал и выступили крайне посредственно с точки зрения создания моментов. В первую очередь речь идёт о подопечных Роберто Мартинеса, просидевших на своей половине поля большую часть встречи с Португалией. И это при том, что именно коллектив Фернанду Сантуша часто критиковали за чересчур оборонительный стиль.

На Евро-2020 Англия и вовсе стала олицетворением прагматизма, а их встречи с Чехией и Шотландией смело можно назвать одними из самых скучных на всём турнире. Подтверждением тому является как малое число забитых мячей, так и практически полное отсутствие опасных моментов. В первую очередь Гарет Саутгейт старается разрушить планы соперника, а уже потом построить что-то в нападении, что было отлично заметно и в игре с Германией. Решение отзеркалить схему Йоахима Лёва было направлено на сдерживание форвардов и латералей Бундестим и в итоге хоть и принесло успех, но заметно ударило по презентабельности продукта.

Безусловно, пока не приходится спорить с тем, что данный подход работает. На данный момент Бельгия и Англия ни разу не проиграли на турнире, а «красные дьяволы» и вовсе имеют в активе четыре победы. Но всё это даёт основания полагать, что как минимум два матча на стадии четвертьфинала первенства будут не самыми зрелищными. Украина вряд ли сможет справиться лучше Германии и создать серьёзные проблемы для «трёх львов», в то время как Италии может банально не хватить влияния звёзд. Как неоднократно подмечалось, коллектив Манчини хоть и смотрится потрясающе, но не имеет в обойме звёзд первой величины, а в ключевые моменты именно они зачастую и «делают разницу».

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Не исключено, что та же Бельгия могла демонстрировать гораздо более привлекательный и задорный футбол, но фактически оказалась без обоих лидеров. Кевин Де Брёйне и Эден Азар пропустили старт соревнований, а затем синхронно получили повреждения в игре с Португалией. На данный момент нет ясности относительно их участия в следующей встрече, что значительно ограничивает «красных дьяволов» в нападении. Если оба останутся на скамейке, то у Мартинеса не будет иного выбора, кроме как «припарковать автобус» и сделать ставку на умение протащить мяч Ромелу Лукаку, а также дальние удары Торгана Азара, Тома Мёнье и Дриса Мертенса.

Примеры Де Брёйне и Азара лишь косвенно подтверждают тенденцию, которая наблюдалась на протяжении последнего десятка лет. На крупные турниры сборных многие звёзды приезжают абсолютно выхолощенными как физически, так и эмоционально, вследствие чего номинально сильные сборные значительно теряют в качестве. И это особенно заметно в последние два года, когда спортсмены вынуждены выдерживать колоссальные нагрузки из-за пандемии.

На бумаге два оставшихся матча обещают получиться более красочными, но гарантий нет. Всё будет зависеть от ряда факторов. Например, повторит ли Дания судьбу Нидерландов, оказавшись неготовой к постоянному давлению со стороны физически мощной Чехии, и будет ли оборона Испании допускать ляпы подобно тем, что помогли Хорватии сначала открыть счёт, а затем и совершить камбэк. Если всё сложится, то феерия не исключена, в противном случае фанатов может ждать низовой футбол с минимумом голов.

Новости smi2.ru
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