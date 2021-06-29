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29 июня
Британская классика: как голы Стерлинга и Кейна помогли Англии победить Германию в 1/8 финала Евро-2020
Сборная Англии взяла верх над национальной командой Германии и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу. В первом тайме соперники не отметились забитыми мячами, а во втором две классические фланговые атаки хозяев завершились голами. Рахим Стерлинг отличился в третьей встрече подряд, а Гарри Кейн забил свой первый мяч на турнире.
Британская классика: как голы Стерлинга и Кейна помогли Англии победить Германию в 1/8 финала Евро-2020
  • Футболист сборной Англии Рахим Стерлинг
  • Reuters
  • © JOHN SIBLEY
Британская классика: как голы Стерлинга и Кейна помогли Англии победить Германию в 1/8 финала Евро-2020
  • Футболист сборной Англии Рахим Стерлинг
  • Reuters
  • © JOHN SIBLEY
Сборная Англии взяла верх над национальной командой Германии и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу. В первом тайме соперники не отметились забитыми мячами, а во втором две классические фланговые атаки хозяев завершились голами. Рахим Стерлинг отличился в третьей встрече подряд, а Гарри Кейн забил свой первый мяч на турнире.

В отличие от ряда других противостояний в рамках 1/8 финала Евро-2020, матч между сборными Англии и Германии имел полное право носить звание футбольной классики. Хотя бы по той причине, что эти две страны объединяла длительная история соперничества на всевозможных турнирах, а первая встреча состоялась в далёком 1908 году. С того момента оппоненты ещё 35 раз делили поле друг с другом, выиграв практически равное число раз — 16:15 в пользу «трёх львов».

Правда, большая часть успехов англичан произошла в период по 1966 год включительно. Апогеем стала победа на домашнем мундиале, в финале которого они в десятый, юбилейный раз взяли верх над немцами. Но в дальнейшем именно Бундесманншафт демонстрировала гораздо более высокие результаты. Она не только практически сравняла счёт в очной дуэли, но и завоевала огромное количество трофеев. А в XXI веке разрыв между двумя сборными и вовсе стал колоссальным. Так, Германия взяла семь медалей на чемпионатах мира и Европы, а в 2014 году выиграла мундиаль. При этом самым большим достижением родоначальников футбола стало четвёртое место на первенстве планеты в России.

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Но, несмотря на огромный опыт и победные традиции, именно подопечные Гарета Саутгейта считались фаворитами в преддверии 1/8 финала Евро-2020. Наверняка одной из причин тому был мощный подбор исполнителей, по именам и уровню таланта не уступавший созыву сборной с Дэвидом Бекхэмом, Фрэнком Лэмпардом и Стивеном Джеррардом во главе. Не сказалось на статусе «трёх львов» и не самое яркое выступление на групповой стадии, по итогам которой они хоть и набрали семь очков, но отметились лишь двумя мячами. Немцы, напротив, выдержали испытание Португалией и Францией и финишировали вторыми в группе смерти.

Что касается составов, то оба наставника не обошлись без сюрпризов. Причём если Лёв ограничился обычными перестановками — выпустил Леона Горецку в среднюю линию, а трио в лице Томаса Мюллера, Кая Хаверца и Тимо Вернера — в атакующую, то Саутгейт изменил схему. Главный тренер англичан отошёл от формации с двумя центральными защитниками и решил «отзеркалить» построение соперника. Таким образом, в обороне расположилась тройка с Гарри Магуайром посередине, а Люк Шоу и Киран Триппьер взяли на себя роли латералей. Кроме того, в старте не оказалось хавбека «Манчестер Сити» Фила Фодена, а его место на правом краю занял Букайо Сака из «Арсенала».

И если по первым минутам было сложно сказать, что это решение сработало, то с течением тайма тактические преобразования Саутгейта стали всё больше оправдывать себя. Англичане перетерпели стартовый натиск немцев, практически не позволив тем создать что-либо опасное у ворот Джордана Пикфорда. Исключением можно назвать лишь дальний удар Горецки, да и то с натяжкой. А по прошествии четверти часа родоначальники футбола перешли в наступление. С разницей в пару момент отличиться могли Рахим Стерлинг и Гарри Магуайр, причём особенно опасным получился «выстрел» хавбека «Манчестер Сити». Тот в стиле Арьена Роббена сместился с фланга в центр и мощно пробил в дальний угол, но Мануэль Нойер сыграл выше всяких похвал.

В целом Англия старалась не отходить от своего фирменного стиля и делала ставку на подачи с флангов. Адресатами выступали как единственный форвард — Гарри Кейн, так и подключавшиеся к атаке на стандартах Магуайр и Джон Стоунз. За первый тайм хозяева исполнили десять кроссов, и некоторые из них чуть было не застали врасплох противника.

Тем не менее самый опасный заброс в штрафную сделали немцы. Йозуа Киммих. На 32-й минуте хавбек «Баварии» выступил в роли организатора атаки, а его коллега Робин Госенс должен был завершить её, но не смог добраться до мяча.

Англичане были ближе всего к голу в компенсированное к первому тайму время. Немцы грубо ошиблись в обороне, что позволило Кейну прорваться во вратарскую по левому полуфлангу. Форвард «Тоттенхэма» убрал на замахе Нойера и был готов переправить мяч в пустые ворота, но Матс Хуммельс великолепно сыграл в подкате и спас свою команду.

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Первые 30 минут второго тайма получились необычайно скупыми на яркие эпизоды. Оба коллектива действовали крайне осторожно, а запоминающимися получились разве что размашистый удара Хаверца из положения «вне игры» и его же тонкий пас на ход Вернеру. Оживить встречу попытались наставники. Но если появление на поле Сержа Гнабри не оказало положительного эффекта, то выход Джека Грилиша привёл к голу в ворота Нойера. Хавбек «Астон Виллы» поучаствовал в многоходовке англичан, завершившийся прострелом Шоу низом с левой бровки. Адресатом паса выступил главный и на тот момент единственный бомбардир «трёх львов» — Стерлинг, оформивший третий мяч на турнире.

Подопечные Лёва попытались отвести игру от своих ворот, но не сразу смогли это сделать. Где-то мешала спешка, где-то — великолепный прессинг англичан. В центре поля хозяйничали Деклан Райс и Калвин Филлипс, а их грамотно подстраховывали Кайл Уокер и Джон Стоунз. И всё же немцы имели возможность восстановить паритет, но Мюллер упустил 100%-ный момент. Расплата не заставила себя долго ждать. «Три льва» буквально скопировали голевую комбинацию, правда, сменились ключевые исполнители. Грилиш ассистировал, а Кейн — забил.

Англия одержала победу над Германией в юбилейном, 300-м матче на стадионе «Уэмбли». Подопечные Саутгейта завоевали путёвку в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу, где встретятся с победителем встречи между Украиной и Швецией. Причём для них эта встреча станет первой на Евро-2020, которую они проведут за пределами родной страны — в Риме.

Новости smi2.ru
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