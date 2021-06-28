Голевое пиршество: Хорватия отыгралась с 1:3, но уступила Испании в дополнительное время на Евро-2020

Сборная Испании обыграла Хорватию в матче 1/8 финала Евро-2020 — 5:3. Встреча началась с грубой ошибки вратаря Унаи Симона, который не смог обработать передачу от партнёра и пропустил мяч. На это подопечные Луиса Энрике ответили тремя голами. Однако в концовке коллективу Златко Далича удалось совершить камбэк. А в дополнительное время победу сопернику принесли точные удары Альваро Мораты и Микеля Оярсабаля.

Сборная Испании обыграла Хорватию в матче 1/8 финала Евро-2020 — 5:3. Встреча началась с грубой ошибки вратаря Унаи Симона, который не смог обработать передачу от партнёра и пропустил мяч. На это подопечные Луиса Энрике ответили тремя голами. Однако в концовке коллективу Златко Далича удалось совершить камбэк. А в дополнительное время победу сопернику принесли точные удары Альваро Мораты и Микеля Оярсабаля.

В понедельник вслед за Нидерландами и Португалией Евро-2020 должна была покинуть ещё одна топ-сборная. Испании и Хорватии в Копенгагене предстояло определить, кто пробьётся в четвертьфинал, а кто отправится домой.

Большинство экспертов и болельщиков всё же называли фаворитами противостояния подопечных Луиса Энрике. Во-первых, с возвращением в строй капитана Серхио Бускетса испанцы вернули себе прежнюю цельность и высокую скорость передач и отправили пять безответных мячей в ворота словаков. Во-вторых, трёхкратные чемпионы Европы подходили к 1/8 финала в оптимальном составе.

А вот хорваты, напротив, испытывали серьёзные проблемы. Из-за перебора жёлтых карточек матч пропускал основной центральный защитник Деян Ловрен. Но если к его отсутствию вице-чемпионы планеты давно привыкли, то коронавирус Ивана Перишича нанёс по ним серьёзный удар. Полузащитник сдал положительный тест на COVID-19 и был изолирован на десять дней. На футболисте «Интера» в атакующих действиях «шашечных» завязано очень многое. Достаточно того факта, что на Евро-2020 он принял участие в трёх голах команды из четырёх — забил Чехии и набрал два балла за результативность в решающем противостоянии с Шотландией.

В итоге Перишича в основе заменил Анте Ребич, компанию которому в линии атаки составили Никола Влашич и Бруно Петкович. Место Ловрена в центре обороны ожидаемо занял Дуе Чалета-Цар. Любопытно также, что на правом краю защиты вновь расположился представляющий «Легию» Йосип Юранович, а не Шиме Врсалько.

Что касается Энрике, то он сделал две замены в составе по сравнению с матчем со Словакией. Жерар Морено уступил место в атаке Феррану Торресу. А Хосе Луис Гайя на левом фланге обороны неожиданно заменил Жорди Альбу.

Сразу стало понятно, в каком ключе будет проходить матч. Испанцы забрали мяч под свой контроль, а хорваты отошли на свою половину и приготовились терпеливо обороняться. Как всегда, «красная фурия» набивала невероятную статистику по количеству передач, но, как и во встречах с Швецией и Польшей, ей явно не хватало последнего обостряющего паса. Не слишком активно был задействован впереди и Мората.

Первый по-настоящему опасный момент фаворит создал на 16-й минуте. Педри изумительной разрезающей передачей нашёл в чужой штрафной Коке. Полузащитник оказался прямо перед Домиником Ливаковичем, но низом крайне бесхитростно катнул снаряд ему в ногу.

У хорватов же впереди не получалось абсолютно ничего. Показательная статистика: в первом тайме они владели мячом лишь 32% времени и нанесли два неточных удара. В первые 20 минут преимущество Испании было ещё серьёзнее.

Тем неожиданнее оказался курьёзный автогол подопечных Энрике. Педри практически из центра поля отдал пас назад вратарю, но Унаи Симон, потерявший концентрацию, лишь погладил снаряд ногой — и тот, к удивлению всех присутствующих на «Паркене», влетел в сетку. К слову, данный автогол стал девятым на Евро-2020. Столько же значилось ранее за всю историю первенств континента.

Испанцы после случившегося долго не могли прийти в себя. Хорваты, напротив, стали действовать смелее. Тройка Ребич — Влашич — Петкович впереди начала прессинговать соперника и не позволять ему начинать атаки. Игрок ЦСКА в одном из эпизодов даже нанёс неточный удар из пределов штрафной.

Но в конце первого тайма «красная фурия» всё же абсолютно заслуженно восстановила статус-кво. Команда прижала соперника к воротам и быстро добилась своего. Ливакович справился с выстрелом Гайи из левого угла штрафной, но ничего не смог поделать с добиванием от Пабло Сарабии. Полузащитник отличился во втором матче подряд.

Во втором тайме давление испанцев только увеличилось, и они быстро вышли вперёд. На 57-й минуте Педри, ворвавшись в штрафную, увёл за собой защитника и покатил мяч на левый фланг абсолютно свободному Торресу. Тот выполнил идеальную подачу в штрафную, которую замкнул подключившийся к атаке Сесар Аспиликуэта.

Теперь уже хорватам требовалось идти вперёд и забивать, но у команды мало что получалось на чужой половине. Как правило, у неё не выходило даже справиться с прессингом соперника. Но Златко Далич не сдавался и не оставлял попыток изменить ход матча заменами. Сразу после перерыва на поле вместо Петковича появился Андрей Крамарич, а затем в бой был брошен Мислав Оршич, занявший место на левом фланге атаки.

Чуть позже тренерский штаб «шашечных» вовсе перешёл на схему игры с тремя центральными защитниками, а по флангам начали действовать футболисты, нацеленные исключительно на атаку, — Оршич и Йосип Брекало. Впереди расположились Крамарич и Анте Будимир.

Однако все перестроения команды едва не оказались бессмысленными после гола Торреса на 76-й минуте. Хорваты позволили вышедшему на замену Пау Торресу со стандарта на своей половине поля спокойно вынести мяч к чужой штрафной. Гвардиола не уследил за форвардом соперника, а затем вовсе потерял равновесие. В свою очередь, Ферран спокойно отправил снаряд в дальний угол. Казалось, матч на этом можно было заканчивать.

Но действующие вице-чемпионы мира руки не опустили и продолжили сражаться. Замены, произведённые Даличем, помогли проигрывающей стороне завладеть инициативой и освежить линию атаки. Оппонент же, напротив, устал. К тому же подопечные Энрике слишком равно уверовали в собственную победу.

За это их ждало жесточайшее наказание. Сначала Модричу позволили пройти с мячом вдоль лицевой и выполнить прострел. Если под первый удар успел лечь Аспиликуэта, то в эпизоде с добиванием от Оршича мяч пересёк линию. Джюнейт Чакыр указал на центр.

А на 92-й минуте хорваты вовсе совершили чудо. Всё тот же великолепно вошедший в игру Оршич выполнил отличную подачу с левого фланга, а никем не прикрытый Марио Пашалич с линии вратарской отправил снаряд головой в дальний угол. Примечательно, что бывший полузащитник «Спартака» также вышел на замену. Так «шашечным» удалось вытащить практически безнадёжную встречу и перевести противостояние в дополнительное время.

И его команда начала активнее. Например, Крамарич из пределов штрафной бил практически наверняка, но Симон невероятным образом парировал удар. Чуть ранее Оршич направил снаряд выше.

Поймавшие кураж хорваты слишком смело начали раскрываться, порой забывая об обороне. Тем более на левом краю защиты вынужден был действовать номинальный полузащитник Брекало. Он и стал слабым звеном. В течение четырёх минут испанцы провели две результативные атаки. Свежий Дани Ольмо на правом краю буквально затерзал уставшего Гвардиолу и выполнил две результативные передачи. Сначала Брекало опередил Морату. Символично, что победный мяч в таком матче забил футболист, которого на родине нещадно критиковали за низкую результативность и нереализованный пенальти. Точку же поставил ещё один вышедший на замену исполнитель — Микель Оярсабаль.

Так Испания в невероятном поединке с восемью голами и курьёзной ошибкой Симона всё же дожала Хорватию в дополнительное время. «Красная фурия» впервые с 2012-го прошла первый раунд плей-офф на крупном турнире. «Шашечные» же, несмотря на проявленный характер, вынуждены отправиться домой.