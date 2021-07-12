Штурм «Уэмбли», стычки с полицией и расистские оскорбления: как поведение английских фанатов омрачило финал Евро-2020

В УЕФА резко осудили поведение британских болельщиков во время и после финала Евро-2020 в Лондоне. Они устраивали потасовки с полицейскими и итальянскими фанатами, пытались прорваться на «Уэмбли» без билетов и оскорбляли темнокожих футболистов сборной Англии после нереализованных пенальти. В общей сложности были задержаны 49 человек. В Футбольной ассоциации Англии заверили, что ко всем нарушителям будут применены строгие санкции.

В УЕФА резко осудили поведение британских болельщиков во время и после финала Евро-2020 в Лондоне. Они устраивали потасовки с полицейскими и итальянскими фанатами, пытались прорваться на «Уэмбли» без билетов и оскорбляли темнокожих футболистов сборной Англии после нереализованных пенальти. В общей сложности были задержаны 49 человек. В Футбольной ассоциации Англии заверили, что ко всем нарушителям будут применены строгие санкции.

Решающий матч Евро-2020 был омрачён массовыми беспорядками в Лондоне, стычками с полицией и сотрудниками «Уэмбли», потасовками между фанатами и целым рядом других инцидентов. Изголодавшиеся по финалам крупных международных турниров англичане, всего три года назад призывавшие ФИФА перенести чемпионат мира из России в другую страну по соображениям безопасности, весьма негостеприимно встретили праздник футбола у себя дома.

Проблемы начались задолго до начала встречи Италия — Англия. Толпы болельщиков прошли по улицам Лондона, оставляя после себя опрокинутые баки, горы мусора и осколки бутылок. Если одни отмечали спортивный праздник достаточно миролюбиво, танцуя и распевая национальные песни, то другие всеми доступными способами пытались показать своё превосходство над менее многочисленными поклонниками сборной Италии. Некоторые, не обращая внимания на предупреждения полиции, забирались на уличные фонари и рекламные щиты.

Reuters

© Henry Nicholls

Район вокруг стадиона «Уэмбли» был объявлен зоной экстремальной нагрузки, что предполагало присутствие там большего числа сотрудников правоохранительных органов. Однако, по сообщению СМИ, полицейских всё равно оказалось слишком мало, чтобы сдержать разгорячённую толпу.

Во время запуска на арену возникла ещё одна проблема: желающих посетить матч оказалось гораздо больше, чем проданных билетов. Поэтому некоторые фанаты решили пренебречь правилами посещения матча и прорвались на «Уэмбли», снеся ограждения и отбиваясь от пытавшихся их остановить стюардов. В это же время в подтрибунных помещениях произошло несколько жёстких стычек, в одной из которой пострадал подросток.

Unbelievable footage of violence in Wembley tonight. A literal child gets punched by a full grown man and an Asian man is kicked repeatedly in the head by several people. Disgusting behaviour. pic.twitter.com/NLtvjgF8Fe — Kyle Glen (@KyleJGlen) July 11, 2021

При этом сначала в пресс-службе «Уэмбли» заявили, что ни один безбилетник не попал внутрь, но затем были вынуждены признать, что небольшой группе всё же это удалось. Их дальнейшая судьба неизвестна, однако сообщалось, что некоторые болельщики, прошедшие на стадион законным путём, не смогли сесть, так как их места были заняты, а проходы между трибунами были заполнены людьми. Один из очевидцев рассказал, что стюарды никак не решали эту проблему, ссылаясь на нехватку сотрудников. По некоторым подсчётам, попытку прорваться на арену совершили около 100 человек.

Со стартовым свистком ситуация не улучшилась. Английские фанаты освистали гимн Италии, а затем также сопровождали недовольным гулом любые действия итальянцев на поле. Кроме того, во втором тайме на поле выбежал молодой человек.

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Поражение подопечных Гарета Саутгейта в серии пенальти ещё больше раззадорило местных болельщиков, продолживших бесчинства после завершения матча. Они провоцировали итальянских фанатов, а, оказавшись на улице, начали вымещали злость на окружающих предметах, громя всё на своём пути.

В лондонской полиции заявили, что в результате беспорядков за различные правонарушения было задержано 49 человек, а 19 сотрудников правоохранительных органов получили повреждения. После ночных погромов улицы Лондона были завалены мусором, а местные коммунальные службы устраняли последствия до утра понедельника.

В УЕФА резко осудили действия болельщиков, назвав их поведение неприемлемым. С аналогичным заявлением выступили и в Футбольной ассоциации Англии (FA). Глава организации Марк Буллингхэм заверил, что организация вместе с полицией рассмотрит все случаи незаконного попадания на стадион и сделает всё возможное, чтобы в будущем такого не повторилось.

«На стадионе работала отличная служба безопасности, которая никогда прежде с подобным не сталкивалась. Большая группа пьяных хулиганов попыталась прорваться внутрь, а мы охраняем стадион, а не крепость. Я приношу извинения болельщиками, настроение которых было испорчено, и охране, которой пришлось с этим справляться», — цитирует Буллингхэма BBC.

Министр здравоохранения Великобритании Эдвард Аргар также заверил, что нарушители будут наказаны.

«Грустно, когда небольшая группа людей, непримечательное меньшинство, дискредитирует весь спорт, пытаясь сделать что-то подобное. Повторюсь, они не отражают взгляды поклонников нашей национальной игры и сборной. Уверен, полиция примет все необходимые меры против задержанных, вина которых будет доказана», — сказал Аргар Sky Sports.

Ещё одним проявлением недовольства фанатов стал расизм, направленный на темнокожих футболистов сборной Англии, не реализовавших пенальти, — Маркуса Рашфорда, Джейдона Санчо и Букайо Сака. Под их постами в социальных сетях появилось множество комментариев с оскорблениями, а некоторые болельщики и вовсе предлагали наказать «виновников поражения». Поддержку игрокам выразили представители национальной федерации футбола, а также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Нынешний состав сборной Англии заслуживает, чтобы его прославляли, как героев, а не оскорбляли в социальных сетях. Тем, кто пишет эти гадости, должно быть стыдно за самих себя», — написал Джонсон в Twitter.

В УЕФА также резко осудили проявления расизма.

«УЕФА решительно осуждает отвратительные расистские оскорбления в адрес нескольких игроков сборной Англии в социальных сетях после финала Евро, которым нет места ни в футболе, ни в обществе. Мы поддерживаем игроков и призываем FA к самым суровым наказаниям», — приводит заявление пресс-службы организации ТАСС.

В полиции заверили, что все случаи расизма также будут рассмотрены.