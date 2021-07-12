Главная Новости Сборные Календарь Результаты Стадионы Статистика
 | 
12 июля
Штурм «Уэмбли», стычки с полицией и расистские оскорбления: как поведение английских фанатов омрачило финал Евро-2020
В УЕФА резко осудили поведение британских болельщиков во время и после финала Евро-2020 в Лондоне. Они устраивали потасовки с полицейскими и итальянскими фанатами, пытались прорваться на «Уэмбли» без билетов и оскорбляли темнокожих футболистов сборной Англии после нереализованных пенальти. В общей сложности были задержаны 49 человек. В Футбольной ассоциации Англии заверили, что ко всем нарушителям будут применены строгие санкции.
Штурм «Уэмбли», стычки с полицией и расистские оскорбления: как поведение английских фанатов омрачило финал Евро-2020
  • Reuters
  • © Lee Smith
Штурм «Уэмбли», стычки с полицией и расистские оскорбления: как поведение английских фанатов омрачило финал Евро-2020
  • Reuters
  • © Lee Smith
В УЕФА резко осудили поведение британских болельщиков во время и после финала Евро-2020 в Лондоне. Они устраивали потасовки с полицейскими и итальянскими фанатами, пытались прорваться на «Уэмбли» без билетов и оскорбляли темнокожих футболистов сборной Англии после нереализованных пенальти. В общей сложности были задержаны 49 человек. В Футбольной ассоциации Англии заверили, что ко всем нарушителям будут применены строгие санкции.

Решающий матч Евро-2020 был омрачён массовыми беспорядками в Лондоне, стычками с полицией и сотрудниками «Уэмбли», потасовками между фанатами и целым рядом других инцидентов. Изголодавшиеся по финалам крупных международных турниров англичане, всего три года назад призывавшие ФИФА перенести чемпионат мира из России в другую страну по соображениям безопасности, весьма негостеприимно встретили праздник футбола у себя дома.

Проблемы начались задолго до начала встречи Италия — Англия. Толпы болельщиков прошли по улицам Лондона, оставляя после себя опрокинутые баки, горы мусора и осколки бутылок. Если одни отмечали спортивный праздник достаточно миролюбиво, танцуя и распевая национальные песни, то другие всеми доступными способами пытались показать своё превосходство над менее многочисленными поклонниками сборной Италии. Некоторые, не обращая внимания на предупреждения полиции, забирались на уличные фонари и рекламные щиты.

  • Reuters
  • © Henry Nicholls

Район вокруг стадиона «Уэмбли» был объявлен зоной экстремальной нагрузки, что предполагало присутствие там большего числа сотрудников правоохранительных органов. Однако, по сообщению СМИ, полицейских всё равно оказалось слишком мало, чтобы сдержать разгорячённую толпу.

Во время запуска на арену возникла ещё одна проблема: желающих посетить матч оказалось гораздо больше, чем проданных билетов. Поэтому некоторые фанаты решили пренебречь правилами посещения матча и прорвались на «Уэмбли», снеся ограждения и отбиваясь от пытавшихся их остановить стюардов. В это же время в подтрибунных помещениях произошло несколько жёстких стычек, в одной из которой пострадал подросток.

При этом сначала в пресс-службе «Уэмбли» заявили, что ни один безбилетник не попал внутрь, но затем были вынуждены признать, что небольшой группе всё же это удалось. Их дальнейшая судьба неизвестна, однако сообщалось, что некоторые болельщики, прошедшие на стадион законным путём, не смогли сесть, так как их места были заняты, а проходы между трибунами были заполнены людьми. Один из очевидцев рассказал, что стюарды никак не решали эту проблему, ссылаясь на нехватку сотрудников. По некоторым подсчётам, попытку прорваться на арену совершили около 100 человек.

Со стартовым свистком ситуация не улучшилась. Английские фанаты освистали гимн Италии, а затем также сопровождали недовольным гулом любые действия итальянцев на поле. Кроме того, во втором тайме на поле выбежал молодой человек.

Также по теме
Обливание шампанским, исполнение гимна в автобусе и ночные гуляния: как Италия отпраздновала победу на Евро-2020
Победа сборной Италии на чемпионате Европы по футболу стала настоящим праздником для всей страны. Игроки весело отпраздновали свой...

Поражение подопечных Гарета Саутгейта в серии пенальти ещё больше раззадорило местных болельщиков, продолживших бесчинства после завершения матча. Они провоцировали итальянских фанатов, а, оказавшись на улице, начали вымещали злость на окружающих предметах, громя всё на своём пути.

В лондонской полиции заявили, что в результате беспорядков за различные правонарушения было задержано 49 человек, а 19 сотрудников правоохранительных органов получили повреждения. После ночных погромов улицы Лондона были завалены мусором, а местные коммунальные службы устраняли последствия до утра понедельника.

В УЕФА резко осудили действия болельщиков, назвав их поведение неприемлемым. С аналогичным заявлением выступили и в Футбольной ассоциации Англии (FA). Глава организации Марк Буллингхэм заверил, что организация вместе с полицией рассмотрит все случаи незаконного попадания на стадион и сделает всё возможное, чтобы в будущем такого не повторилось. 

«На стадионе работала отличная служба безопасности, которая никогда прежде с подобным не сталкивалась. Большая группа пьяных хулиганов попыталась прорваться внутрь, а мы охраняем стадион, а не крепость. Я приношу извинения болельщиками, настроение которых было испорчено, и охране, которой пришлось с этим справляться», — цитирует Буллингхэма BBC.

Министр здравоохранения Великобритании Эдвард Аргар также заверил, что нарушители будут наказаны.

«Грустно, когда небольшая группа людей, непримечательное меньшинство, дискредитирует весь спорт, пытаясь сделать что-то подобное. Повторюсь, они не отражают взгляды поклонников нашей национальной игры и сборной. Уверен, полиция примет все необходимые меры против задержанных, вина которых будет доказана», — сказал Аргар Sky Sports.

Ещё одним проявлением недовольства фанатов стал расизм, направленный на темнокожих футболистов сборной Англии, не реализовавших пенальти, — Маркуса Рашфорда, Джейдона Санчо и Букайо Сака. Под их постами в социальных сетях появилось множество комментариев с оскорблениями, а некоторые болельщики и вовсе предлагали наказать «виновников поражения». Поддержку игрокам выразили представители национальной федерации футбола, а также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Нынешний состав сборной Англии заслуживает, чтобы его прославляли, как героев, а не оскорбляли в социальных сетях. Тем, кто пишет эти гадости, должно быть стыдно за самих себя», — написал Джонсон в Twitter.

В УЕФА также резко осудили проявления расизма.

«УЕФА решительно осуждает отвратительные расистские оскорбления в адрес нескольких игроков сборной Англии в социальных сетях после финала Евро, которым нет места ни в футболе, ни в обществе. Мы поддерживаем игроков и призываем FA к самым суровым наказаниям», — приводит заявление пресс-службы организации ТАСС.

В полиции заверили, что все случаи расизма также будут рассмотрены.

Новости smi2.ru
Загрузка...

Читайте также

18:50 | 12 июля
Штурм «Уэмбли», стычки с полицией и расистские оскорбления: как поведение английских фанатов омрачило финал Евро-2020
15:00 | 12 июля
Обливание шампанским, исполнение гимна в автобусе и ночные гуляния: как Италия отпраздновала победу на Евро-2020
14:35 | 12 июля
«Мы не та команда, которая будет сдаваться»: что говорили после победы Италии над Англией в финале Евро-2020
09:17 | 12 июля
Признание Доннаруммы, опыт Бонуччи и удача Манчини: что нужно знать о победе сборной Италии на Евро-2020
01:35 | 12 июля
Роковая ошибка Саутгейта: как Англия упустила победу над Италией в финале Евро-2020 и проиграла в серии пенальти
00:58 | 12 июля
Золотые пенальти: Италия обыграла Англию в финале Евро-2020
16:11 | 11 июля
«Инициатива будет переходить из рук в руки»: Гуренко о креативе сборной Италии, кадровых проблемах и борьбе с волнением
14:08 | 11 июля
«Увидим не самый яркий финал»: Билялетдинов о давлении «Уэмбли», помощи судей Англии и трансформации Кейна
08:54 | 11 июля
Пламенная речь Саутгейта, обращение королевы и нашествие муравьёв на «Уэмбли»: что обсуждают перед финалом Евро-2020
21:10 | 10 июля
Отлаженный механизм и максимальная самоотдача: почему ставка сборной Италии на рабочих лошадок сработала на Евро-2020
09:35 | 10 июля
Безжалостная рациональность: почему не стоит слишком сильно винить сборную Англии за её стиль игры на Евро-2020
14:33 | 9 июля
«Слуцкий — пройденный этап, мой кандидат — Семак»: Гришин об отставке Черчесова с поста главного тренера сборной России
11:35 | 9 июля
Новое начало: кто может сменить Черчесова на посту главного тренера сборной России по футболу
07:22 | 9 июля
Чудо на мундиале, обновление сборной и возрождение Дзюбы: за что России следует поблагодарить Черчесова
21:43 | 8 июля
«Никто не собирался выгонять до эпической пресс-конференции»: почему отставка Черчесова не вызвала удивления
18:34 | 8 июля
Спорный пенальти, два мяча на поле и лазерная указка: почему матч Англия — Дания на Евро-2020 завершился скандалом
18:07 | 8 июля
«Вместе приняли решение о прекращении его контракта»: Черчесов уволен из сборной России по футболу
01:37 | 8 июля
Без сил: Дания проиграла Англии в овертайме полуфинала Евро-2020 даже после отражённого Шмейхелем пенальти
00:38 | 8 июля
Впервые в истории: Англия в дополнительное время обыграла Данию и вышла в финал Евро-2020
15:38 | 7 июля
«Профессия должна быть престижной»: Непомнящий о зарплатах детских тренеров и реформах в российском футболе
15:04 | 7 июля
«Вместе дотерпели до финала»: что говорили после победы Италии над Испанией в 1/2 Евро-2020
01:38 | 7 июля
Серийные «убийцы»: как Италия выстрадала победу над Испанией и вышла в финал Евро-2020
00:42 | 7 июля
Спасительный гол и незабитый пенальти: промах Мораты помог Италии обыграть Испанию в серии пенальти полуфинала Евро-2020
19:28 | 6 июля
Исторический шанс для хозяев и повторение сказки для гостей: чем интересен полуфинал Евро-2020 Англия — Дания
21:44 | 5 июля
Месть за разгром в Киеве и рекордные серии Манчини: чем интересен полуфинал Евро-2020 Италия — Испания
19:19 | 5 июля
«Смотрим в будущее с оптимизмом»: Сорокин о российской части Евро-2020, оценке УЕФА и финале ЛЧ в Санкт-Петербурге
12:16 | 5 июля
«Тренер не должен задерживаться на посту»: эксперты о будущем Черчесова, сокращении клубов в РПЛ и лимите на легионеров
09:03 | 5 июля
Удача при жеребьёвке и осечки соперников: почему успех Украины на Евро-2020 не стоит переоценивать
20:14 | 4 июля
Звёздам тут не место: почему в полуфинале Евро-2020 сыграют тренерские команды
15:35 | 4 июля
«Ребят не в чем упрекнуть»: Гамула о выступлении Украины на Евро-2020, поражении от Англии и примере для России
00:31 | 4 июля
Форменный разгром: дубль Кейна и пятый «сухарь» Пикфорда помогли Англии обыграть Украину и выйти в полуфинал Евро-2020
23:53 | 3 июля
За явным преимуществом: Англия не оставила шансов Украине в четвертьфинале Евро-2020
21:51 | 3 июля
Быстрый гол Дилейни, красивый пас Мехле и пятый мяч Шика: как Дания обыграла Чехию и вышла в полуфинал Евро-2020
20:58 | 3 июля
Реванш спустя 17 лет: Дания обыграла Чехию и вышла в полуфинал Евро-2020
18:10 | 3 июля
Разрушенный космос: почему мы так боимся потерять Черчесова во главе сборной России
10:22 | 3 июля
Неоправданные ожидания: как звёздное поколение Бельгии потеряло последний шанс выиграть Евро
00:50 | 3 июля
Шедевр Инсинье, незасчитанный гол Бонуччи и рекорд Лукаку: как Италия остановила Бельгию в четвертьфинале Евро-2020
00:00 | 3 июля
Пятая победа подряд: Италия обыграла Бельгию в четвертьфинале Евро-2020
22:58 | 2 июля
Курьёзные голы, удаление Фройлера и пять незабитых пенальти: как Испания победила Швейцарию в четвертьфинале Евро-2020
21:44 | 2 июля
Дуэль нервов: Испания обыграла Швейцарию в серии пенальти и вышла в полуфинал Евро-2020
18:50 | 12 июля
Штурм «Уэмбли», стычки с полицией и расистские оскорбления: как поведение английских фанатов омрачило финал Евро-2020
15:00 | 12 июля
Обливание шампанским, исполнение гимна в автобусе и ночные гуляния: как Италия отпраздновала победу на Евро-2020
14:35 | 12 июля
«Мы не та команда, которая будет сдаваться»: что говорили после победы Италии над Англией в финале Евро-2020
09:17 | 12 июля
Признание Доннаруммы, опыт Бонуччи и удача Манчини: что нужно знать о победе сборной Италии на Евро-2020

© Автономная некоммерческая организация
«ТВ-Новости»
2005—2020.
Все права защищены.