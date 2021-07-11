На «Уэмбли» высказались о прорвавшихся на стадион фанатах без билета

Администрация лондонского стадиона «Уэмбли» сделала заявление по поводу прорвавшихся на арену болельщиков без билета на финальный матч Евро-2020 между Англией и Италией.

Администрация лондонского стадиона «Уэмбли» сделала заявление по поводу прорвавшихся на арену болельщиков без билета на финальный матч Евро-2020 между Англией и Италией.

«Мы имеем дело с инцидентом, который произошёл на внешнем периметре стадиона при поддержке полиции. Меры безопасности были быстро приняты в соответствующих областях. Ни один нарушитель безопасности без билета не остался внутри», — приводит слова администрации арены журналист Роб Харрис в Twitter.

Финальный матч Евро-2020 Италия — Англия состоится 11 июля. Встреча пройдёт в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22:00 по мск.

Ранее сообщалось, что более 50 человек штурмом прорвались на «Уэмбли» перед финалом Евро.