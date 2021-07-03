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3 июля
Быстрый гол Дилейни, красивый пас Мехле и пятый мяч Шика: как Дания обыграла Чехию и вышла в полуфинал Евро-2020
Сборная Дании взяла верх над Чехией и стала третьим полуфиналистом Евро-2020. Скандинавы одержали победу со счётом 2:1. Уже на пятой минуте матча Томас Дилейни вывел свою команду вперёд, а под конец первого тайма Каспер Дольберг воспользовался красивым пасом Йоакима Мехле и удвоил преимущество. После перерыва Патрик Шик забил пятый мяч на турнире и догнал Криштиану Роналду в списке лучших бомбардиров, но это не спасло его сборную от вылета.
Быстрый гол Дилейни, красивый пас Мехле и пятый мяч Шика: как Дания обыграла Чехию и вышла в полуфинал Евро-2020
  • Reuters
  • © Tolga Bozoglu
Быстрый гол Дилейни, красивый пас Мехле и пятый мяч Шика: как Дания обыграла Чехию и вышла в полуфинал Евро-2020
  • Reuters
  • © Tolga Bozoglu
Сборная Дании взяла верх над Чехией и стала третьим полуфиналистом Евро-2020. Скандинавы одержали победу со счётом 2:1. Уже на пятой минуте матча Томас Дилейни вывел свою команду вперёд, а под конец первого тайма Каспер Дольберг воспользовался красивым пасом Йоакима Мехле и удвоил преимущество. После перерыва Патрик Шик забил пятый мяч на турнире и догнал Криштиану Роналду в списке лучших бомбардиров, но это не спасло его сборную от вылета.

Едва ли перед началом Евро-2020 можно было ожидать, что одну из пар четвертьфинала составят Чехия и Дания. Обе сборные не относились к числу фаворитов, а были скорее тёмными лошадками. И той, и другой команде пришлось приложить немало усилий и сотворить парочку сенсаций, чтобы отвязаться от этого ярлыка. Датчане после двух поражений на старте кардинально преобразились, став одним из самых результативных коллективов, а чехи в 1/8 финала обыграли Нидерланды.

Но болельщиков со стажем встреча двух сборных на этой стадии не должна удивлять. Ведь 17 лет они в очном матче уже оспаривали право сыграть в полуфинале. В 2004 году Чехия разгромила Данию со счётом 3:0, что впоследствии принесло им бронзовые медали Евро. Скандинавы же с тех пор не оказывались в восьмёрке лучших сборных континента. Интересно, что главным арбитром в том матче был российский рефери Валентин Иванов. В 2021-м его соотечественник Сергей Карасёв тоже получил вызов на игру двух соперников, пускай и в качестве резервного судьи.

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Наставник чехов Ярослав Шильгавы не стал преподносить никаких сюрпризов с составом на игру в Баку. Отбывший дисквалификацию Ян Боржил вернулся на левый край обороны, который в матче с нидерландцами занимал Петер Кадержабек. Впереди тренер по-прежнему рассчитывал на Патрика Шика, у которого был шанс догнать Криштиану Роналду в споре лучших бомбардиров. Датский наставник Каспер Юльманн и вовсе обошёлся без единой замены — он выпустил тех же самых игроков, что покуражились во встрече с Уэльсом и забили четыре безответных мяча.

Победный состав сразу же доказал свою эффективность в четвертьфинальном матче. Отбившись от стартового штурма чехов, датчане уже на пятой минуте открыли счёт. Йенс Ларсен исполнил первый угловой и направил мяч в центр штрафной, где никто не помешал Томасу Дилейни пробить головой. Опорник оформил свой шестой гол за сборную. В следующие пять минут номинальные гости ещё дважды разыграли угловой, но чехи не позволили соперникам отличиться вновь.

Даже если у датчан не было стандартов, от них всё равно постоянно исходила опасность. Ларсен активно действовал на правом фланге, то разгоняя атаки для партнёров, то сам пробуя пробить оттуда. Лишь в середине тайма подопечные Шильгавы смогли перевести дух. После неудачного углового Лукаш Масопуст перехватил мяч у Шмейхеля и отдал проникающий пас Томашу Голешу. Герою матча с Нидерландами в этот раз не хватило навыков форварда — в ближнем бою Шмейхель исправил свою ошибку.

Защитники сборной Дании действовали гораздо надёжнее. Чехи изо всех сил старались сравнять счёт, но никак не могли распорядиться мячом на чужой половине поля, а редкие стандарты не приносили им никакой пользы. Первый тайм так бы и закончился с минимальным преимуществом датчан, если бы они не решили преподать урок реализации. Йоаким Мехле внешней стороной стопы отдал изумительный пас в штрафную, где его ждал Каспер Дольберг. Нападающий забил свой третий мяч на турнире.

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Шильгавы сразу же принял кардинальные меры и на второй тайм резко усилил атаку, выпустив вместо Голеша и Масопуста Якуба Янкто и Михаэла Крменчика. Чехи и раньше владели инициативой, но теперь давление с их стороны стало зашкаливать. Результат это принесло сразу — они забили ещё более быстрый мяч, чем датчане в начале матча. Владимир Цоуфал аккуратно навесил в штрафную, где Шик переиграл Янника Вестергора и сократил отставание в счёте. Чешский нападающий догнал Роналду — они оба стали авторами пяти голов на Евро-2020.

Датчане ответили своей двойной заменой, выведя на поле Юссуфа Поульсена и Кристиана Нёргора. На некоторое время они стали действовать гораздо жёстче с чехами, и это привело к потерям в их команде. Томас Соучек получил шипами по затылку и был вынужден доигрывать матч с повязкой на голове, которая становилась красной от крови, а Ондржей Челустка травмировал ногу и попросил замену. Это остудило пыл чешской команды — во время своих атак им приходилось оглядываться назад, так как датские футболисты всё ещё были не против убежать в контратаку.

На 82-й минуте подопечные Юльманна могли снять все вопросы о победителе. Поульсен помог Мехле прорваться в штрафную, где ему оставалось только обыграть вратаря Томаша Вацлика, но он спас команду и сохранил интригу в матче. Правда, полевые игроки не отблагодарили голкипера — ещё раз преодолеть сверхнадёжную оборону соперника они не смогли.

Сборная Дании удержала победный счёт и пробилась в полуфинал впервые с 1992 года — именно тогда скандинавы одержали сенсационную победу. А с вылетом чешской команды на Евро-2020 не осталось ни одного представителя Российской премьер-лиги. Алекс Крал был последним игроком российских клубов, кто мог бы стать победителем турнира.

Новости smi2.ru
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