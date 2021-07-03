Быстрый гол Дилейни, красивый пас Мехле и пятый мяч Шика: как Дания обыграла Чехию и вышла в полуфинал Евро-2020

Сборная Дании взяла верх над Чехией и стала третьим полуфиналистом Евро-2020. Скандинавы одержали победу со счётом 2:1. Уже на пятой минуте матча Томас Дилейни вывел свою команду вперёд, а под конец первого тайма Каспер Дольберг воспользовался красивым пасом Йоакима Мехле и удвоил преимущество. После перерыва Патрик Шик забил пятый мяч на турнире и догнал Криштиану Роналду в списке лучших бомбардиров, но это не спасло его сборную от вылета.

Сборная Дании взяла верх над Чехией и стала третьим полуфиналистом Евро-2020. Скандинавы одержали победу со счётом 2:1. Уже на пятой минуте матча Томас Дилейни вывел свою команду вперёд, а под конец первого тайма Каспер Дольберг воспользовался красивым пасом Йоакима Мехле и удвоил преимущество. После перерыва Патрик Шик забил пятый мяч на турнире и догнал Криштиану Роналду в списке лучших бомбардиров, но это не спасло его сборную от вылета.

Едва ли перед началом Евро-2020 можно было ожидать, что одну из пар четвертьфинала составят Чехия и Дания. Обе сборные не относились к числу фаворитов, а были скорее тёмными лошадками. И той, и другой команде пришлось приложить немало усилий и сотворить парочку сенсаций, чтобы отвязаться от этого ярлыка. Датчане после двух поражений на старте кардинально преобразились, став одним из самых результативных коллективов, а чехи в 1/8 финала обыграли Нидерланды.

Но болельщиков со стажем встреча двух сборных на этой стадии не должна удивлять. Ведь 17 лет они в очном матче уже оспаривали право сыграть в полуфинале. В 2004 году Чехия разгромила Данию со счётом 3:0, что впоследствии принесло им бронзовые медали Евро. Скандинавы же с тех пор не оказывались в восьмёрке лучших сборных континента. Интересно, что главным арбитром в том матче был российский рефери Валентин Иванов. В 2021-м его соотечественник Сергей Карасёв тоже получил вызов на игру двух соперников, пускай и в качестве резервного судьи.

Также по теме Неоправданные ожидания: как звёздное поколение Бельгии потеряло последний шанс выиграть Евро Чемпионат Европы по футболу 2020 года обернулся неудачей для сборной Бельгии. Подопечные Роберто Мартинеса считались одними из главных...

Наставник чехов Ярослав Шильгавы не стал преподносить никаких сюрпризов с составом на игру в Баку. Отбывший дисквалификацию Ян Боржил вернулся на левый край обороны, который в матче с нидерландцами занимал Петер Кадержабек. Впереди тренер по-прежнему рассчитывал на Патрика Шика, у которого был шанс догнать Криштиану Роналду в споре лучших бомбардиров. Датский наставник Каспер Юльманн и вовсе обошёлся без единой замены — он выпустил тех же самых игроков, что покуражились во встрече с Уэльсом и забили четыре безответных мяча.

Победный состав сразу же доказал свою эффективность в четвертьфинальном матче. Отбившись от стартового штурма чехов, датчане уже на пятой минуте открыли счёт. Йенс Ларсен исполнил первый угловой и направил мяч в центр штрафной, где никто не помешал Томасу Дилейни пробить головой. Опорник оформил свой шестой гол за сборную. В следующие пять минут номинальные гости ещё дважды разыграли угловой, но чехи не позволили соперникам отличиться вновь.

Даже если у датчан не было стандартов, от них всё равно постоянно исходила опасность. Ларсен активно действовал на правом фланге, то разгоняя атаки для партнёров, то сам пробуя пробить оттуда. Лишь в середине тайма подопечные Шильгавы смогли перевести дух. После неудачного углового Лукаш Масопуст перехватил мяч у Шмейхеля и отдал проникающий пас Томашу Голешу. Герою матча с Нидерландами в этот раз не хватило навыков форварда — в ближнем бою Шмейхель исправил свою ошибку.

Защитники сборной Дании действовали гораздо надёжнее. Чехи изо всех сил старались сравнять счёт, но никак не могли распорядиться мячом на чужой половине поля, а редкие стандарты не приносили им никакой пользы. Первый тайм так бы и закончился с минимальным преимуществом датчан, если бы они не решили преподать урок реализации. Йоаким Мехле внешней стороной стопы отдал изумительный пас в штрафную, где его ждал Каспер Дольберг. Нападающий забил свой третий мяч на турнире.

Шильгавы сразу же принял кардинальные меры и на второй тайм резко усилил атаку, выпустив вместо Голеша и Масопуста Якуба Янкто и Михаэла Крменчика. Чехи и раньше владели инициативой, но теперь давление с их стороны стало зашкаливать. Результат это принесло сразу — они забили ещё более быстрый мяч, чем датчане в начале матча. Владимир Цоуфал аккуратно навесил в штрафную, где Шик переиграл Янника Вестергора и сократил отставание в счёте. Чешский нападающий догнал Роналду — они оба стали авторами пяти голов на Евро-2020.

Датчане ответили своей двойной заменой, выведя на поле Юссуфа Поульсена и Кристиана Нёргора. На некоторое время они стали действовать гораздо жёстче с чехами, и это привело к потерям в их команде. Томас Соучек получил шипами по затылку и был вынужден доигрывать матч с повязкой на голове, которая становилась красной от крови, а Ондржей Челустка травмировал ногу и попросил замену. Это остудило пыл чешской команды — во время своих атак им приходилось оглядываться назад, так как датские футболисты всё ещё были не против убежать в контратаку.

На 82-й минуте подопечные Юльманна могли снять все вопросы о победителе. Поульсен помог Мехле прорваться в штрафную, где ему оставалось только обыграть вратаря Томаша Вацлика, но он спас команду и сохранил интригу в матче. Правда, полевые игроки не отблагодарили голкипера — ещё раз преодолеть сверхнадёжную оборону соперника они не смогли.

Сборная Дании удержала победный счёт и пробилась в полуфинал впервые с 1992 года — именно тогда скандинавы одержали сенсационную победу. А с вылетом чешской команды на Евро-2020 не осталось ни одного представителя Российской премьер-лиги. Алекс Крал был последним игроком российских клубов, кто мог бы стать победителем турнира.