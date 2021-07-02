Курьёзные голы, удаление Фройлера и пять незабитых пенальти: как Испания победила Швейцарию в четвертьфинале Евро-2020

Сборная Испании в серии послематчевых пенальти обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал Евро-2020. Основное время встречи закончилось вничью — 1:1. На автогол Дениса Закарии альпийцы во втором тайме ответили мячом Шердана Шакири. Главным же героем «лотереи» стал вратарь пиренейцев Унаи Симон, отразивший два удара. При этом его визави Ян Зоммер за время матча совершил десять сейвов, что стало лучшим показателем на турнире.

Сборная Испании в серии послематчевых пенальти обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал Евро-2020. Основное время встречи закончилось вничью — 1:1. На автогол Дениса Закарии альпийцы во втором тайме ответили мячом Шердана Шакири. Главным же героем «лотереи» стал вратарь пиренейцев Унаи Симон, отразивший два удара. При этом его визави Ян Зоммер за время матча совершил десять сейвов, что стало лучшим показателем на турнире.

Матч между сборными Швейцарии и Испании стал последней игрой, которую принимал Санкт-Петербург в рамках Евро-2020. В начале недели обе команды подарили болельщикам незабываемое зрелище и вышли в четвертьфинал только за счёт характера.

«Красная фурия» лишь в дополнительное время дожала Хорватию со счётом 5:3, а альпийцы сенсационно в серии пенальти отправили домой действующих чемпионов мира французов и впервые с 1954-го пробились так далеко на крупном турнире.

Подопечные Владимира Петковича явно не собирались останавливаться на достигнутом и намеревались огорчить ещё одного гранда. Для этого им надо было обыграть испанцев впервые за 11 лет и всего во второй раз в истории.

Правда, в 1/8 финала швейцарцы остались без своего капитана Гранита Джаки, который перебрал жёлтых карточек. Его место в опорной зоне ожидаемо занял полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Денис Закария.

Фаворит, в отличие от соперника, подошёл к матчу в идеальном состоянии. Луису Энрике даже предстояло поломать голову, кому доверить место в основе. Например, этого вполне заслужил Даниэль Ольмо, который во встрече с Хорватией вышел на замену и отдал две результативные передачи в дополнительное время. Но тренерский штаб решил не менять победный состав. Разве что место на левом крае обороны привычно занял Жорди Альба, а не Хосе Луис Гайя.

С первых минут швейцарцы ожидаемо отошли в оборону, а испанцы забрали мяч под свой контроль. Подопечные Энрике пытались растянуть насыщенную линию обороны через фланги, где в широких позициях открывались Ферран Торрес и Пабло Сарабия. При этом дирижировал игрой из центра 18-летний Педри. Альпийцы же делали ставку на быстрые контратаки, моментально заполняя свободные зоны на чужой половине поля.

Сложно сказать, как мог бы сложиться матч, если бы не быстрый гол. Причём он стал следствием не позиционного наступления фаворита, а удачного розыгрыша стандартного положения. Альба после подачи Коке с углового из-за пределов штрафной наудачу пробил в ближний угол. Однако на пути мяча встал Закария. Заменивший Джаку полузащитник пытался выбить мяч, но лишь подправил его в створ и стал автором юбилейного, десятого автогола на турнире.

Так уже на 8-й минуте коллектив Петковича попал в незавидную ситуацию. Команда больше не могла действовать исключительно от обороны. Ей требовалось идти вперёд и раскрываться, чтобы сравнять счёт. В довершение всех бед в середине первого тайма травму практически на ровном месте в борьбе с Пау Торресом у лицевой получил Брил Эмболо. Форварда пришлось менять на Рубена Варгаса.

В целом первая половина встречи получилась не слишком зрелищной. Испанцы хотя и владели мячом 71% игрового времени, практически не проникали в чужую штрафную и не стремились дожать соперника. Швейцарцы же поначалу, казалось, не понимали, как действовать дальше. Лишь ближе к перерыву они активизировались и подали несколько угловых. Нико Эльведи и Мануэль Аканджи даже отметились неточными выстрелами. В целом команды на двоих нанесли всего два удара в створ (оба в активе испанцев), и собравшиеся на «Газпром Арене» болельщики откровенно заскучали.

Очевидно, происходящее на поле не удовлетворяло Энрике, несмотря на минимальное преимущество в счёте, и во втором тайме он начал делать замены. Место абсолютно инертного Альваро Мораты на острие атаки занял Жерар Морено, а Сарабию на левом краю полузащиты ещё в перерыве поменял Ольмо.

Но на игре испанцев это сказалось не сильно. Они по-прежнему вальяжно владели мячом, не пытаясь даже обострить ситуацию. Демонстрируемые «красной фурией» скорости, мягко говоря, не поражали воображение. И Яну Зоммеру по большой части приходилось скучать. Придумать что-то интересное пытался лишь свежий Ольмо, но с ним легко справлялся Видмер.

Швейцарцы, понимая, что соперник позволяет играть, потихоньку начали наращивать давление на чужие ворота, хотя действовали с оглядкой на собственные. На 56-й минуте они создали очередной момент после розыгрыша корнера. Закария мог исправиться за ошибку в первом тайме, но мяч после его удара головой прошёл рядом с дальней штангой. А вскоре Варгас отличной передачей с левого фланга нашёл в штрафной Цубера, и тот нанёс первый удар своей команды в створ в этом матче.

Гол в ворота Симона назревал — и состоялся на 68-й минуте. Причём испанцы «привезли» его сами. Эмерик Лапорт, опередив Ремо Фройлера, неожиданно выбил мяч прямо в Пау Торреса, от которого снаряд отскочил к полузащитнику «Аталанты». Тот оказался на углу штрафной в полном одиночестве и аккуратно покатил мяч под удар Шакири. Так вышедший на поле с капитанской повязкой в отсутствии Джаки хавбек сравнял счёт.

Лишь после этого подопечные Энрике несколько активизировались. Они активнее заиграли на чужой половине и принялись нагнетать давление на флангах. Вдобавок сильно подвёл швейцарцев Фройлер. Он грубо подкатился под Морено, и судья Майкл Оливер мгновенно показал ему прямую красную карточку. В сложившейся ситуации Петковичу пришлось менять Шакири и выпускать вместо него в опорную зону Джибриля Соу. Альпийцы перешли на схему 4-4-1.

Впрочем, испанцы довести дело до победы в основное время не сумели. Они запомнились разве что несильным ударом того же Морено в руки Зоммеру с линии штрафной. Энрике, понимая, что дополнительное время неизбежно, бросил в бой нападающего Микеля Оярсабаля и защитника Маркоса Льоренте.

Однако в дополнительное время «красная фурия» резко активизировалась. Играющие в меньшинстве швейцарцы явно выдохлись и всей командой отошли к собственным воротам. Теперь уже преимущество фаворита было бесспорным. Коллектив Энрике проводил одну атаку за другой, каждый раз создавая неприятные моменты. Держал альпийцев в игре лишь опытный Зоммер. Голкипер только в первом дополнительном тайме совершил несколько сейвов. Петкович же бросил в бой сразу двоих защитников Фабиана Шёра и Кевина Мбабу.

Во втором овертайме ситуация не изменилась. Испанцы продолжали штурмовать ворота оппонента, но им всякий раз не хватало самой малости, чтобы отличиться. Да и Зоммер продолжил спасать команду. В общей сложности за 120 минут он совершил десять сейвов.

Однако в серии послематчевых пенальти главным героем стал всё-таки не он, а его визави Унаи Симон, который до того оставался практически без работы. Вратарь «Атлетика» парировал выстрелы с «точки» Шёра и Аканджи, а Варгас пробил выше. Не лучшим образом исполняли одиннадцатиметровые и испанцы. Так, Бускетс пробил в штангу, а выстрел Родри нейтрализовал Зоммер.

Тем не менее, подопечным Энрике с огромным трудом всё же удалось пробиться в полуфинал Евро-2020. Швейцарии же не хватило самой малости, чтобы выбить из борьбы ещё одного фаворита. Попутно испанцы сумели взять реванш у Фортуны, ведь три года назад они в России также в серии пенальти уступили отечественной сборной.