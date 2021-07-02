Испания по пенальти победила Швейцарию и вышла в полуфинал Евро-2020

Сборная Испании одержала победу над национальной командой Швейцарии в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.

Сборная Испании одержала победу над национальной командой Швейцарии в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, исход которой решился в серии пенальти, завершилась со счётом 1:1 (3:1).

На восьмой минуте после удара Жорди Альбы мяч в свои ворота срезал швейцарский полузащитник Денис Закария.

Швейцария сумела восстановить паритет на 68-й минуте благодаря голу Джердана Шакири, забившего с передачи Ремо Фройлера, который спустя девять минут оставил свою команду вдесятером.

В дополнительное время команды не определили сильнейшего. В серии пенальти победу со счётом 3:1 одержала Испания.

В составе испанской команды не забил Серхио Бускетс, а удар Родри отразил Ян Соммер.

Удары швейцарцев Фабиана Шера и Мунуэля Аканжи парировал Унай Симон, а Рубен Варгас не попал в створ ворот.

В полуфинале соперником Испании станет победитель противостояния Бельгия — Италия.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.