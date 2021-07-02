Испания по пенальти победила Швейцарию и вышла в полуфинал Евро-2020

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, исход которой решился в серии пенальти, завершилась со счётом 1:1 (3:1).
На восьмой минуте после удара Жорди Альбы мяч в свои ворота срезал швейцарский полузащитник Денис Закария.
Швейцария сумела восстановить паритет на 68-й минуте благодаря голу Джердана Шакири, забившего с передачи Ремо Фройлера, который спустя девять минут оставил свою команду вдесятером.
В дополнительное время команды не определили сильнейшего. В серии пенальти победу со счётом 3:1 одержала Испания.
В составе испанской команды не забил Серхио Бускетс, а удар Родри отразил Ян Соммер.
Удары швейцарцев Фабиана Шера и Мунуэля Аканжи парировал Унай Симон, а Рубен Варгас не попал в створ ворот.
В полуфинале соперником Испании станет победитель противостояния Бельгия — Италия.
RT вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.