«Инициатива будет переходить из рук в руки»: Гуренко о креативе сборной Италии, кадровых проблемах и борьбе с волнением

В финальном матче Евро-2020 между сборными Италии и Англии ощутимого преимущества не будет ни у одной из команд. Такое мнение в интервью RT высказал бывший полузащитник «Ромы» и «Локомотива» Сергей Гуренко. По его словам, если британцы позволят сопернику, то подопечные Роберто Манчини постараются «играть в футбол». Также специалист высказался о кадровых проблемах итальянцев, восхитился нестандартными действиями коллектива в атаке и заявил, что футболисты такого уровня должны справиться с давлением на «Уэмбли».

В финальном матче Евро-2020 между сборными Италии и Англии ощутимого преимущества не будет ни у одной из команд. Такое мнение в интервью RT высказал бывший полузащитник «Ромы» и «Локомотива» Сергей Гуренко. По его словам, если британцы позволят сопернику, то подопечные Роберто Манчини постараются «играть в футбол». Также специалист высказался о кадровых проблемах итальянцев, восхитился нестандартными действиями коллектива в атаке и заявил, что футболисты такого уровня должны справиться с давлением на «Уэмбли».

— Сборная Италии почти во всех своих матчах на Евро-2020 больше владела мячом, тогда как англичане не стеснялись действовать вторым номером. Значит ли это, что подопечные Роберто Манчини попытаются завладеть инициативой в финале?

— Думаю, они будут реагировать на то, как сложится встреча. Итальянцы — обученные ребята и умеют перестраиваться по ходу поединка. Возьмём, например, полуфинал с Испанией. Вполне вероятно, что команда специально отдала сопернику мяч. В итоге «красная фурия» за это поплатилась. Предположу, что на «Уэмбли» оппоненты будут присматриваться друг к другу и ждать своего шанса.

Но если Англия позволит, Италия постарается играть в футбол. Это очень гибкая сборная. В её составе, особенно в линии атаки, собраны исполнители, которые любят атаковать на скорости и забивать. У них проходит больше всех передач за спину защитникам. Вряд ли одна из сторон получит тотальное преимущество. Скорее, инициатива будет переходить из рук в руки. Нас ждут качели.

— Скуадра адзурра получила на день больше отдыха, чем соперник. Станет ли это решающим фактором, учитывая накопившуюся у футболистов усталость?

— Поскольку итальянцы тоже играли на «Уэмбли», этот момент пойдёт им на пользу. Вот если бы они проводили полуфинал в другом городе, то лишний день как раз ушёл бы на переезд. С другой стороны, англичан будет гнать вперёд переполненный стадион. Это ещё более значимый фактор.

— Можно ли сказать, что психологически итальянцам придётся проще, поскольку на них не будет оказываться такое давление, как на англичан, от которых на родине ждут исключительно победы?

— В финале сойдутся футболисты настолько высокого уровня, что подвергнуть их какому-либо психологическому прессингу просто невозможно. Когда люди забираются так далеко, они понимают: ошибаться никак нельзя. При этом, если добрался до решающего матча, тебя и так никто уже не осудит.

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— Могут ли стать для возрастного центра обороны сборной Италии (Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи) проблемой рывки быстрого Рахима Стерлинга при поддержке Гарри Кейна?

— Многое зависит от того, где подопечные Манчини будут встречать соперника. Если примут решение подниматься высоко, это действительно может помешать. Если предпочтут действовать более низким блоком, оставляя меньше пространства, скоростные качества соперников окажутся нивелированы. Да и в последних матчах Евро-2020 Кьеллини и Бонуччи действовали очень надёжно. Думаю, итальянцы при потере мяча будут идти в ситуативный прессинг, а в случае позиционного наступления англичан — опускаться ниже. В конце концов, в сборной Италии тоже есть быстрые футболисты, которые любят атаковать на пространстве. Такие люди найдутся практически в любой национальной команде.

— Справедливо ли утверждение, что судьба противостояния во многом решится на флангах? Слева резервисту Эмерсону предстоит сдерживать юркого Букайо Сака, а справа Джованни Ди Лоренцо — Стерлинга и Люка Шоу, который отдал на турнире три результативные передачи.

— В сборные такого калибра, как правило, попадает 26 человек практически одного уровня. Там всегда найдётся замена травмированным и дисквалифицированным. Важно, в каком состоянии подойдут к игре резервисты. Перед Манчини стоит задача правильно распорядиться подопечными. Не соглашусь, что мне особенно тревожно за Эмерсона. Нельзя же сказать, что он провалился в матче с Испанией. Более того, он пропустил первые встречи турнира, а потому не успел устать.

— Численное преимущество в опорной зоне поможет Италии? Или «десятка» англичан просто будет выполнять больше черновой работы и опускаться ниже?

— Британцы постараются компенсировать это превосходство. Просто ниже будет опускаться один из футболистов. Схема Гарета Саутгейта 4-2-3-1 актуальна только со стартовым свистком арбитра. Сегодня футбол настолько шагнул вперёд, что по ходу встречи тактическая расстановка постоянно меняется. Команда может играть в четыре защитника, а потом ниже опускается опорник — и мы получаем схему в пять.

Понятно, что и Италия, и Англия будут стараться добиться большинства на флангах. Это связано с тем, что на краях проще всего создать опасность. По центру сейчас прорваться очень непросто, поскольку все команды предельно насыщают эту зону. На флангах же можно найти пространство.

— В центре обороны англичан действуют мощные Джон Стоунз и Гарри Магуайр. Как не обладающим выдающимися габаритами Федерико Кьезе, Лоренцо Инсинье и Чиро Иммобиле пройти этих оппонентов?

— У них другие сильные качества. Они более мобильные, резкие и координированные. Им проще работать с мячом. Перед итальянцами будет стоять задача больше работать внизу, тем более что каждый из названной тройки способен создать опасный момент за счёт индивидуального мастерства. Обратите внимание, как играет скуадра адзурра на этом турнире. Сначала команда спокойно держит мяч, а затем следует резкая передача за спину. Так что Магуайру и Стоунзу придётся крайне непросто. Не люблю это слово, но у итальянцев очень креативная линия атаки. Люди готовы сыграть нестандартно. Кьеза постоянно оказывает давление. Инсинье из ничего может выполнить классный последний пас.