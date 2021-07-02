СМИ: Футболист сборной Италии Спинаццола получил разрыв ахилла в матче с Бельгией

По информации журналиста Адриано Дель Монте, в результате обследования у 28-летнего игрока выявлен разрыв ахиллова сухожилия.
Отмечается, что из-за такой травмы он может на год выбыть из футбола.
Спинаццола получил повреждение и был заменён на 79-й минуте. Его унесли с поля на носилках, во время чего игрок не сумел сдержать слёз.
На Евро-2020 Спинаццола дважды был признан лучшим игроком матча — в играх с Турцией и Австрией.
Ранее сообщалось, что Кевин Де Брёйне назвал чудом своё участие в матче с Италией, и выразил сожаления, что не сумел помочь команде одержать победу.