Исторический шанс для хозяев и повторение сказки для гостей: чем интересен полуфинал Евро-2020 Англия — Дания

Сборные Англии и Дании встретятся во втором полуфинале Евро-2020 на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. У хозяев есть возможность впервые в истории добраться до решающего противостояния турнира. Гости же попытаются во второй раз выиграть первенство континента. А капитан британцев Гарри Кейн попробует забить четвёртый мяч в рамках чемпионата и догнать по количеству голов за сборную на ЧМ и ЧЕ Гари Линекера.

Сборные Англии и Дании встретятся во втором полуфинале Евро-2020 на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. У хозяев есть возможность впервые в истории добраться до решающего противостояния турнира. Гости же попытаются во второй раз выиграть первенство континента. А капитан британцев Гарри Кейн попробует забить четвёртый мяч в рамках чемпионата и догнать по количеству голов за сборную на ЧМ и ЧЕ Гари Линекера.

Выход сборной Дании в полуфинал Евро-2020 стал настоящей сенсацией, особенно если учесть, как неудачно начинался турнир для команды. В первом же матче она сенсационно проиграла Финляндии и потеряла главную звезду Кристиана Эриксена. Затем последовало поражение от Бельгии, хотя подопечные Каспера Юльманна показали достойный футбол и вполне могли набирать очки.

Зато дальше «Алую гвардию» было не остановить. Она забила по четыре мяча в ворота Уэльса и России, а затем уверенно переиграла другое открытие первенства Чехию — 2:1, дважды отличившись ещё до перерыва. На достигнутом датчане останавливаться не собираются и намерены сотворить настоящее чудо, как сделали это в 1992-м. Тогда команда, попавшая в финальную стадию домашнего Евро лишь благодаря дисквалификации Югославии, неожиданно выиграла его.

Причём на пути к триумфу будущий чемпион встретился с Англией. Соперники попали в одну группу и в первом туре разошлись нулевой ничьей. В итоге хозяева заняли второе место вслед за шведами, а британцы провалились — замкнули квартет всего с двумя очками в активе.

«Это будет словно матч на поле соперника, но в этом тоже есть свой шарм, так мы очень ждём игры. Мы рады, что на трибунах будут люди, что болельщики вернулись на стадион. Хотя, конечно, предпочли бы, чтобы половина стадиона была в датской форме. Наша мотивация — заставить зрителей замолчать. Но мы знаем, что это будет трудно сделать», — приводит слова Юльманна официальный сайт УЕФА.

Впрочем, на этот раз островитяне просто обязаны брать верх. «Три льва» имеют великолепный шанс выиграть турнир, ведь полуфиналы и финал пройдут на практически заполненном «Уэмбли».

И британцы подошли к решающим противостояниям в отличной форме. Многие ругают Гарета Саутгейта за то, что он ставит подопечным «антифутбол», но это даёт результат. На Евро-2020 они одержали четыре победы в пяти матчах и не пропустили ни одного мяча.

Мало того, в общей сложности футболисты с Туманного Альбиона не пропускают семь встреч, и это новый рекорд сборной. Также она выиграла десять из 11 последних матчей и в 2021-м ни разу не потерпела поражения.

Впрочем, в истории местного футбола уже имеется один неудачный полуфинал крупного турнира. В 1996-м все в стране ждали от Англии чемпионства Европы, и она уверенно штамповала победы на первенстве, пока не встретилась с Германией. «Три льва» потерпели поражение в серии пенальти, а решающий одиннадцатиметровый не реализовал как раз Саутгейт.

Да и в полуфинале чемпионата мира в России англичане уступили Хорватии. Три года назад они потерпели неудачу в дополнительное время. Так что на этот раз команде важно склонить чашу весов в свою пользу в основное.

С другой стороны, «Три льва» выиграли домашний ЧМ-1966, и этот трофей пока остаётся для них единственным.

«У нас есть превосходная возможность свершить историю, мы ещё никогда не выходили в финал чемпионата Европы. Это не столько давит на команду, сколько является испытанием, которое можно пройти, и пока команда успешно сдавала эти экзамены. У нас было осенью два матча с Данией. Я знал, насколько сильна эта команда, и на Евро она вновь это доказала. Нас ждёт фантастический матч», — отметил Саутгейт.

Важно, что обе команды подходят к противостоянию без травм. У датчан пропустил матч с Чехией защитник Даниэль Васс, но Юльманн подчеркнул, что все его подопечные здоровы. У англичан не попал в заявку на встречу с Украиной полузащитник Букайо Сака, но и он должен вернуться в строй.

Вдобавок обе команды обладают отличным подбором футболистов. Например, Юссуфа Поульсена в плей-офф успешно заменил Каспер Дольберг. Он оформил дубль в поединке с Уэльсом и огорчил Чехию. Следующий гол поможет ему обойти таких именитых соотечественников как Бриан Лаудруп, Франк Арнесен, Йон-Даль Томассон и Хенрик Ларсен, которые также забивали на Евро по три мяча.

У оппонента столько же голов в активе Рахима Стерлинга и Гарри Кейна. Болельщики долго ждали результативных ударов от капитана, и в плей-офф его, наконец, прорвало — дубль в противостоянии с Украиной и мяч в концовке противостояния с Германией. Всего в активе форварда теперь значатся девять голов на ЧМ и Евро. Среди британцев он догнал по этому показателю Алан Ширера. Впереди только Гарри Линекер (10).

Если изучить статистику личных встреч, то Англию тоже можно назвать фаворитом, ведь она одержала 12 побед над Данией при четырёх поражениях и пяти ничьих. Помимо континентального первенства в 1992-м пути команд на крупных турнирах пересекались лишь раз — в 1/8 финала ЧМ-2002. Подопечные Свена-Ёрана Эрикссона тогда не оставили оппоненту ни единого шанса — 3:0.

С другой стороны, коллективы попали в одну группу Лиги наций в прошлом году, и британцы остались ни с чем. Матч в Копенгагене завершился нулевой ничьей, а как раз на «Уэмбли» гости взяли верх с минимальным счётом благодаря голу Эриксена. Теперь «Алая гвардия» попытается повторить этот результат в том числе для своего лидера, пережившего сердечный приступ.