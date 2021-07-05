Саутгейт: мы не будем довольны, если остановимся в полуфинале Евро-2020

«Мы уже смогли справиться со столькими неприятностями, преодолели столько барьеров. Я чувствую, что эти футболисты воспринимают всё это лишь как очередной вызов. Мы не будем полностью довольны, если остановимся на полуфинале сейчас, хотя три года назад после полуфинала на ЧМ-2018 было ощущение, что мы прошли большой путь. Теперь мы повторили то достижение, но этого будет недостаточно, чтобы удовлетворить эту команду. Это хороший знак. Мы готовы сделать следующий шаг — футболисты воодушевлены этим вызовом. Ребята будут готовы. У нас есть парни, бравшие трофеи, они знают, каково это. От этого у них прибавилось уверенности», — приводит слова Саутгейта The Independent.

Матч Англия — Дания пройдёт 7 июля в Лондоне. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.

Ранее Кейн заявил, что Англии нужно использовать преимущество игры на «Уэмбли» в матче с Данией.