Кейн заявил, что Англии нужно использовать преимущество игры на «Уэмбли» в матче с Данией

Нападающий и капитан сборной Англии Гарри Кейн высказал мнение о сборной Дании, с которой его команда сыграет в полуфинале чемпионата Европы по футболу.

Нападающий и капитан сборной Англии Гарри Кейн высказал мнение о сборной Дании, с которой его команда сыграет в полуфинале чемпионата Европы по футболу.

«В первую очередь, это превосходная команда. В прошлом году мы дважды играли с ней в Лиге наций и не выиграли ни разу — одна ничья, одно поражение. Эта команда сплотилась после тяжёлого старта и с тех пор только наращивает мощь. Но нам надо фокусироваться на себе. Полуфинал пройдёт на нашем национальном стадионе, и надо использовать это себе на благо. Знаем, что если сыграем правильно, то будем иметь отличную возможность выйти в финал», — приводит слова Кейна пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Полуфинальный матч Евро-2020 Англия — Дания состоится 7 июля в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22:00 мск.

Ранее Гарет Саутгейт высказал мнение, что Дания находится на эмоциональной волне после того, что произошло с Кристианом Эриксеном в первом матче Евро-2020.