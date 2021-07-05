Саутгейт: Дания на эмоциональной волне после того, что произошло с Эриксеном

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказал мнение о национальной команде Дании, с которой его подопечные сыграют в полуфинале чемпионата Европы по футболу.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказал мнение о национальной команде Дании, с которой его подопечные сыграют в полуфинале чемпионата Европы по футболу.

«Осенью мы дважды играли с Данией в Лиге наций. Я и раньше знал, что это сильная команда, но на турнире они доказали это вновь. Сейчас они на эмоциональной волне после того, что произошло с Кристианом Эриксеном, и это понятно», — приводит слова Саутгейта пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Полуфинальный матч Евро-2020 Англия — Дания состоится 7 июля в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании отреагировал на выход Англии в полуфинал Евро-2020.