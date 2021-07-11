Роковая ошибка Саутгейта: как Англия упустила победу над Италией в финале Евро-2020 и проиграла в серии пенальти

Сборная Италии переиграла команду Англии в финале чемпионата Европы по футболу. Подопечные Гарета Саутгейта на домашнем стадионе «Уэмбли» вышли вперёд уже на второй минуте благодаря точному удару Люка Шоу, но не смогли удержать преимущество. В середине второго тайма Леонардо Бонуччи отличился после подачи углового, и матч перешёл в овертайм. В дополнительное время мячей забито не было, а в серии пенальти хладнокровнее оказался коллектив Роберто Манчини.

Сборная Италии переиграла команду Англии в финале чемпионата Европы по футболу. Подопечные Гарета Саутгейта на домашнем стадионе «Уэмбли» вышли вперёд уже на второй минуте благодаря точному удару Люка Шоу, но не смогли удержать преимущество. В середине второго тайма Леонардо Бонуччи отличился после подачи углового, и матч перешёл в овертайм. В дополнительное время мячей забито не было, а в серии пенальти хладнокровнее оказался коллектив Роберто Манчини.

Несмотря на то что в преддверии финала огромное давление испытывают обе команды, в этот раз гораздо больший груз ответственности лежал на сборной Англии. И причин на это было множество. Безусловно, особняком стоял тот факт, что на крупных турнирах родоначальники футбола завоевали лишь одну медаль за 25 лет, а последняя победа и вовсе датирована 1966 годом. И от подопечных Гарета Саутгейта ждали исключительно повторения триумфа более чем полувековой давности, благо почти всё первенство они провели на глазах своих болельщиков.

Несмотря на то что чемпионат Европы проходил в 11 разных городах (по оригинальным планам их должно было быть 12), Англия всего лишь раз покидала Лондон. Так получилось, что та встреча стала для неё самой лёгкой, судя по счёту. «Три льва» разгромили украинцев в Риме (4:0) и вновь вернулись на «Уэмбли». При этом самые сложные матчи — с Германией, Данией, Хорватией и Чехией — были проведены при поддержке своих трибун, вследствие чего турнир фактически стал для них домашним. И это стало для англичан не только подспорьем, но и хорошим знаком. Ведь и золото мундиаля в 1966-м, и бронза Евро-1996 были взяты на родной земле.

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Что касается итальянцев, на которых не лежало подобное бремя ответственности, то им просто не было. Во-первых, воспоминания от фиаско на Евро-2012 (0:4 в финале с Испанией) были ещё свежи, а во-вторых — к финалу они подошли не в оптимальном составе. Травму получил Леонардо Спинаццола, имевший шанс претендовать на звание лучшего левого защитника первенства. В-третьих, на арене их ожидала встреча с местными фанатами, уже успевшими проявить себя с не самой лучшей стороны в полуфинале. Сначала они освистали гимн Дании, а в дополнительное время один из болельщиков пытался слепить голкипера Каспера Шмейхеля лазерной указкой в ходе исполнения ключевого 11-метрового. УЕФА отреагировал и наложил штраф на Футбольную ассоциацию Англии в размере €30 тыс., но скуадра адзурра это не спасло. В ночь перед финалом британцы запускали фейерверки прямо перед отелем, в котором базировались подопечные Роберто Манчини.

Однако непростая ночь перед финалом не отразилась на стартовом составе гостей. Бывший тренер «Зенита» был консервативен и не произвёл ни одного изменения по сравнению с предыдущим матчем. Травмированного Спинаццолу вновь заменил Эмерсон, а место правого вингера занял герой первого раунда плей-офф Федерико Кьеза. Саутгейт, наоборот, изменил схему и вернулся к 3—4—2—1, что принесло его команде успех в противостоянии с Германией. Единственная перестановка заключалась в замене Букайо Саки Мэйсоном Маунтом, тяготеющим к игре в центре. Логичное решение с учётом нахождения на поле двух латералей — Люка Шоу и Кирана Триппьера.

И уже на первых минутах матча стало понятно, что план Саутгейта оправдал себя. Присутствие дополнительного футболиста в оборонительной линии англичан стало неожиданностью для итальянцев, провалившихся при попытке прессинга на чужой половине поле. Хозяева заметили, что сразу пятеро оппонентов задержались впереди и мгновенно провели контратаку. Шоу адресовал пас опустившемуся на место опорника Гарри Кейну, а тот прочертил идеальную диагональ на Триппьера. Защитник «Атлетико» выждал паузу и исполнил точнейшую передачу на успевшего добежать до чужой штрафной Люка. Джанлуиджи Доннарумма не смог отразить мощный удар с лёту, а футболист «Манчестер Юнайтед» стал автором самого быстрого гола в финале Евро.

Таким образом, воплотился худший сценарий для Италии. Подопечные Манчини оказались в роли догоняющих уже на третьей минуте — и это против англичан, идеально научившихся «сушить» игру и не раз демонстрировавших это на турнире. Неудивительно, что несколько минут спустя они поглубже отошли на свою половину поля и принялись методично и целенаправленно разбивать одну атаку противника за другой. И вплоть до середины первого тайма это получалось практически идеально — все попытки скуадра адзурра пробиться к воротам Джордана Пикфорда заканчивались неподалёку от центрального круга. Да ещё чуть было не получил травму Жоржиньо. Главный креативщик коллектива упал на газон и вынужден был дождаться помощи медиков, но всё же сумел продолжить выступление.

До определённого момента Италия действовала настолько робко, будто находилась в состоянии грогги. Помочь партнёрам по команде оправиться от психологического нокдауна получилось у Федерико Кьезы. Бесстрашный правый вингер столкнулся с мощным Декланом Райсом и даже получил по ногам, но не сдался и всё же прорвался к штрафной соперника, после чего нанёс мощный удар низом. Голкипер «Эвертона» не среагировал, но мяч прошёл в сантиметрах от левой штанги. После этого итальянцы стали атаковать всё большими силами, но этот эпизод так и остался самым опасным в первом тайме. Да, впоследствии Марко Верратти удалось пробить в створ, но прямо в руки Пикфорду.

После перерыва Италия продолжила давить окончательно окопавшуюся на своей половине Англию. По окончании 65 минут игры гости владели мячом 67% времени, а также имели в активе в пять раз больше ударов по воротам (10:2). «Трём львам» удалось побеспокоить Доннарумму только после розыгрыша стандарта. Огромный Гарри Магуайр выиграл воздух и пробил головой, но выше перекладины. Был ещё эпизод с очередным падением Рахима Стерлинга в штрафной, но главный арбитр Бьорн Куйперс отлично разобрался в эпизоде и велел подниматься игроку «Манчестер Сити».

К этому моменту Манчини уже успел произвести две замены и кардинальным образом перестроить игру сборной. Николо Барелла и Иммобиле покинули поле, а вместо них вышли Бриан Кристанте и Доменико Берарди. Фактически он провернул то же самое, что и Луис Энрике в полуфинале Евро, когда внезапно оставил на скамейке и Альваро Морату, и Жерара Морено. Тогда Испания осталась без чистого форварда, что помогло ей до предела насытить центральную зону, улучшить контроль над мячом и стать ещё более непредсказуемой впереди.

Получилось ли воплотить идеи коллеги у Манчини? Более чем. Давление на ворота Пикфорда возросло, число ударов увеличилось, а ещё одним важным плюсом стал заработанный угловой на 67-й минуте — всего второй в матче. В итоге, именно он и стал ключевым эпизодом второго тайма и позволил Италии перевести встречу в дополнительное время. Кристанте и Кьеллини отчаянно боролись в штрафной, но расторопнее всех оказался миниатюрный Вератти. С его ударом Пикфорд чудом справился, но добиванию Леонардо Бонуччи воспрепятствовать не сумел.

Таким образом, зрителям на «Уэмбли» предстояло увидеть третий подряд овертайм на турнире. Однако принять участие в нём смогли далеко не все герои встречи. Скуадра адзурра лишилась самого активного футболиста — Кьезы. В самой концовке основного времени полузащитник «Ювентуса» получил травму и уступил место на поле своему одноклубнику Федерико Бернардески. Саутгейт же бросил в бой Джордана Хендерсона и Саку, в концовке чуть было не оставшегося без футболки. В попытке остановить прорыв реактивного «канонира», Кьеллини схватил того за ворот. Как итог, заслуженная жёлтая карточка.

Две дополнительные 15-минутки прошли в ожесточённой борьбе, а шансы отличиться имели и те, и другие. У англичан опасно пробил Калвин Филлипс, а у итальянцев неплохой момент не сумел использовать Бернардески. Подача с фланга дошла до туринца, но дальше дело не пошло. Было и несколько опасных подходов, когда лишь самоотверженные действия защитников не позволяли довести всё до решающего удара. Стерлинг вполне мог «расстреливать» Доннарумму, но опытнейший Бонуччи, уже находясь в положении лёжа, выбил мяч. Не обошлось и без жёстких нарушений. Так, в одном из эпизодов Жоржиньо пошёл до конца и шипами прошёлся по ногам вышедшего на замену Джека Грилиша. Тот с трудом смог продолжить встречу, но Кёйперс пожалел хавбека «Челси» и предъявил тому лишь «горчичник».

В дополнительное время команды не отличились, а судьба золотых медалей Евро-2020 решалась в серии пенальти. И здесь статистика была уже не на стороне «трёх львов». До настоящего момента Англия и Италия лишь раз определяли победителя подобным образом и также на первенстве континента. Девять лет назад сильнее оказались апеннинцы — 4:2.

И поначалу могло сложиться впечатление, что сборные решили устроить ремейк 2012 года. Первые два удара пришлись в цель, а затем Белотти не сумел забить — как и Рикардо Монтоливо девять лет назад. Следом за ним шёл Гарри Магуайр, чей «пушечный выстрел» не только пришёлся точно в девятку, но и разбил закреплённую в воротах камеру. Достойным ответом стала хладнокровная подкидка Бонуччи — не так изящно, как паненка в исполнении Андреа Пирло, но достаточно, чтобы сравнять счёт в серии.

После этого англичане стали ошибаться один за другим. Не забили Маркус Рашфорд и Джейдон Санчо, оба вышедшие специально под 11-метровые на 120-й минуте. Тем самым, оба прервали серии из восьми и семи точных ударов с «точки» соответственно. Бернардески вывел Италию вперёд и предоставил шанс Жоржиньо собственноручно завершить противостояние, но Пикфорд выудил мяч из самого угла и подарил Англии надежду. Последним бить вызвался 19-летний Сака и не справился с давлением. Доннарумма разгадал замысел хавбека «Арсенала» и принёс победу скуадре адзурре.