Главная Новости Сборные Календарь Результаты Стадионы Статистика
 | 
12 июля
Роковая ошибка Саутгейта: как Англия упустила победу над Италией в финале Евро-2020 и проиграла в серии пенальти
Сборная Италии переиграла команду Англии в финале чемпионата Европы по футболу. Подопечные Гарета Саутгейта на домашнем стадионе «Уэмбли» вышли вперёд уже на второй минуте благодаря точному удару Люка Шоу, но не смогли удержать преимущество. В середине второго тайма Леонардо Бонуччи отличился после подачи углового, и матч перешёл в овертайм. В дополнительное время мячей забито не было, а в серии пенальти хладнокровнее оказался коллектив Роберто Манчини.
Роковая ошибка Саутгейта: как Англия упустила победу над Италией в финале Евро-2020 и проиграла в серии пенальти
  • Футболисты сборной Италии после победы в финале Евро-2020
  • Reuters
  • © LAURENCE GRIFFITHS
Роковая ошибка Саутгейта: как Англия упустила победу над Италией в финале Евро-2020 и проиграла в серии пенальти
  • Футболисты сборной Италии после победы в финале Евро-2020
  • Reuters
  • © LAURENCE GRIFFITHS
Сборная Италии переиграла команду Англии в финале чемпионата Европы по футболу. Подопечные Гарета Саутгейта на домашнем стадионе «Уэмбли» вышли вперёд уже на второй минуте благодаря точному удару Люка Шоу, но не смогли удержать преимущество. В середине второго тайма Леонардо Бонуччи отличился после подачи углового, и матч перешёл в овертайм. В дополнительное время мячей забито не было, а в серии пенальти хладнокровнее оказался коллектив Роберто Манчини.

Несмотря на то что в преддверии финала огромное давление испытывают обе команды, в этот раз гораздо больший груз ответственности лежал на сборной Англии. И причин на это было множество. Безусловно, особняком стоял тот факт, что на крупных турнирах родоначальники футбола завоевали лишь одну медаль за 25 лет, а последняя победа и вовсе датирована 1966 годом. И от подопечных Гарета Саутгейта ждали исключительно повторения триумфа более чем полувековой давности, благо почти всё первенство они провели на глазах своих болельщиков.

Несмотря на то что чемпионат Европы проходил в 11 разных городах (по оригинальным планам их должно было быть 12), Англия всего лишь раз покидала Лондон. Так получилось, что та встреча стала для неё самой лёгкой, судя по счёту. «Три льва» разгромили украинцев в Риме (4:0) и вновь вернулись на «Уэмбли». При этом самые сложные матчи — с Германией, Данией, Хорватией и Чехией — были проведены при поддержке своих трибун, вследствие чего турнир фактически стал для них домашним. И это стало для англичан не только подспорьем, но и хорошим знаком. Ведь и золото мундиаля в 1966-м, и бронза Евро-1996 были взяты на родной земле.

Также по теме
«Увидим не самый яркий финал»: Билялетдинов о давлении «Уэмбли», помощи судей Англии и трансформации Кейна
В финале Евро-2020 болельщики могут стать свидетелями не самой яркой игры. Такое мнение в интервью RT высказал бывший полузащитник...

Что касается итальянцев, на которых не лежало подобное бремя ответственности, то им просто не было. Во-первых, воспоминания от фиаско на Евро-2012 (0:4 в финале с Испанией) были ещё свежи, а во-вторых — к финалу они подошли не в оптимальном составе. Травму получил Леонардо Спинаццола, имевший шанс претендовать на звание лучшего левого защитника первенства. В-третьих, на арене их ожидала встреча с местными фанатами, уже успевшими проявить себя с не самой лучшей стороны в полуфинале. Сначала они освистали гимн Дании, а в дополнительное время один из болельщиков пытался слепить голкипера Каспера Шмейхеля лазерной указкой в ходе исполнения ключевого 11-метрового. УЕФА отреагировал и наложил штраф на Футбольную ассоциацию Англии в размере €30 тыс., но скуадра адзурра это не спасло. В ночь перед финалом британцы запускали фейерверки прямо перед отелем, в котором базировались подопечные Роберто Манчини.

Однако непростая ночь перед финалом не отразилась на стартовом составе гостей. Бывший тренер «Зенита» был консервативен и не произвёл ни одного изменения по сравнению с предыдущим матчем. Травмированного Спинаццолу вновь заменил Эмерсон, а место правого вингера занял герой первого раунда плей-офф Федерико Кьеза. Саутгейт, наоборот, изменил схему и вернулся к 3—4—2—1, что принесло его команде успех в противостоянии с Германией. Единственная перестановка заключалась в замене Букайо Саки Мэйсоном Маунтом, тяготеющим к игре в центре. Логичное решение с учётом нахождения на поле двух латералей — Люка Шоу и Кирана Триппьера.

И уже на первых минутах матча стало понятно, что план Саутгейта оправдал себя. Присутствие дополнительного футболиста в оборонительной линии англичан стало неожиданностью для итальянцев, провалившихся при попытке прессинга на чужой половине поле. Хозяева заметили, что сразу пятеро оппонентов задержались впереди и мгновенно провели контратаку. Шоу адресовал пас опустившемуся на место опорника Гарри Кейну, а тот прочертил идеальную диагональ на Триппьера. Защитник «Атлетико» выждал паузу и исполнил точнейшую передачу на успевшего добежать до чужой штрафной Люка. Джанлуиджи Доннарумма не смог отразить мощный удар с лёту, а футболист «Манчестер Юнайтед» стал автором самого быстрого гола в финале Евро.

Таким образом, воплотился худший сценарий для Италии. Подопечные Манчини оказались в роли догоняющих уже на третьей минуте — и это против англичан, идеально научившихся «сушить» игру и не раз демонстрировавших это на турнире. Неудивительно, что несколько минут спустя они поглубже отошли на свою половину поля и принялись методично и целенаправленно разбивать одну атаку противника за другой. И вплоть до середины первого тайма это получалось практически идеально — все попытки скуадра адзурра пробиться к воротам Джордана Пикфорда заканчивались неподалёку от центрального круга. Да ещё чуть было не получил травму Жоржиньо. Главный креативщик коллектива упал на газон и вынужден был дождаться помощи медиков, но всё же сумел продолжить выступление.

До определённого момента Италия действовала настолько робко, будто находилась в состоянии грогги. Помочь партнёрам по команде оправиться от психологического нокдауна получилось у Федерико Кьезы. Бесстрашный правый вингер столкнулся с мощным Декланом Райсом и даже получил по ногам, но не сдался и всё же прорвался к штрафной соперника, после чего нанёс мощный удар низом. Голкипер «Эвертона» не среагировал, но мяч прошёл в сантиметрах от левой штанги. После этого итальянцы стали атаковать всё большими силами, но этот эпизод так и остался самым опасным в первом тайме. Да, впоследствии Марко Верратти удалось пробить в створ, но прямо в руки Пикфорду.

После перерыва Италия продолжила давить окончательно окопавшуюся на своей половине Англию. По окончании 65 минут игры гости владели мячом 67% времени, а также имели в активе в пять раз больше ударов по воротам (10:2). «Трём львам» удалось побеспокоить Доннарумму только после розыгрыша стандарта. Огромный Гарри Магуайр выиграл воздух и пробил головой, но выше перекладины. Был ещё эпизод с очередным падением Рахима Стерлинга в штрафной, но главный арбитр Бьорн Куйперс отлично разобрался в эпизоде и велел подниматься игроку «Манчестер Сити».

К этому моменту Манчини уже успел произвести две замены и кардинальным образом перестроить игру сборной. Николо Барелла и Иммобиле покинули поле, а вместо них вышли Бриан Кристанте и Доменико Берарди. Фактически он провернул то же самое, что и Луис Энрике в полуфинале Евро, когда внезапно оставил на скамейке и Альваро Морату, и Жерара Морено. Тогда Испания осталась без чистого форварда, что помогло ей до предела насытить центральную зону, улучшить контроль над мячом и стать ещё более непредсказуемой впереди.

Получилось ли воплотить идеи коллеги у Манчини? Более чем. Давление на ворота Пикфорда возросло, число ударов увеличилось, а ещё одним важным плюсом стал заработанный угловой на 67-й минуте — всего второй в матче. В итоге, именно он и стал ключевым эпизодом второго тайма и позволил Италии перевести встречу в дополнительное время. Кристанте и Кьеллини отчаянно боролись в штрафной, но расторопнее всех оказался миниатюрный Вератти. С его ударом Пикфорд чудом справился, но добиванию Леонардо Бонуччи воспрепятствовать не сумел.

Таким образом, зрителям на «Уэмбли» предстояло увидеть третий подряд овертайм на турнире. Однако принять участие в нём смогли далеко не все герои встречи. Скуадра адзурра лишилась самого активного футболиста — Кьезы. В самой концовке основного времени полузащитник «Ювентуса» получил травму и уступил место на поле своему одноклубнику Федерико Бернардески. Саутгейт же бросил в бой Джордана Хендерсона и Саку, в концовке чуть было не оставшегося без футболки. В попытке остановить прорыв реактивного «канонира», Кьеллини схватил того за ворот. Как итог, заслуженная жёлтая карточка.

Две дополнительные 15-минутки прошли в ожесточённой борьбе, а шансы отличиться имели и те, и другие. У англичан опасно пробил Калвин Филлипс, а у итальянцев неплохой момент не сумел использовать Бернардески. Подача с фланга дошла до туринца, но дальше дело не пошло. Было и несколько опасных подходов, когда лишь самоотверженные действия защитников не позволяли довести всё до решающего удара. Стерлинг вполне мог «расстреливать» Доннарумму, но опытнейший Бонуччи, уже находясь в положении лёжа, выбил мяч. Не обошлось и без жёстких нарушений. Так, в одном из эпизодов Жоржиньо пошёл до конца и шипами прошёлся по ногам вышедшего на замену Джека Грилиша. Тот с трудом смог продолжить встречу, но Кёйперс пожалел хавбека «Челси» и предъявил тому лишь «горчичник».

Также по теме
«Инициатива будет переходить из рук в руки»: Гуренко о креативе сборной Италии, кадровых проблемах и борьбе с волнением
В финальном матче Евро-2020 между сборными Италии и Англии ощутимого преимущества не будет ни у одной из команд. Такое мнение в...

В дополнительное время команды не отличились, а судьба золотых медалей Евро-2020 решалась в серии пенальти. И здесь статистика была уже не на стороне «трёх львов». До настоящего момента Англия и Италия лишь раз определяли победителя подобным образом и также на первенстве континента. Девять лет назад сильнее оказались апеннинцы — 4:2.

И поначалу могло сложиться впечатление, что сборные решили устроить ремейк 2012 года. Первые два удара пришлись в цель, а затем Белотти не сумел забить — как и Рикардо Монтоливо девять лет назад. Следом за ним шёл Гарри Магуайр, чей «пушечный выстрел» не только пришёлся точно в девятку, но и разбил закреплённую в воротах камеру. Достойным ответом стала хладнокровная подкидка Бонуччи — не так изящно, как паненка в исполнении Андреа Пирло, но достаточно, чтобы сравнять счёт в серии.

После этого англичане стали ошибаться один за другим. Не забили Маркус Рашфорд и Джейдон Санчо, оба вышедшие специально под 11-метровые на 120-й минуте. Тем самым, оба прервали серии из восьми и семи точных ударов с «точки» соответственно. Бернардески вывел Италию вперёд и предоставил шанс Жоржиньо собственноручно завершить противостояние, но Пикфорд выудил мяч из самого угла и подарил Англии надежду. Последним бить вызвался 19-летний Сака и не справился с давлением. Доннарумма разгадал замысел хавбека «Арсенала» и принёс победу скуадре адзурре.

Новости smi2.ru
Загрузка...

Читайте также

01:35 | 12 июля
Роковая ошибка Саутгейта: как Англия упустила победу над Италией в финале Евро-2020 и проиграла в серии пенальти
00:58 | 12 июля
Золотые пенальти: Италия обыграла Англию в финале Евро-2020
16:11 | 11 июля
«Инициатива будет переходить из рук в руки»: Гуренко о креативе сборной Италии, кадровых проблемах и борьбе с волнением
14:08 | 11 июля
«Увидим не самый яркий финал»: Билялетдинов о давлении «Уэмбли», помощи судей Англии и трансформации Кейна
08:54 | 11 июля
Пламенная речь Саутгейта, обращение королевы и нашествие муравьёв на «Уэмбли»: что обсуждают перед финалом Евро-2020
21:10 | 10 июля
Отлаженный механизм и максимальная самоотдача: почему ставка сборной Италии на рабочих лошадок сработала на Евро-2020
09:35 | 10 июля
Безжалостная рациональность: почему не стоит слишком сильно винить сборную Англии за её стиль игры на Евро-2020
14:33 | 9 июля
«Слуцкий — пройденный этап, мой кандидат — Семак»: Гришин об отставке Черчесова с поста главного тренера сборной России
11:35 | 9 июля
Новое начало: кто может сменить Черчесова на посту главного тренера сборной России по футболу
07:22 | 9 июля
Чудо на мундиале, обновление сборной и возрождение Дзюбы: за что России следует поблагодарить Черчесова
21:43 | 8 июля
«Никто не собирался выгонять до эпической пресс-конференции»: почему отставка Черчесова не вызвала удивления
18:34 | 8 июля
Спорный пенальти, два мяча на поле и лазерная указка: почему матч Англия — Дания на Евро-2020 завершился скандалом
18:07 | 8 июля
«Вместе приняли решение о прекращении его контракта»: Черчесов уволен из сборной России по футболу
01:37 | 8 июля
Без сил: Дания проиграла Англии в овертайме полуфинала Евро-2020 даже после отражённого Шмейхелем пенальти
00:38 | 8 июля
Впервые в истории: Англия в дополнительное время обыграла Данию и вышла в финал Евро-2020
15:38 | 7 июля
«Профессия должна быть престижной»: Непомнящий о зарплатах детских тренеров и реформах в российском футболе
15:04 | 7 июля
«Вместе дотерпели до финала»: что говорили после победы Италии над Испанией в 1/2 Евро-2020
01:38 | 7 июля
Серийные «убийцы»: как Италия выстрадала победу над Испанией и вышла в финал Евро-2020
00:42 | 7 июля
Спасительный гол и незабитый пенальти: промах Мораты помог Италии обыграть Испанию в серии пенальти полуфинала Евро-2020
19:28 | 6 июля
Исторический шанс для хозяев и повторение сказки для гостей: чем интересен полуфинал Евро-2020 Англия — Дания
21:44 | 5 июля
Месть за разгром в Киеве и рекордные серии Манчини: чем интересен полуфинал Евро-2020 Италия — Испания
19:19 | 5 июля
«Смотрим в будущее с оптимизмом»: Сорокин о российской части Евро-2020, оценке УЕФА и финале ЛЧ в Санкт-Петербурге
12:16 | 5 июля
«Тренер не должен задерживаться на посту»: эксперты о будущем Черчесова, сокращении клубов в РПЛ и лимите на легионеров
09:03 | 5 июля
Удача при жеребьёвке и осечки соперников: почему успех Украины на Евро-2020 не стоит переоценивать
20:14 | 4 июля
Звёздам тут не место: почему в полуфинале Евро-2020 сыграют тренерские команды
15:35 | 4 июля
«Ребят не в чем упрекнуть»: Гамула о выступлении Украины на Евро-2020, поражении от Англии и примере для России
00:31 | 4 июля
Форменный разгром: дубль Кейна и пятый «сухарь» Пикфорда помогли Англии обыграть Украину и выйти в полуфинал Евро-2020
23:53 | 3 июля
За явным преимуществом: Англия не оставила шансов Украине в четвертьфинале Евро-2020
21:51 | 3 июля
Быстрый гол Дилейни, красивый пас Мехле и пятый мяч Шика: как Дания обыграла Чехию и вышла в полуфинал Евро-2020
20:58 | 3 июля
Реванш спустя 17 лет: Дания обыграла Чехию и вышла в полуфинал Евро-2020
18:10 | 3 июля
Разрушенный космос: почему мы так боимся потерять Черчесова во главе сборной России
10:22 | 3 июля
Неоправданные ожидания: как звёздное поколение Бельгии потеряло последний шанс выиграть Евро
00:50 | 3 июля
Шедевр Инсинье, незасчитанный гол Бонуччи и рекорд Лукаку: как Италия остановила Бельгию в четвертьфинале Евро-2020
00:00 | 3 июля
Пятая победа подряд: Италия обыграла Бельгию в четвертьфинале Евро-2020
22:58 | 2 июля
Курьёзные голы, удаление Фройлера и пять незабитых пенальти: как Испания победила Швейцарию в четвертьфинале Евро-2020
21:44 | 2 июля
Дуэль нервов: Испания обыграла Швейцарию в серии пенальти и вышла в полуфинал Евро-2020
20:56 | 2 июля
«Не привык оставлять своё войско на поле боя»: Черчесов о возможной отставке и критике сборной после Евро-2020
12:01 | 2 июля
«Ни один игрок никуда не опоздал, не к кому было пристать»: Черчесов об итогах выступления сборной России на Евро-2020
22:41 | 1 июля
Шанс для «золушек» и погоня за Роналду: чем интересны четвертьфиналы Евро Чехия — Дания и Украина — Англия
16:55 | 1 июля
Противостояние стилей и возвращение в Россию: чем интересны четвертьфиналы Евро Бельгия — Италия и Швейцария — Испания
01:35 | 12 июля
Роковая ошибка Саутгейта: как Англия упустила победу над Италией в финале Евро-2020 и проиграла в серии пенальти
00:58 | 12 июля
Золотые пенальти: Италия обыграла Англию в финале Евро-2020
16:11 | 11 июля
«Инициатива будет переходить из рук в руки»: Гуренко о креативе сборной Италии, кадровых проблемах и борьбе с волнением
14:08 | 11 июля
«Увидим не самый яркий финал»: Билялетдинов о давлении «Уэмбли», помощи судей Англии и трансформации Кейна

© Автономная некоммерческая организация
«ТВ-Новости»
2005—2020.
Все права защищены.