«Слуцкий — пройденный этап, мой кандидат — Семак»: Гришин об отставке Черчесова с поста главного тренера сборной России

С учётом неудачного выступления на чемпионате Европы по футболу 2020 года увольнение Станислава Черчесова было логичным решением. Об этом в интервью RT заявил наставник второй команды московского «Локомотива» — «Казанки» — Александр Гришин. Специалист также сказал, почему РФС стоит серьёзно задуматься, прежде чем приглашать иностранца на должность главного тренера сборной России, и объяснил, почему, по его мнению, национальную команду должен возглавить Сергей Семак, а не Леонид Слуцкий.

С учётом неудачного выступления на чемпионате Европы по футболу 2020 года увольнение Станислава Черчесова было логичным решением. Об этом в интервью RT заявил наставник второй команды московского «Локомотива» — «Казанки» — Александр Гришин. Специалист также сказал, почему РФС стоит серьёзно задуматься, прежде чем приглашать иностранца на должность главного тренера сборной России, и объяснил, почему, по его мнению, национальную команду должен возглавить Сергей Семак, а не Леонид Слуцкий.

— Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу. Как вы отнеслись к этому?

— Как я понял, Черчесова всё же уволили.

— В пресс-релизе говорится, что была достигнута договорённость о расторжении контракта.

— Видите, как всё грамотно — мы даже не можем точно сказать, ушёл он сам или его попросили это сделать. В любом случае это уже не так важно. Отставка Черчесова — свершившийся факт, теперь необходимо искать нового главного тренера для сборной России. И чем быстрее, тем лучше. Уже в сентябре встреча с Хорватией (в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре. — RT).

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— Некоторые считают, что на отставку Черчесова могла повлиять та самая пресс-конференция на прошлой неделе. При этом ходят слухи, что её он организовал самостоятельно, без поддержки РФС, что частично подтверждается отсутствием какой-либо информации на сайте союза.

— Мы не можем уверенно говорить об этом, только гадать. Но я не думаю, что Станислав Саламович настолько глуп, что решил организовать подобное мероприятие, не обсудив это с руководством. Такого не бывает. Её посетило множество журналистов из разных изданий, РФС не мог не знать об этом. Что касается самой отставки, то правильное это решение или нет — покажет время. Но, с учётом выступления на Евро-2020, увольнение Черчесова напрашивалось.

— Даже с учётом того, что до четвёртого тура квалификационного турнира ЧМ-2022 осталось менее двух месяцев?

— В отставку подал не только Черчесов, но и тренеры некоторых других сборных, в том числе и преодолевших барьер групповой стадии чемпионата Европы. Тот же голландец Франк де Бур. Все находятся в равных условиях и готовятся к продолжению борьбы за путёвку на мундиаль. Поэтому нужно в кратчайшие сроки инициировать поиски нового наставника. Если им станет россиянин, то ему не потребуется много времени для знакомства с командой, иностранцу же придётся немного сложнее. Но у нас не так много игроков, выбрать сильнейших не составит большого труда.

На мой взгляд, сейчас ни один тренер не сумеет оказать значительного влияния на результат. Матчи отборочного турнира будут проходить в разгар сезона, следовательно, у специалиста будет всего пара дней на подготовку. Если он в теме, то без проблем сможет определить сильнейших и сформировать состав.

— Пресс-конференция Черчесова вызвала неоднозначную реакцию в спортивном сообществе, некоторые остались недовольны выступлением специалиста. Какое впечатление оно произвело на вас?

— Всё получилось довольно размыто. На мой взгляд, Станиславу Саламовичу стоило односложно отвечать на вопросы, никому ничего особо не объяснять и не лить воду. Журналисты цепляются за каждую неловкую фразу — уже сейчас появилось огромное количеством мемов с главным тренером. Лично для меня подобная пресс-конференция не имела особого значения. Все и так понимают, что сборная России безобразно выступила на Евро-2020.

— На протяжении последней недели обсуждались возможные сменщики Черчесова на посту главного тренера сборной, а чаще других упоминалась кандидатура Леонида Слуцкого. Как вы относитесь к этому возможному назначению?

— Слуцкий — это пройденный этап. Он уже был в сборной, и мы видели, что из этого получилось. Мой кандидат — Сергей Семак. Человек возглавил «Зенит» и три раза подряд выиграл чемпионат России. Да, многие говорят, что при нём сине-бело-голубые играют примитивно, но это не так. На мой взгляд, можно даже согласиться, чтобы он совмещал работу в клубе и национальной команде. В этом нет ничего страшного.

— Вы сами сказали, что Семака критикуют за незрелищный футбол, постоянные подачи в штрафную, но ведь подобные претензии были и к Черчесову. Не думаете, что болельщики могут недоброжелательно отнестись к такой замене?

— Во-первых, я считаю, что при Семаке «Зенит» демонстрирует футбол европейского качества. Во-вторых, необходимо чувствовать разницу. Один незрелищный футбол даёт результат, а другой — нет. А для сборной России именно это сейчас на первом месте.

— Но Семак даёт результат в РПЛ, в то время как в Лиге чемпионов дела обстоят не так радужно.

— В Лиге чемпионов совершенно другой уровень футболистов. То же самое и на уровне сборных. Например, если в команде Дании собраны игроки более высокого уровня, то ты их никак не обыграешь. Возможно, зацепишь на фарт одну встречу из десяти.

— Что вы думаете о возможном приглашении иностранного тренера?

— Сложно сказать. Мы уже проходили это. В сборной России работали и Фабио Капелло, и Дик Адвокат, но результат не сильно отличался. Лишь Гусу Хиддинку удалось вытащить нас в полуфинал Евро, да и то событие стало скорее стечением обстоятельств.

— Сейчас в качестве кандидатов называются Йоахим Лёв, Андре Виллаш-Боаш и Доменико Тедеско…

— Иностранный тренер просто так не поедет в Россию. Задаром никто позориться не будет. Как минимум запросит высокую зарплату, чтобы компенсировать риски хотя бы финансово. Допустим, одного из них удастся заполучить за €10 млн в год, но гарантирует ли он результат за эти деньги? Моё мнение, что нужно остановиться на Семаке и не тратить время на поиски.

Иностранный тренер не знает российских игроков, местную кухню. Да, ему предоставят список кандидатов в сборную, но пройдёт время, прежде чем он ознакомится со всеми. Семак же знает всё досконально. Половина национальной команды — представители «Зенита».

— С того момента, как Хиддинк параллельно возглавлял сборную России и «Челси», в РФС настороженно относятся к совмещению должностей. Вы считаете, что в этом нет ничего страшного?

— Именно. Некоторые пишут о какой-то дополнительной нагрузке, но это не так. В этом случае страдает скорее клуб, который остаётся без наставника на время матчей сборных. Большая разница, кто готовит игроков, главный тренер или ассистент. Отлучиться на три дня в сборную — не большая проблема.

— Возвращаясь к Черчесову... Как бы вы оценили итог его пятилетнего пребывания у руля сборной России?

— С одной стороны, на чемпионате мира команда дошла до 1/4 финала, чего раньше ей никогда не удавалось. Но давайте говорить справедливо: не обошлось без везения. Серия пенальти — это лотерея. При этом на групповой стадии были обыграны Египет с травмированным Мохаммедом Салахом и Саудовская Аравия, но в то же время уступили Уругваю со счётом 0:3. А после следовали один провал за другим. В Лиге наций смотрелись неудачно, разгромно проиграли Сербии со счётом 0:5. Выступление на чемпионате Европы все и так видели.

— В связи с плохими результатами как на уровне клубов, так и сборных в России всерьёз обсуждают тему реформ в футболе. В частности, возможного сокращения числа участников РПЛ. При этом Черчесов в качестве примера приводил Австрию и Польшу, где с помощью определённых решений смогли увеличить число матчей между топ-командами. Возможно, России стоит пойти по пути этих стран?

— В плане территории Россия — это не Австрия и не Польша. У нас есть огромное число желающих играть. Если нет проблем с финансированием, то в РПЛ может выступать и 18, и 20 команд. Почему в том же Томске или во Владивостоке люди не должны смотреть футбол? В противном случае можно задуматься о сокращении. Например, оставить в лиге 12 клубов и проводить сезон в четыре круга.

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— Также ещё один насущный вопрос — лимит на легионеров. По вашему мнению, как стоит поступить с ним — отменить или ужесточить?

— Лимит на легионеров необходимо убрать. Он только мешает. Мы должны существовать в конкурентной среде. Другой вопрос, что к нам должны ехать легионеры другого уровня. В этом плане можно обратить внимание на опыт Нидерландов и Бельгии, где иностранцу не имеют права платить меньше определённой суммы. Владельцы клубов будут думать, стоит ли брать такого футболиста и давать ему условный миллион евро в год, или можно обойтись российскими игроками. В этом случае к нам либо поедут сильные легионеры, либо не поедут вообще. Сейчас в связи с отсутствием хорошего финансирования клубов получается так, что мы уже давно не приобретали таких футболистов, как Халк, Аксель Витсель, Вагнер Лав.

— После поражения в заключительном туре групповой стадии Евро-2020 многие журналисты и эксперты поспешили посоветовать России обратить внимание на опыт Дании в плане развития детско-юношеского футбола. При этом многие считают, что одна из главных проблем — низкий достаток тренеров. Согласны?

— Да. Если в Москве дела обстоят относительно неплохо и специалисты получают около 80 тыс. рублей, то в Подмосковье — 18 тыс. Как человек может думать о футболе, когда ему нужно кормить семью, а он зарабатывает такие деньги? В результате сильные тренеры меняют работу, происходит отток кадров.

— Последние несколько лет неудачи российского футбола во многом связывают со слабым поколением игроков и отсутствием перспективных спортсменов. Вы согласны с этим?

— Как тренер, который работал раньше в молодёжной команде ЦСКА, а сейчас — «Локомотива», могу сказать, что в России есть талантливые молодые футболисты. Но для того, чтобы они переходили на взрослый уровень и продолжали прогрессировать, их не надо баловать деньгами. Из-за этого многие перестают работать. Кроме того, необходимо изменить систему отбора. В клубы должны попадать лучшие по спортивному принципу, а не чьи-то знакомые.

Не знаю, в какой именно момент теряются талантливые игроки, но в России они действительно есть. Могу судить по своему опыту работы. В юношеской Лиге чемпионов мои подопечные играли с «Монако» с Килианом Мбаппе, с «Манчестер Юнайтед» с Маркусом Рашфордом, с «Баварией». Спокойно обыгрывали их, забивая по четыре-пять мячей, почти постоянно выходили в четвертьфиналы турнира. Но за границей футболистов берут и помогают им развиваться, а у нас — нет. Видимо, кому-то это невыгодно. Возможно, на них нельзя заработать.