Слуцкий прокомментировал слухи о возвращении в сборную России

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал информацию о своём возможном возвращении в сборную России по футболу.

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал информацию о своём возможном возвращении в сборную России по футболу.

«Я также прочёл это, поулыбался. Нет, никто не звонил», — заявил Слуцкий в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Слуцкий возглавлял сборную России с 2015 по 2016 год. Под его руководством команда не сумела преодолеть групповой этап Евро-2016.

Нынешним главным тренером сборной России является Станислав Черчесов, сменивший Слуцкого на этой должности в 2016 году. На чемпионате мира — 2018 сборная под его руководством дошла до четвертьфинала, а на Евро-2020 не сумела преодолеть групповой этап.

Ранее Валерий Карпин ответил, хочет ли он возглавить сборную России.