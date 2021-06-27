Карпин ответил, хочет ли он возглавить сборную России

«Хочу ли в сборную России? Нет. Ну а зачем? У меня контракт с «Ростовом». Всё. Мы работаем, готовимся к сезону. Сборная здесь при чём? Это раз. Во-вторых, у сборной есть тренер. Это пока? Пока есть, значит, он есть. Туда абсолютно не хочу», — заявил Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

52-летний Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года.

Сейчас главным тренером сборной России является Станислав Черчесов, принявший команду в 2016 году. На чемпионате мира — 2018 сборная под его руководством дошла до четвертьфинала, а на Евро-2020 не сумела преодолеть групповой этап.

Ранее сообщалось, что Черчесов представит в РФС доклад о выступлении сборной России на Евро-2020 29 июня.