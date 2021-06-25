Черчесов представит в РФС доклад о выступлении сборной России на Евро-2020 29 июня

«На 29 июня запланировано заседание технического комитета РФС. Его основной вопрос — итоги выступления сборной России на Евро-2020. Заслушаем доклад главного тренера Станислава Черчесова, обменяемся мнениями, постараемся понять причины того, почему команде не удалось выйти из группы, которую лично я считаю очень сильной. На сегодняшний день Бельгия и Дания показывают футбол высочайшего уровня, Финляндию же наша сборная обыграла. После заседания Черчесов подробно объяснит и журналистам, и общественности все нюансы, связанные с выступлением сборной на чемпионате Европы», — цитирует первого вице-президента РФС Никиту Симоняна РИА Новости.

На Евро-2020 сборная России заняла четвёртое место в группе В и завершила выступления на турнире, не попав в плей-офф.

Ранее Газзаев заявил, что сборная России выглядела одной из самых слабых на Евро-2020.