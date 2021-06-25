Газзаев: сборная России выглядела одной из самых слабых на Евро-2020

Знаменитый футбольный тренер, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев заявил, что сборная России выглядела одной из наиболее слабых команд на Евро-2020.

«Такое выступление сборной — унижение для всего отечественного футбола. Российская команда выглядела одной из самых слабых на Евро-2020. К сожалению, это нужно признать», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Также известный специалист подчеркнул, что прежние заслуги не помогают добиться успеха на поле.

«Бросалась в глаза огромная разница между игрой на чемпионате мира — 2018 и на этом первенстве Европы. Сначала мы вышли на высокий уровень, а потом упали с него. Значит, то выступление было случайностью и никакой стабильности нет? Об этом надо задуматься. Такое ощущение, что тренеры и игроки до сих пор находятся в эйфории и живут воспоминаниями о ЧМ-2018», — добавил тренер.

Сборная России с тремя очками заняла последнее место в группе В и вылетела с турнира.

Ранее Газзаев заявил, что Джикия отдавался на поле в каждом матче Евро-2020.