Газзаев: Джикия всего себя отдавал на поле в каждом матче Евро-2020

Известный тренер Валерий Газзаев считает, что в сборной России нужно создавать новую, энергичную и подвижную команду с сильным характером.

«Я ожидал большего от Миранчука и Головина, которые выступают в Италии и Франции. Если кому-то нельзя предъявить претензий, так это Джикии. Человек сражался, всего себя отдавал на поле в каждом матче. Об остальных и сказать особо нечего. Стоячий футбол уже давно закончился везде, кроме РПЛ. Надо создавать новую, энергичную, подвижную сборную с сильным характером», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Сборная России заняла четвёртое место в группе В, набрав три очка в трёх встречах.

Ранее Акинфеев объяснил, почему отказался от возвращения в сборную России накануне Евро-2020.