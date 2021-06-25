Газзаев: Джикия всего себя отдавал на поле в каждом матче Евро-2020
- РИА Новости
«Я ожидал большего от Миранчука и Головина, которые выступают в Италии и Франции. Если кому-то нельзя предъявить претензий, так это Джикии. Человек сражался, всего себя отдавал на поле в каждом матче. Об остальных и сказать особо нечего. Стоячий футбол уже давно закончился везде, кроме РПЛ. Надо создавать новую, энергичную, подвижную сборную с сильным характером», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».
Сборная России заняла четвёртое место в группе В, набрав три очка в трёх встречах.
Ранее Акинфеев объяснил, почему отказался от возвращения в сборную России накануне Евро-2020.