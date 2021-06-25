Акинфеев объяснил, почему отказался от возвращения в сборную России накануне Евро-2020

«Станислав Саламович звонил мне не то чтобы с просьбой вернуться, а спросил моё мнение, готов я или нет. Я ответил честно, что у меня приоритет — семья, больше времени хочу проводить с семьёй. Все годы, когда я был одинок, можно сказать, у меня были сборы, тренировки, турниры и всё остальное. Нелепые голы, красивые сейвы. Мы с ним хорошо поговорили, он понял мою точку зрения, на этом разговор был закончен», — заявил Акинфеев в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Сборная России с тремя очками заняла четвёртое место в группе B и завершила выступление на турнире.

Акинфеев завершил карьеру в национальной команде после домашнего ЧМ-2018, на котором команда дошла до четвертьфинала.

Ранее Акинфеев разобрал игру Шунина и Сафонова на Евро-2020.