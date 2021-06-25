Акинфеев разобрал игру Шунина и Сафонова на Евро-2020

Бывший голкипер сборной России, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением об игре своих коллег Матвея Сафонова и Антона Шунина в составе национальной команды на Евро-2020.

Бывший голкипер сборной России, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением об игре своих коллег Матвея Сафонова и Антона Шунина в составе национальной команды на Евро-2020.

«Первый гол Дании — это был суперудар, мяч полетел с наклёвом. Если бы Сафонов сумел выручить, это был бы вообще суперсейв. Но здесь очень тяжело было. Я бы не стал рассматривать какие-то ошибки», — заявил Акинфеев в эфире YouTube-канала «Коммент.шоу».

Также опытный голкипер прокомментировал второй пропущенный мяч Антона Шунина в матче с Бельгией (0:3).

«Такое бывает, подача идёт с края, летят игроки, которые якобы пытаются сыграть головой. Ты всё равно стоишь до конца, этот отскок очень сложно поймать. Если поймал, то большой молодец, а если нет, то тебе приходится отбивать куда попало. Если же посмотреть на нашего защитника, то он отвернулся в другую сторону, смотрел в сторону трибун. Затем начал разворачиваться, а тут бельгиец добивает. Футбол подобного не прощает, надо до конца играть», — добавил Акинфеев

Сборная России с тремя очками заняла четвёртое место в группе B и завершила выступление на турнире.

Ранее Акинфеев высказался о критике сборной России после вылета с Евро-2020.