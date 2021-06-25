Акинфеев высказался о критике сборной России после вылета с Евро-2020

«Если комментарии читать, можно пойти повеситься. Чушь это всё, что сборную не поддерживают. Футбол любят, любят сборную. Но я адекватный, нормальный человек и понимаю, что все любят победы. Когда ты слабый, ущербный и ещё какой-то, тебе никто руку не протянет, не посмотрит в твою сторону. Я же понимаю, что было после ЧМ в Бразилии, Евро во Франции. И что было после ЧМ-2018, когда я поставил машину на парковке, вышел — и мне там человек 200: «О, привет, молодец». От любви до ненависти — один шаг, это заезженная история», — заявил Акинфеев в интервью YouTube-каналу «Коммент. Шоу».

Он отметил, что всегда люди переживали, болели, все хотят видеть результат, в том числе и футболисты.

«Отношение другим становится, потому что ты не делаешь людям праздник. Ты можешь выиграть один матч, потом два проиграть, и тебя всё равно никто любить не будет», — добавил Акинфеев.

Сборная России завершила выступление на Евро-2020, не сумев выйти в плей-офф. Подопечные Станислава Черчесова потерпели два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) — и одержали победу над Финляндией (1:0). Российская команда набрала три очка и по дополнительным показателям заняла последнее, четвёртое место в группе.

Ранее Акинфеев высказал мнение о вылете сборной России с Евро-2020.