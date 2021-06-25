Акинфеев высказался о вылете сборной России с Евро-2020

Бывший голкипер сборной России Игорь Акинфеев прокомментировал вылет команды с чемпионата Европы после разгромного поражения от сборной Дании в заключительном, третьем туре группового этапа.

Бывший голкипер сборной России Игорь Акинфеев прокомментировал вылет команды с чемпионата Европы после разгромного поражения от сборной Дании в заключительном, третьем туре группового этапа.

«Смотрел. Думал о хорошем: может, что-то случится хорошее, но, к сожалению, не случилось. Тяжело в такие моменты. Знаю это, как действующий футболист, проходил это. Жизнь как пуля пролетает. Грустно, что на таких праздниках мы всегда, к сожалению, оказываемся непонятно где», — заявил Акинфеев в интервью YouTube-каналу «Коммент. Шоу».

Он отметил, что футбол — это в любом случае праздник для болельщиков, он создан для них, как театр и тому подобное.

«Я всегда говорю, что если актёр плохой, на него ходить не будут. Видимо, мы не научились за это время, хотя были хорошие моменты, наверное, не можем прибавить в футболе. Очень хочется прибавить, но пока как-то стоим, наверное, на одном уровне, на одном месте, к сожалению», — добавил Акинфеев.

Сборная России завершила выступление на Евро-2020, не сумев выйти в плей-офф. Подопечные Станислава Черчесова потерпели два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) — и одержали победу над Финляндией (1:0). Российская команда набрала три очка и по дополнительным показателям заняла последнее, четвёртое место в группе.

Ранее Фёдор Кудряшов ответил на вопрос, должен ли Черчесов остаться в сборной России.