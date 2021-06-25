Кудряшов ответил на вопрос, должен ли Черчесов остаться в сборной России

«Я считаю, что да. Станислав Саламович делает правильные вещи, но не всё зависит от него. Вы же понимаете, что на поле выходит не он, а игроки? И тут уже нужно говорить о мастерстве, о физической готовности, о ментальной готовности, о тактической готовности каждого игрока. Тренер может сказать и объяснить всё, но если, условно говоря, игроки не понимают, что требует тренер, может быть, в силу своего интеллекта, или, может быть, они не хотят, то тут тренер может что-то сделать? Вы так не считаете?» — приводит слова Кудряшова kp.ru.

Он отметил, что Черчесов — своеобразный человек, но если люди узнают его поближе, то они совсем по-другому его воспринимают.

«Мы не можем нравиться всем. Черчесов тоже кому-то просто не нравится. Это личное. Но при чём тут футбол?» — добавил Кудряшов.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. На чемпионате мира — 2018 команда под его руководством дошла до четвертьфинала, а на Евро-2020 не сумела преодолеть групповой этап, потерпев два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) — и одержав победу над Финляндией (1:0).

Ранее сообщалось, что Олег Матыцин высказался о судьбе Черчесова во главе сборной России.