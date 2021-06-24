Матыцин высказался о судьбе Черчесова во главе сборной России

«Судьбу тренера уже прокомментировал президент РФС. Мы к этому вопросу вернёмся. Как сказал Станислав Черчесов, ответственность с тренера никто не снимал. Однако горячительных решений нельзя принимать. Вопрос в выработке долгосрочной стратегии. Эмоционально все были очень разочарованы. Результат неудовлетворительный. Задачи, которые были поставлены перед сборной, не выполнены. О причинах мы проведём встречу с РФС, попросим высказаться специалистов в области футбола. Уверен, что надо совершенствоваться в направлениях футбола. У нас разрозненно развивается детско-юношеский футбол, профессиональные клубы и институт национальных команд. Стоит обратить внимание на подготовку кадров, на взаимодействие этих трёх уровней, создание объективных критериев отбора для сборных и для всех этапов юных футболистов», — сказал Матыцин на пресс-конференции.

Сборная России заняла последнее место в группе В на Евро-2020, набрав три очка в трёх матчах, потерпев два поражения при одной победе.

Ранее Кавазашвили высказался о вылете России с Евро-2020.