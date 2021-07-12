Штрафной Дамсгора на «Уэмбли», удар с подкруткой Инсинье и выстрел в девятку Погба: лучшие голы плей-офф Евро-2020

В плей-офф чемпионата Европы по футболу было забито суммарно 48 мячей. Миккель Дамсгор отметился красивым ударом со штрафного, а Карим Бензема поставил точку в эффектной комбинации сборной Франции. Поль Погба запомнился мощным выстрелом в девятку с дальней дистанции, а Торган Азар закрутил снаряд в ворота португальцев из-за пределов штрафной. Лоренцо Инсинье не встретил должного сопротивления и поставил точку в красивом проходе, а Артём Довбик помог Украине войти в историю. Подборка самых эффектных голов в матчах Евро-2020 на вылет — в материале RT.

В плей-офф чемпионата Европы по футболу было забито суммарно 48 мячей. Миккель Дамсгор отметился красивым ударом со штрафного, а Карим Бензема поставил точку в эффектной комбинации сборной Франции. Поль Погба запомнился мощным выстрелом в девятку с дальней дистанции, а Торган Азар закрутил снаряд в ворота португальцев из-за пределов штрафной. Лоренцо Инсинье не встретил должного сопротивления и поставил точку в красивом проходе, а Артём Довбик помог Украине войти в историю. Подборка самых эффектных голов в матчах Евро-2020 на вылет — в материале RT.

Вне конкурса. Артём Довбик / Швеция — Украина, 121-я минута (1:2)

Нападающий «Днепра-1» сыграл на турнире всего 15 минут, но этого хватило, чтобы осчастливить всю Украину. 24-летний уроженец Черкасс изначально ехал на Евро-2020 в качестве глубокого резервиста и даже не рассчитывал выйти на поле. Однако в перерыве дополнительного времени матча со Швецией, после того как основной форвард Роман Яремчук был заменён, а его сменщик Артём Беседин получил тяжёлую травму, Андрей Шевченко вынужден был бросить в бой Довбика.

И предоставленным шансом Артём воспользовался на все 200%. Он активно вышел на замену и с ходу создал пару опасных моментов. Но главное у «джокера» было впереди. На 121-й минуте Александр Зинченко выполнил идеальную подачу с левого фланга, а высокий спортсмен головой замкнул кросс и впервые в истории вывел Украину в четвертьфинал чемпионата Европы.

10. Карим Бензема / Франция — Швейцария, 59-я минута (2:1)

Возвращение Бензема в сборную Франции после шестилетнего отсутствия вышло более чем успешным. На Евро-2020 он вёл за собой команду, которая сенсационно вылетела в первом же раунде плей-офф. В двух встречах подряд ему удалось оформить по дублю. Сначала страйкер «Реала» огорчил Португалию, а затем Швейцарию.

Оба мяча футболиста в ворота альпийцев с интервалом всего три минуты получились красивыми. Второй гол — редкий пример идеального взаимодействия звёзд. Антуан Гризманн в чужой штрафной сыграл в стенку с Килианом Мбаппе, причём тот выполнил передачу пяткой, а затем аккуратно перебросил вратаря. Бензема оставалось спокойно замкнуть дальнюю штангу.

9. Федерико Кьеза / Италия — Австрия, 95-я минута (1:0)

Матч с Австрией в 1/8 финала вышел для Италии неожиданно непростым. В основное время подопечные Роберто Манчини так и не сумели поразить ворота соседей и заставили болельщиков понервничать. Спас команду вышедший на замену Федерико Кьеза. В начале дополнительного времени нападающий «Ювентуса» в чужой штрафной лбом обработал не самую удобную передачу, вторым касанием правой ногой убрал оппонента, а третьим левой отправил снаряд в дальний угол. В итоге скуадра адзурра одержала непростую победу и прошла дальше.

А Кьезе-младшему удалось отличиться на чемпионате Европы спустя 25 лет после того, как это на Евро-1996 сделал Энрико Кьеза. Таким образом, они стали первыми отцом и сыном, которые забивали на первенстве континента.

Федерико Кьеза

globallookpress.com

8. Марио Гавранович / Франция — Швейцария, 90-я минута (3:3)

Результативную рокировку во встрече с Францией произвёл и главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович. В концовке он бросил в бой резервного нападающего Марио Гаврановича. К тому моменту альпийцы практически безнадёжно уступали — 1:3.

Однако появление форварда загребского «Динамо» помогло «нати» сенсационно сравнять счёт. Сократил отставание до минимума Харис Сеферович. А на 90-й минуте пришла очередь нашего героя. Впрочем, за свой гол он должен благодарить Поля Погба, допустившего необязательную потерю, и Преснела Кимпембе, неосмотрительно пошедшего в подкат. Гавранович издевательски легко обыграл защитника ПСЖ одним касанием и с линии штрафной аккуратно пробил в дальний угол. Для Марио, который в сборной практически всегда довольствуется выходами на замену, этот гол — дебютный в карьере в финальной стадии Евро и ЧМ.

7. Альваро Мората / Италия — Испания, 80-я минута (1:1)

Для Мораты Евро-2020 получился крайне непростым. С самого начала турнира он подвергался на родине жёсткой критике за слабую реализацию. Футболист жаловался на поступающие в его адрес угрозы и оскорбления. Несмотря на это, Альваро забил два важнейших мяча в плей-офф: Хорватии в дополнительное время и Италии в полуфинале.

На «Уэмбли» «красная фурия» ещё за десять минут до конца основного времени уступала и была близка к поражению. Спас команду также вышедший на замену нападающий. В два паса он вместе с Дани Ольмо разорвал непроходимую линию обороны соперника, причём прямо по центру. Ничего не смог поделать и Джанлуиджи Доннарумма, который заранее начал гадать и оставил открытым ближний угол.

Однако в серии пенальти вратарь взял у оппонента реванш. Он парировал его удар с точки и вывел будущих чемпионов в финал. А Мората в решающий момент всё-таки не справился с давлением.

6. Торган Азар / Бельгия — Португалия, 42-я минута (1:0)

Противостояние с Португалией стало для Бельгии не самым удачным, хотя действующие бронзовые призёры чемпионата мира и пробились в четвертьфинал. Команда продемонстрировала футбол сомнительного качества и за весь поединок лишь раз попала в створ чужих ворот.

Зато вышло по-настоящему гениально. В концовке первого тайма Азару-младшему удалось создать гол буквально из ничего. Он получил передачу от Тома Меньё в районе левого полуфланга и, немного подумав, по невероятной траектории с правой ноги закрутил мяч в дальний. Руй Патрисиу спасти не сумел.

Этот выстрел принёс «красным дьяволам» победу. А сам Торган превратился в настоящего лидера сборной. Он провёл все матчи чемпионата, кроме одного, от первой и до последней минуты и, помимо Португалии, огорчил Данию.

Торган Азар в матче со сборной Португалии

Reuters

© Thanassis Stavrakis

5. Карим Бензема / Франция — Швейцария, 57-я минута (1:1)

В рейтинг лучших голов плей-офф Евро-2020 по версии RT попало сразу два шедевра в исполнении Бензема, и оба пришлись на уже упомянутую игру со Швейцарией, ход которой бомбардир перевернул практически в одиночку. К 57-й минуте Франция уступала и к тому же едва не пропустила с пенальти.

Помог отыграться трёхцветным нападающий «Реала». После неудачной передачи Мбаппе он каким-то чудом пяткой левой ноги пробросил снаряд себе на ход с рикошетом от газона и выскочил один на один с Яном Зоммером. Обмануть его было уже не так сложно. Одно касание продемонстрировало невероятную техническую оснащённость форварда, которого шесть лет не вызывали в сборную по неспортивным причинам.

4. Федерико Кьеза / Италия — Испания, 60-я минута (1:0)

Кьеза стал одним из главных героев в составе сборной Италии. Он забил важнейший мяч в дополнительное время Австрии, а затем открыл счёт в полуфинальном противостоянии с Испанией. По истечению часа поединка скуадра адзурра удалось организовать редкую острую контратаку. К чужим воротам на скорости пытался прорваться Чиро Иммобиле, однако его в подкате остановил Эмерик Лапорт. Но снаряд тут же подхватил Федерико. Он вошёл в штрафную, переложил его под правую ногу и аккуратно пробил в дальний угол.

А ведь турнир старательный исполнитель начинал в качестве резервиста. В первых четырёх матчах он лишь однажды попал в стартовый состав — в ничего не значащей игре последнего тура группового этапа с Уэльсом. Однако форвард действовал очень полезно, даже выходя на замену, и в конечном итоге усадил в запас Доменико Берарди.

3. Лоренцо Инсинье / Бельгия — Италия, 44-я минута (0:2)

Открывает тройку лучших голов плей-офф ещё один шедевр в исполнении чемпионов. В четвертьфинале подопечные Манчини отправили домой Бельгию, а победный мяч незадолго до перерыва забил Инсинье. Лоренцо, казалось, получил пас в неопасной ситуации — метрах в 35 от ворот. Однако он спокойно обыграл Юри Тилеманса и дальше не встретил на своём пути никакого сопротивления. Защитники лишь пятились к собственным воротам. Вингер воспользовался этим и, немного не доходя до штрафной, нанёс красивый обводящий удар в дальнюю девятку. Даже роста высокого Тибо Куртуа не хватило, чтобы спасти команду.

Инсинье же ожидаемо был признан лучшим футболистом встречи и признался, что регулярно отрабатывает подобные выстрелы на тренировках. На «Альянц-Арене» труд окупился сполна.

Лоренцо Инсинье

globallookpress.com

© Maurizio Borsari/AFLO

2. Поль Погба / Франция — Швейцария, 75-я минута (3:1)

В подборку RT попали все три результативных удара французов в проигранном в серии пенальти матче со Швейцарией. Дубль оформил Бензема, а ещё раз соперника огорчил Погба. Поль не забивал за Францию три года, с финала чемпионата мира в России, и на Евро-2020 намеревался наконец прервать неприятную серию.

Удалось это сделать в Бухаресте. За 15 минут до конца основного времени полузащитник первым оказался на отскоке и с правой ноги метров с 30 из-под защитника закрутил мяч точно в дальний угол. Зоммер явно оказался не готов и слишком поздно среагировал. Похожим голом француз едва не отметился в противостоянии с Португалией, но тогда сумасшедший сейв совершил Патрисиу.

1. Миккель Дамсгор / Англия — Дания, 30-я минута (0:1)

А самым красивым голом плей-офф по версии RT стал выстрел со штрафного в исполнении Дамсгора в полуфинале с Англией. 20-летний футболист показал, что обладает прекрасным ударом, ещё в противостоянии с Россией, когда не оставил шансов Матвею Сафонову. На «Уэмбли» он ещё раз это проявил.

Молодой хавбек со стандарта метрах в 25 от ворот смело отправил снаряд точно над стенкой под перекладину. Вопросы в этом эпизоде возникли к Джордану Пикфорду, который запоздал с броском и не смог выручить, хотя мяч шёл далеко не в самую девятку.

Но это не отменяет достоинств Дамсгора, ведь он первым огорчил англичан на Евро-2020. До того вице-чемпионы пять встреч подряд провели на ноль. Также до него никто на протяжении 21 года не забивал в плей-офф первенств континента со штрафного.