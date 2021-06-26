Энрико и Федерико Кьезы стали первыми отцом и сыном, забившими на Евро

Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась в дополнительное время со счётом 2:1.
В составе сборной Италии забитыми мячами отметились Федерико Кьеза и Маттео Пессина, в составе национальной команды Австрии — Саша Калайджич.
Таким образом, Италия вышла в 1/4 финала Евро-2020.
Напомним, что Федерико Кьеза — сын нападающего Энрико Кьезы, который выступал за итальянскую сборную с 1996 по 2001 год. Кьезы стали первыми отцом и сыном, забившими на Евро. Энрико отметился голом на Евро-1996.
Ранее сообщалось, что Дания разгромила Уэльс и вышла в 1/4 финала Евро-2020.