Энрико и Федерико Кьезы стали первыми отцом и сыном, забившими на Евро

Сборная Италии одержала победу над национальной командой Австрии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020.

Сборная Италии одержала победу над национальной командой Австрии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020.

Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась в дополнительное время со счётом 2:1.

В составе сборной Италии забитыми мячами отметились Федерико Кьеза и Маттео Пессина, в составе национальной команды Австрии — Саша Калайджич.

Таким образом, Италия вышла в 1/4 финала Евро-2020.

Напомним, что Федерико Кьеза — сын нападающего Энрико Кьезы, который выступал за итальянскую сборную с 1996 по 2001 год. Кьезы стали первыми отцом и сыном, забившими на Евро. Энрико отметился голом на Евро-1996.

Ранее сообщалось, что Дания разгромила Уэльс и вышла в 1/4 финала Евро-2020.