Дубль Дольберга помог Дании разгромить Уэльс и выйти в 1/4 финала Евро-2020

Сборная Дании одержала разгромную победу над национальной командой Уэльса в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

Встреча, прошедшая в Амстердаме на «Йохан Кройф Арене», завершилась со счётом 4:0 в пользу датской команды.

Победу Дании принесли два гола Каспера Дольберга, отличившегося на 27-й и 48-й минутах, мяч Йоакима Мехле, забившего на 88-й, и гол Мартина Брейтуэйта, поразившего ворота соперников на шестой компенсированной ко второму тайму минуте.

Уэльс завершал матч вдесятером, на 90-й минуте прямую красную карточку получил Гарри Уилсон.

В четвертьфинале соперником Дании станет победитель противостояния Нидерланды — Чехия.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.