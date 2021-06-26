Дубль Дольберга помог Дании разгромить Уэльс и выйти в 1/4 финала Евро-2020
- Reuters
Встреча, прошедшая в Амстердаме на «Йохан Кройф Арене», завершилась со счётом 4:0 в пользу датской команды.
Победу Дании принесли два гола Каспера Дольберга, отличившегося на 27-й и 48-й минутах, мяч Йоакима Мехле, забившего на 88-й, и гол Мартина Брейтуэйта, поразившего ворота соперников на шестой компенсированной ко второму тайму минуте.
Уэльс завершал матч вдесятером, на 90-й минуте прямую красную карточку получил Гарри Уилсон.
В четвертьфинале соперником Дании станет победитель противостояния Нидерланды — Чехия.
RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.