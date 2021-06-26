Напомним, что Каспер Гольдберг в прошлом неоднократно забивал на этом стадионе. С 2016 по 2019 год нападающий сборной Дании играл за амстердамский «Аякс» и забил 33 мяча в 78 матчах. (56')
Время московское
матч №
июня
26
1/8
0:
2
37
LIVE `54
Главный судья
Даниэль Зиберт (Германия)
К. Дольберг 27`
К. Дольберг 48`
26
июня
1/8
Матч №1
Встреча российских обидчиков: Дания обыгрывает Уэльс в 1/8 финала Евро-2020
На чемпионате Европы по футболу наступило время матчей 1/8 финала. В первом из них встречаются сборные Уэльса и Дании. Обе команды заняли вторые места в своих группах и на двух последних турнирах не пустили сборную России в плей-офф. Игра проходит на стадионе «Йохан Кройф Арена» в Амстердаме. RT ведёт текстовую трансляцию.
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