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Время московское
матч №
июня
26
1/8
19:00
Амстердам
Йохан Кройф Арена
Уэльс
0
:
2
Дания
37
LIVE `54
Главный судья
Даниэль Зиберт (Германия)
К. Дольберг 27`
К. Дольберг 48`
26
июня
1/8
Матч №1
19:00
АмстердамЙохан Кройф Арена
0 : 2

Встреча российских обидчиков: Дания обыгрывает Уэльс в 1/8 финала Евро-2020

На чемпионате Европы по футболу наступило время матчей 1/8 финала. В первом из них встречаются сборные Уэльса и Дании. Обе команды заняли вторые места в своих группах и на двух последних турнирах не пустили сборную России в плей-офф. Игра проходит на стадионе «Йохан Кройф Арена» в Амстердаме. RT ведёт текстовую трансляцию.

    20:11

    Напомним, что Каспер Гольдберг в прошлом неоднократно забивал на этом стадионе. С 2016 по 2019 год нападающий сборной Дании играл за амстердамский «Аякс» и забил 33 мяча в 78 матчах. (56')

    20:10

    Бэйл! Вот и первый опасный момент у сборной Уэльса во втором тайме! Хорошая подача последовала с правого фланга, выигрывал верховую борьбу Гарет, но бросил выше ворот! (54')

    20:09

    А датчане продолжают атаковать. Вновь навешивает с левого фланга Брейтуэйт, отбивают защитники сборной Уэльса, но тут же вторая волна атаки у датчан. Тяжело валлийцам приходится! (53')

    20:06

    В ярости Гарет Бэйл после пропущенного мяча. Претензии предъявляет арбитру, указывая на нарушение правил со стороны сборной Дании. Но ничего уже не изменить. Теперь валлийцам нужно рисковать. (51')

    20:04

    Гол! 2:0! Дубль оформляет Дольберг! Здорово в этом эпизоде сыграл Мартин Бретуэйт! Прошёл по левому флангу, прострелил, защитник неудачно выбил мяч на ногу Касперу, который пробил Уорда! (48') 

    20:03

    Посмотрим, будут ли активны футболисты сборной Уэльса во втором тайме! Надо валлийцам что-то придумывать. Одну вынужденную замену Пейдж уже провёл в первом тайме. Нет никаких сомнений, что скоро мы увидим ещё не одно изменение в составе. (48')

    20:00

    Начинается второй тайм! (46')

    19:57

    Ну и обязательно отметим, что Дания забила первый гол в плей-офф чемпионата Европы с 1992 года. 

    19:55

    Подведём итоги первого тайма. В первые десять минут игры сборная Уэльса смотрелась неплохо. Казалось, что валлийцы смогут на равных противостоять своему сопернику. Но впечатление было обманчивым. Сборная Дании перехватила инициативу и владела мячом большую часть первой 45-минутки — 61% против 39%. Датчане также чаще били по воротам — четыре удара против трёх, из них два удара в створ против одного. Как итог, один забитый мяч и преимущество в счёте. Подопечные Юльманна заработали больше угловых (шесть против одного), а подопечные Пейджа — жёлтых карточек (две и ни одной). Это очень хорошо характеризует сегодняшний матч. Гарету Бэйлу и компании сложно будет переломить ход игры во втором тайме.

    19:47

    Свисток на перерыв! После первого тайма сборная Дании ведёт со счётом 1:0 благодаря голу Каспера Дольберга. (45 + 2') 

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