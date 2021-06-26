Встреча российских обидчиков: Дания обыгрывает Уэльс в 1/8 финала Евро-2020

На чемпионате Европы по футболу наступило время матчей 1/8 финала. В первом из них встречаются сборные Уэльса и Дании. Обе команды заняли вторые места в своих группах и на двух последних турнирах не пустили сборную России в плей-офф. Игра проходит на стадионе «Йохан Кройф Арена» в Амстердаме. RT ведёт текстовую трансляцию.