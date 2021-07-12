Итальянский «чистильщик», английский голеадор и испанский вундеркинд: символическая сборная плей-офф Евро-2020

22-летний итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма помог команде выиграть две серии пенальти и был признан УЕФА лучшим футболистом Евро-2020. В свою очередь, англичанин Гарри Кейн забил четыре мяча и в гонке бомбардиров турнира уступил только Криштиану Роналду и Патрику Шику. А испанца Педри за его яркие действия на поле начали называть новым Андресом Иньестой. RT представляет символическую сборную плей-офф Евро-2020.

22-летний итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма помог команде выиграть две серии пенальти и был признан УЕФА лучшим футболистом Евро-2020. В свою очередь, англичанин Гарри Кейн забил четыре мяча и в гонке бомбардиров турнира уступил только Криштиану Роналду и Патрику Шику. А испанца Педри за его яркие действия на поле начали называть новым Андресом Иньестой. RT представляет символическую сборную плей-офф Евро-2020.

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Италия)

Доннарумма был признан не только лучшим вратарём Евро-2020, но и лучшим футболистом турнира, что является серьёзным признанием для голкиперов, которые, как правило, остаются в тени представителей других амплуа. По игре Джанлуиджи никак нельзя было сказать, что ему всего 22 года и для него это первый крупный турнир в карьере. Когда было необходимо, итальянец выручал партнёров. Например, в первом тайме четвертьфинала с Бельгией он ещё при нулевом счёте дважды спас команду после выстрелов Кевина Де Брёйне и Ромелу Лукаку.

В общей сложности он совершил девять сейвов в семи матчах, пропустил всего четыре мяча и трижды отыграл на ноль. Также голкипер вытащил две серии пенальти в ключевых противостояниях с Испанией и Англией. Возможно, скуадра адзурра получила нового Джанлуиджи Буффона, а сам Доннарумма в ближайшее время станет одним из лучших вратарей планеты.

Левый защитник: Люк Шоу (Англия)

На позиции левого защитника равных Шоу нет. Люк не только успевал исполнять прямые обязанности, но и регулярно подключался к атакам. А в плей-офф футболист «Манчестер Юнайтед» наконец начал набирать баллы за результативность. В матче с Германией он помог отличиться Рахиму Стерлингу, а во встрече с Украиной дважды выводил Гарри Кейна на завершающий удар. В итоге в списке лучших ассистентов турнира британец уступил лишь швейцарцу Стивену Цуберу. Символично, что по количеству ключевых передач в среднем за встречу (1,7) Шоу не было равных в своей сборной, если не брать в расчёт Риса Джеймса, только раз вышедшего на поле. А в финале ему удалось открыть счёт уже на второй минуте — это был его дебютный мяч за национальную команду.

Центральные защитники: Гарри Магуайр (Англия), Леонардо Бонуччи (Италия)

Магуайр сделал всё, чтобы Англия дошла до финала Евро-2020. В центре обороны «трёх львов» он составил практически непроходимый дуэт с Джоном Стоунзом. Красноречивая статистика: на первенстве континента британцы пропустили только два мяча, оба со стандартных положений (один — прямым ударом со штрафного, второй — после подачи углового).

Высокий мощный защитник МЮ действовал так, что футболистам соперника сложно было даже войти в чужую штрафную. Особенно удался ему матч c Германией, в котором уроженец Шеффилда нанёс два удара по чужим воротам, выполнил 44 точные передачи, совершил один отбор и выиграл шесть верховых единоборств. По последнему показателю англичанин попал в десятку лучших футболистов турнира (в среднем 4,2 удачные воздушные дуэли за матч). Лидирует Артём Дзюба (8,3).

Крайне надёжен был и Бонуччи в паре с Джорджо Кьеллини. Перед началом чемпионата итальянские болельщики переживали, хватит ли у ветеранов резвости, чтобы противостоять более молодым оппонентам. В итоге проблем не возникло даже с реактивным Стерлингом. Бонуччи традиционно оказался практически непроходим, а в финале забил важнейший мяч, что дало организаторам основания признать его лучшим игроком встречи. Также он дважды брал на себя ответственность в послематчевых сериях пенальти и оба раза реализовывал свою попытку.

Леонардо Бонуччи после финала Евро-2020

Reuters

© Laurence Griffiths

Правый защитник: Йоаким Мехле (Дания)

Найти достойного представителя данного амплуа для символической сборной оказалось непросто. Никто из футболистов, выступающих на этой позиции, в плей-офф не выступил по-настоящему ярко. Зато обратил на себя внимание датчанин Мехле, который действовал на противоположном фланге. Тем не менее большую часть карьеры футболист провёл на правом краю, в том числе здесь он выходит на поле в «Аталанте».

На Евро-2020 Йоаким наглядно продемонстрировал, каким функционалом должен обладать современный крайний защитник. Он бороздил всю бровку и регулярно подключался к атакам. В результате он забил два мяча (России и Уэльсу), а также отдал великолепную передачу на Каспера Дольберга в четвертьфинале с Чехией. После окончания соревнования трансферная стоимость вингера совершенно точно возрастёт.

Центральные полузащитники: Жоржиньо (Италия), Деклан Райс (Англия), Педри (Испания)

А вот среди представителей данного амплуа конкуренция серьёзная. Разумеется, выделяется Жоржиньо, который является настоящим мозговым центром сборной Италии. Из глубины он буквально управляет игрой как «Челси», так и национальной команды, оставаясь незаметным героем.

В среднем за матч на Евро натурализованный бразилец отдавал 75 передач с невероятной для опорника точностью 93,4%. Вдобавок за время выступлений в Англии он добился значительного прогресса в разрушении, свидетельством чему стало первое место на чемпионате по перехватам (в среднем 3,6 за встречу). Особенно Жоржиньо удалась игра с Бельгией, в которой он выполнил только один неточный пас из 71, совершил три перехвата и выиграл девять верховых единоборств.

Жоржиньо

AFP

© GLYN KIRK

Если яркое выступление хавбека «Челси» не удивило, то игра Деклана Райса для болельщиков, не следящих внимательно за АПЛ, стала откровением. 22-летний футболист «Вест Хэма» дебютировал в сборной Англии лишь два года назад, но быстро стал незаменимым для команды. На первенстве континента они с Калвином Филлипсом совершили огромный объём черновой работы и сделали всё, чтобы подопечные Саутгейта практически не пропускали.

В активе Райса в среднем два отбора за матч (уступает в национальной команде только Мэйсону Маунту) и 1,7 перехвата (больше лишь у Магуайра). При этом Деклан не только разрушал атаки соперников, но и начинал свои. По точности передач он совсем немного уступил Жоржиньо — 91%.

Выступление Педри и вовсе можно назвать откровением. 18-летний талант «Барселоны» не только поехал на первый взрослый международный турнир на уровне сборных, но и выиграл борьбу за место в основе у Дани Ольмо. В результате он смотрелся настолько ярко, что многие начали сравнивать его с Андресом Иньестой. Но, по мнению главного тренера «красной фурии» Луиса Энрике, Педри даже превзошёл чемпиона мира по уровню игры в полуфинальном матче с Италией.

Молодой хавбек фактически вёл игру команды. Он регулярно получал мяч на чужой половине поля и обязательно находил интересное решение для продолжения атаки. При этом техничный исполнитель совершенно не терялся под давлением и, несмотря на не самые крупные габариты, грамотно работал корпусом. Если учесть, что Педри действовал не в опорной зоне, как тот же Жоржиньо, а выше и больше играл на обострение, он добился впечатляющей точности передач (92%). Например, в основное время встречи с Италией он не смазал ни единого паса. Неудивительно, что хавбека «Барселоны» признали лучшим молодым футболистом чемпионата.

Крайний полузащитник: Федерико Кьеза (Италия)

Кьеза, как и его испанский коллега, ехал на первенство континента не в статусе незаменимого для сборной Италии. Поначалу Роберто Манчини предпочитал ему на правом фланге атаки Доменико Берарди. Однако Федерико пользовался каждым предоставляемым ему шансом. В матче с Уэльсом он впервые появился на поле с первых минут и был признан лучшим игроком встречи. В 1/8 финала с Австрией вышел на замену и забил.

С тех пор тренерский штаб делал ставку исключительно на вингера «Ювентуса». Во многом благодаря ему скуадра адзурра в полуфинале прошла Испанию. 23-летний спортсмен поразил ворота Уная Симона, воспользовавшись ошибками защитников, и в целом действовал крайне полезно. Так Кьеза во второй раз на турнире был назван лучшим футболистом матча.

Крайний полузащитник: Дани Ольмо (Испания)

Ольмо, напротив, потерял место в основе по ходу Евро, но, кажется, стал из-за этого только сильнее. В 1/8 финала с Хорватией хавбек «Лейпцига» вышел на замену и перевернул ход игры двумя результативными передачами в дополнительное время. В следующем матче со Швейцарией появление воспитанника «Барселоны» также помогло «красной фурии» заметно активизироваться и в итоге взять верх по пенальти. Наконец, в противостоянии с Италией спортсмен исполнил «ложную девятку» и блестяще справился со своей задачей — помог Альваро Морате сравнять счёт.

Попутно Ольмо удалось попасть в топ лучших игроков Евро по многим ключевым показателям. Так, он занимает первое место по количеству ударов (в среднем 4,2 за матч), входит в двадцатку по числу ключевых передач (2). Также Дани нет равных в сборной Испании по удачным попыткам дриблинга (1,8).

Дани Ольмо

Reuters

© Frank Augstein

Нападающий: Гарри Кейн (Англия)

Место единственного нападающего в символической сборной по версии RT занял Кейн. По ходу первенства с капитаном англичан произошла заметная трансформация. На групповом этапе он смотрелся блекло и не набрал ни одного балла за результативность. Зато в плей-офф всё резко изменилось. Сначала нападающий «Тоттенхэма» поставил точку в противостоянии с Германией, затем оформил дубль в четвертьфинале с Украиной и, наконец, добил мяч в сетку после нереализованного пенальти в дополнительное время встречи с Данией. А вот Италию форвард огорчить не сумел. Тем не менее он занял первое место в командной гонке бомбардиров, опередив Стерлинга, а в общей уступил только Криштиану Роналду и Патрику Шику.