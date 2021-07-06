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Феликс Брых (Германия)
6
июля
1/2
Матч №1
22:00
ЛондонСтадион Уэмбли
Италия
- : -
Испания

Южная классика: Испания и Италия сражаются за выход в финал Евро-2020

Сборная Италии встречается с национальной командой Испании в полуфинале чемпионата Европы по футболу. За всю историю соперники шесть раз играли между собой на первенствах континента и имеют в своём активе по две победы. В последний раз их пути пересекались в четвертьфинале Евро-2016, и тогда сильнее оказалась скуадра адзурра. В случае повторения успеха подопечные Роберто Манчини впервые с 2012 года выйдут в финал Евро и продлят рекордную беспроигрышную серию до 33 матчей. RT ведёт текстовую трансляцию.

    22:02

    Посмотрим, как будут развиваться первые минуты игры. Вероятно, испанцы будут владеть территориальным преимуществом и играть первым номером, а итальянцы — на контратаках. (2')

    22:01

    Стартовый свисток! Игра началась! (1')

    21:58

    Команды на поле! Звучат национальные гимны Италии и Испании!

    21:56

    Обслуживать матч Италия — Испания будет бригада немецких арбитров. Главный судья — Феликс Брых. Помощники —  Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери — Сергей Карасёв из России.

    21:54

    Стартовый состав Испании! У испанцев по сравнению с игрой против швейцарцев произошло целых три изменения в старте. Вместо Гарсии в центре защиты выйдет Торрес, вместо Сарабии слева в нападении — Ольмо, а вместо Мораты в центре нападения — Оярсабль. 

    21:52

    Стартовый состав Италии! По сравнению с матчем против Бельгии в составе итальянкой сборной произойдёт одна замена. Вместо Спинаццолы на левом фланге обороны выйдет Эмерсон. 

    21:50

    Перед игрой Союз европейских футбольных ассоциаций представил обновлённый дизайн официального мяча Евро-2020, который будет использован в полуфинальных матчах и в финале. Напомним, что 7-го июля во втором полуфинале Англия встретится с Данией. Финал состоится 11-го июля. 

    21:48

    Сборная Италии принимала участие на чемпионатах Европы по футболу девять раз. Лучшим достижением Италии является победа на Евро-1968.

    В свою очередь, Испания участвовала на чемпионатах Европы на один раз больше, при этом трижды становилась чемпионом — в 1964, 2008 и 2012 годах.

    21:46

    А в финале Евро-2012 Испания разгромила Италию со счётом 4:0. 

    21:44

    На чемпионате Европы итальянцы и испанцы в последний раз встречались пять лет назад. В матче 1/8 финала Евро-2016 на стадионе «Стад де Франс» в Париже победу со счётом 2:0 одержала Италия. 

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