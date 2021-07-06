Южная классика: Испания и Италия сражаются за выход в финал Евро-2020

Сборная Италии встречается с национальной командой Испании в полуфинале чемпионата Европы по футболу. За всю историю соперники шесть раз играли между собой на первенствах континента и имеют в своём активе по две победы. В последний раз их пути пересекались в четвертьфинале Евро-2016, и тогда сильнее оказалась скуадра адзурра. В случае повторения успеха подопечные Роберто Манчини впервые с 2012 года выйдут в финал Евро и продлят рекордную беспроигрышную серию до 33 матчей. RT ведёт текстовую трансляцию.