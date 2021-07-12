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12 июля
Признание Доннаруммы, опыт Бонуччи и удача Манчини: что нужно знать о победе сборной Италии на Евро-2020
Италия во второй раз в истории выиграла чемпионат Европы и завоевала свой шестой трофей в истории. Роберто Манчини привёл команду к успеху на первом же крупном соревновании. Лучшим футболистом турнира был признан вратарь Джанлуиджи Доннарумма, который совершил два сейва в серии пенальти с Англией. А по итогам решающего противостояния равных не оказалось 34-летнему защитнику Леонардо Бонуччи. Он стал автором самого возрастного гола в истории финалов первенств континента. Что нужно знать о победе «Скуадры Адзурры» на Евро-2020 — в материале RT.
Признание Доннаруммы, опыт Бонуччи и удача Манчини: что нужно знать о победе сборной Италии на Евро-2020
  • Reuters
Признание Доннаруммы, опыт Бонуччи и удача Манчини: что нужно знать о победе сборной Италии на Евро-2020
  • Reuters
Италия во второй раз в истории выиграла чемпионат Европы и завоевала свой шестой трофей в истории. Роберто Манчини привёл команду к успеху на первом же крупном соревновании. Лучшим футболистом турнира был признан вратарь Джанлуиджи Доннарумма, который совершил два сейва в серии пенальти с Англией. А по итогам решающего противостояния равных не оказалось 34-летнему защитнику Леонардо Бонуччи. Он стал автором самого возрастного гола в истории финалов первенств континента. Что нужно знать о победе «Скуадры Адзурры» на Евро-2020 — в материале RT.

История

Победа сборной Италии на Евро-2020 надолго запомнится болельщикам. «Скуадра Адзурра» показала достаточно яркий футбол и выиграла все семь матчей. А в финале команде на переполненном «Уэмбли» удалось оставить ни с чем англичан, от которых дома ждали только победы.

Итальянцы оказались сильнее и завоевали шестой трофей в истории (четыре чемпионата мира + два первенства континента). Из коллективов Старого Света по этому показателю их опережает только Германия (4 ЧМ + 3 ЧЕ). Также триумфаторы вошли в своеобразный клуб сборных, которые выигрывали Евро больше одного раза (Германия (3), Испания (3), Франция (2). Поскольку первая победа пришлась на далёкий 1968-й, две из них разделили 53 года — это рекордный показатель.

Также нельзя не отметить удивительную беспроигрышную серию чемпиона. Команда не знает поражений на протяжении 34 встреч во всех соревнованиях. До мирового рекорда осталось всего одно противостояние. Пока его удерживают Испания (2007-2009) и Бразилия (1993-1996). Также коллектив выиграл 13-й матч подряд, хотя и сделал это только в серии пенальти.

Дебют

Успех Манчини — отдельная тема для обсуждения. В 2018-м он возглавил сборную, когда она уступила в стыковых матчах Швеции и впервые за долгое время не сумела пробиться на ЧМ. Сам тренер на тот момент тоже находился на перепутье. Сначала не слишком удачным для него получилось возвращение в «Интер», а затем провалом обернулась работа в «Зените».

Но новый союз получился по-настоящему прочным. Специалист привил зашедшей в тупик национальной команде современный футбол и вернулся в когорту топ-тренеров. Удивительно, но под руководством Манчини Италия выиграла первый же крупный турнир.

А ведь будучи футболистом Роберто так и не сумел завоевать трофей со «Скуадрой Адзуррой», хотя дважды доходил с ней до полуфинала. На Евро-1988 Италию остановил СССР, а на домашнем ЧМ-1990 — Аргентина. Спустя четыре года итальянцы завоевали серебро мундиаля в США, но опытный исполнитель на него не поехал из-за конфликта с Арриго Сакки.

Удивительно, но став тренером, Манчини брал титулы во всех странах, где работал (Англия, Турция, Италия) за исключением России. С «Зенитом» специалисту так и не удалось ничего выиграть.

Проклятие

А вот для его визави Гарета Саутгейта первенство континента вновь обернулось личной трагедией. В 1996-м он не сумел реализовать решающий пенальти в полуфинале Евро с ФРГ. Будущий наставник «Трёх львов» не забил, а Андреас Мёллер свою попытку исполнил идеально. В итоге немцы прошли дальше и стали чемпионами.

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Спустя 30 лет ситуация повторилась. Первенство континента. Практически домашний турнир для сборной Англии. Стадион «Уэмбли». Серия одиннадцатиметровых. Только на этот раз специалисту пришлось со стороны наблюдать за тем, как выпущенные им на замену Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака не могут пробить Джанлуиджи Доннарумму. Британцы вновь упустили отличный шанс завоевать первый с 1966-го трофей.

«Лотерея» для Англии — по-настоящему больная тема. Из десяти серий команда выиграла только три: в четвертьфинале Евро-1996 у Испании, в 1/8 финала ЧМ-2018 у Колумбии и в матче за третье место Лиги наций у Швейцарии.

А вот итальянцы проблем здесь не имеют. Напротив, они стали первой командой в истории, которой удалось выиграть сразу две «лотереи» в рамках одного Евро. Да и последнюю победу на ЧМ в 2006-м «Скуадра Адзурра» также одержала в серии пенальти.

Причём до финала на турнире складывалась любопытная тенденция, при которой сборная, одержавшая победу благодаря одиннадцатиметровым, в следующем поединке уступала аналогичным образом. Швейцария оказалась сильнее Франции, но затем пропустила дальше Испанию. В свою очередь, «Красная фурия» не справилась с Италией. По этой логике, на «Уэмбли» склонить чашу весов на свою сторону должны были хозяева, но примета не сработала.

Ветеран

Лучшим же футболистом финального противостояния был признан опытнейший Леонардо Бонуччи. На пару с Джорджо Кьеллини он сделал всё, чтобы Италия заняла первое место. Защитник «Ювентуса» совершил шесть перехватов, четыре выноса и заблокировал два удара.

А в критический момент, когда у его партнёров по атаке мало что получалось, ветеран сам пошёл вперёд и затолкал мяч в чужие ворота после подачи углового. Попутно он в возрасте 34 лет и 71 дня стал самым возрастным автором мяча в финале Евро. Переписал футболист и ещё одно достижение — с 18 матчами в рамках чемпионатов континента обошёл соотечественника Джанлуиджи Буффона.

В серии пенальти Бонуччи тоже сделал максимум от себя зависящего — реализовал свою попытку, на паузе обманув Джордана Пикфорда.

А после финальной сирены счастливый Леонардо прокричал в камеру «It’s coming to Rome! It’s coming to Rome!». Это отсылка к известной песне английских фанатов «Three Lions», в которой есть слова «It’s coming home, football’s coming home» («он возвращается домой, футбол возвращается домой»).

Также необходимо отметить и Кьеллини, который в 36 лет и 331 день стал самым возрастным капитаном в истории финалов Евро и переписал ещё один рекорд Буффона. Не исключено, что после этого турнира опытные защитники завершат карьеру в сборной. В таком случае оба сделают это на мажорной ноте. В 2012-м у них уже была хорошая возможность выиграть первенство континента, но Италия тогда пропустила четыре мяча от Испании. Спустя девять лет постаревшие защитники всё-таки исправили этот недочёт.

Надёжность

А Джанлуиджи Доннарумма вовсе получил звание лучшего футболиста Евро-2020. Он — первый вратарь в истории, удостоившийся подобной чести. Перед началом турнира мало кто мог предположить такое, ведь в первенстве принимали участие множество ярких полевых игроков. Однако все они остались позади голкипера, который в 22 года завоевал первый трофей со сборной. Мало того он вошёл в тройку самых молодых-вратарей, когда-либо принимавших участие в финале чемпионата.

Всего в рамках турнира Джанлуиджи провёл семь встреч, в которых пропустил четыре мяча (ни одного — на групповом этапе). Также в его активе три сейва в послематчевых сериях пенальти с Испанией и Англией. В финале новичок ПСЖ вовсе отразил удары Санчо и Сака.

Любопытно, что «лотерея» — настоящий конёк итальянца, ведь за свою карьеру он выходил победителем из всех пяти, в которых принимал участие.

Трофеи

Также в составе сборной Италии необходимо отметить Жоржиньо и Эмерсона. Совсем недавно, 29 мая они стали обладателями трофея Лиги чемпионов вместе с «Челси», а спустя всего полтора месяца выиграли чемпионат Европы.

Помимо них ранее подобный «дубль» оформляли восемь человек. Интересно, что в 2012-м это также удалось дуэту из «Челси» Хуану Мате и Фернандо Торресу, когда Испания в финале первенства континента как раз разгромила Италию. Ну а Жоржиньо после завоевания двух трофеев за короткий отрезок ещё сильнее приблизился к «Золотому мячу».

Провал

В ростере англичан необходимо выделить Люка Шоу, который забил единственный мяч команды в решающем противостоянии. Защитник отличился уже на второй минуте и стал автором самого быстрого гола в финалах Евро. Британец сразу на несколько минут побил предыдущий рекорд испанца Хесуса Переды.

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Точный удар защитника приятно удивил болельщиков, ведь он никогда не славился высокой результативностью. Достаточно того, что до сих на его счету значилось всего три гола за клубы и ни одного — за национальную команду. В воскресенье Шоу удалось исправить этот пробел.

А вот Гарри Кейн, который обязан забивать, исходя из своего амплуа, огорчить итальянцев не смог. Нападающий качественно действовал в подыгрыше, но так и не сумел ни пробить по чужим воротам, ни хотя бы создать опасный момент. Это «достижение» покорилось ему всего во втором матче из 61 за сборную. Впрочем, удивляться не стоит, ведь за основное время хозяева сподобились всего на один выстрел в створ, пусть он и стал голевым.

Зато Кейн уверенно реализовал свою попытку в серии пенальти, но это не помогло его команде победить. Возможно, судьба таким образом вернула капитану должок за спорный решающий одиннадцатиметровый в полуфинале с Данией.

Признание

В результате Гарри закончил турнир с четырьмя голами в активе и не смог догнать Криштиану Роналду и Патрика Шика, которые отличились по пять раз. При этом лавры лучшего бомбардира получил португалец. В отличие от чеха он также записал в свой актив результативную передачу, она и помогла ему подняться выше. Ранее пятикратный обладатель «Золотого мяча» удостаивался этой чести в АПЛ, Серии А, Примере и Лиге чемпионов.

Лучшим ассистентом стал экс-полузащитник ЦСКА Стивен Цубер. Швейцарец отдал четыре результативные передачи, три из которых пришлись на матч Турцией. Ну а звание самого яркого молодого футболиста Евро присудили 18-летнему испанцу Педри. Любопытно, что за последний год он успел пережить целый ряд важных событий: перешёл в «Барселону», дебютировал в ЛЧ, провёл первый матч за сборную Испании и завоевал первый трофей. Теперь же он добавил к нему медаль взрослого континентального первенства.

Новости smi2.ru
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