«Профессия должна быть престижной»: Непомнящий о зарплатах детских тренеров и реформах в российском футболе

Для решения проблем детско-юношеского футбола в России необходимо поднять зарплату тренерам, а молодым спортсменам запретить играть на результат до 14 лет. Об этом в интервью RT заявил бывший наставник «Томи» Валерий Непомнящий. Известный в прошлом специалист также высказался о возможном сокращении числа участников РПЛ, признался, что не является сторонником лимита на легионеров, а также рассказал, у кого мог позаимствовать идеи реформ нынешний главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн.

Для решения проблем детско-юношеского футбола в России необходимо поднять зарплату тренерам, а молодым спортсменам запретить играть на результат до 14 лет. Об этом в интервью RT заявил бывший наставник «Томи» Валерий Непомнящий. Известный в прошлом специалист также высказался о возможном сокращении числа участников РПЛ, признался, что не является сторонником лимита на легионеров, а также рассказал, у кого мог позаимствовать идеи реформ нынешний главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн.

— В последнее время в спортивном сообществе активно обсуждается тема реформ в российском футболе. В частности, одно из предложений заключается в возможном сокращении числа команд в РПЛ с целью увеличения конкуренции и количества топ-матчей. Во время недавней пресс-конференции этот вопрос задавали и главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову. Как вы к этому относитесь?

— Рациональное зерно в этом есть. Если мы берём дерби, то они проходят на других скоростях, качество футбола заметно выше, чем в остальных матчах. Но топ-команд у нас четыре-пять, все остальные, скорее, принадлежат ко второму эшелону. Поэтому непросто понять, каким именно образом должно быть произведено сокращение Российской премьер-лиги. Лично я однозначно ответить не готов.

— Помимо возможного сокращения РПЛ, также обсуждается вопрос лимита на легионеров. Причём недавно прозвучало мнение, что его стоит ужесточить. На ваш взгляд, это пойдёт на пользу российскому футболу?

— В случае с лимитом имеет место быть конфликт интересов. Клубы, которые ставят перед собой цель быть конкурентоспособными в еврокубках, понимают, что в России недостаточно качественных футболистов, поэтому хотят укреплять состав за счёт легионеров. А середняки не обладают ресурсами, чтобы привлекать качественных зарубежных игроков. Другое дело, какими должны быть критерии отбора. Например, в той же Англии в своё время было принято решение не допускать до выступления в лиге иностранцев, проводящих менее 75% матчей за свои сборные.

В ходе пресс-конференции сам Черчесов отметил, что в РПЛ есть иностранцы, представляющие свои национальные команды. Но дело в том, что многие из них не являются железными игроками основы. Например, на том же Евро-2020 в основе стабильно выходили лишь Кристоффер Ольссон и Деян Ловрен, Никола Влашич стал появляться на поле, начиная со второго матча. Остальные же не могут похвастаться такими успехами.

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— Сейчас многие называют лимит одной из главных проблем отечественного футбола, говорят, что он убивает конкуренцию. Но есть ли какие-либо минусы у его отсутствия?

— Когда лимит расширенный либо отсутствует полностью, тренерскому штабу очень трудно отбирать кандидатов в сборную. На конкретных позициях футболистов банально не хватает. Например, почти во всех командах первой шестёрки РПЛ в центре обороны выступают иностранцы. Исключениями являются «Спартак» с Георгием Джикией, ЦСКА с Игорем Дивеевым. В таких условиях появляется дефицит представителей конкретного амплуа. К слову, у нас внезапно не оказалось и левых защитников.

Мне кажется, отменить лимит можно лишь волевым решением. Ведь в случае голосования достичь единства мнений не удастся. Топ-клубы будут активно ратовать за его упразднение, а большинство остальных — за сохранение. Лично я выступаю против любого рода искусственных ограничений, из-за которых спортсмены растут в менее конкурентной среде, и считаю, что наша главная задача состоит в подготовке сильного резерва. Но для того, чтобы работа с детьми и юношами проходила на высоком уровне, нужно решить три проблемы.

— Какие?

— Во-первых, необходимо, чтобы профессия детского футбольного тренера была престижной, а работать по этой специальности хотели лучшие. Для этого нужно повысить зарплату, ведь сейчас большинству платят смешные 8—15 тыс. рублей в месяц. В связи с этим наставники попадают под влияние родителей игроков, ведь те помогают и с приобретением экипировки, и со сбором денег на поездки.

Во-вторых, с семилетнего возраста детей заставляют добиваться результата. Вследствие этого тренер вынужден готовить команду, а должен развивать игроков, а талантливых ребят — и вовсе носить на руках. А всё потому, что наставник получит премию лишь в том случае, если его подопечные займут высокое место на турнире.

— Как выйти из этой ситуации?

— На мой взгляд, стоит запретить играть на результат до 14 лет. Это необходимо, чтобы снять давление с юных спортсменов и дать им спокойно развиваться. А сейчас получается так, что на восьмилетнего ребёнка параллельно кричат и тренер, и родители: «Отдай пас быстрее, не водись».

Также необходимо понимать, что в России напрочь отсутствует дворовый футбол. А ведь именно там ребята росли и развивались самостоятельно. Остались лишь школы и команды, где большинство талантливых игроков превращаются в серость.

— В чём состоит третья проблема?

— Подготовка тренерских кадров. В этом плане мы движемся в сторону Европы, ведь УЕФА утверждает категории лицензий, формат обучения. Но мне кажется, что нам это не очень подходит.

— В каком плане?

— На данный момент получить лицензию можно в Академии тренерского мастерства, обучение в которой проходит в сессионной форме, а курс рассчитан на два года. Молодых специалистов раз в несколько месяцев собирают на четыре — семь дней, предоставляют темы для рефератов, которые те обязаны подготовить. В итоге у каждого набирается определённое количество академических часов, а в конце сдаётся экзамен.

При этом у нас есть институты физкультуры, обучение в которых длится четыре года и проходит в очной форме. Думаю, что за этот период в молодых тренеров можно вложить гораздо больше знаний.

— По каким учебным материалам сейчас проводят обучение тренеров?

— Существует огромное количество материалов, разработанных в Российском футбольном союзе. В них подробно рассказано, что и как нужно делать в группах начальной подготовки, а тренировки расписаны буквально на весь год. Методики заимствованы у ведущих академий Европы. Если сравнивать с тем, как обстояло дело во времена СССР, то в этом вопросе удалось достичь солидного прогресса.

Но важно обращать внимание и на то, где именно занимаются дети. В период президентства Виталия Мутко в РФС и при поддержке Романа Абрамовича было построено около 200 полей в рамках программы развития детско-юношеского футбола. По моей информации, большинство из них уже пришли в негодность. Кроме того, надо понимать, как именно они эксплуатируются.

— Что вы имеете ввиду?

— Поля приобретаются различного рода коммерческими предприятиями и впоследствии сдаются за деньги. В итоге на них играют взрослые, а дети вынуждены заниматься в самое неудобное время. Зимой же дела обстоят совсем сложно. Например, на тренировочном манеже площадью 90 на 60 метров одновременно занимаются сразу четыре-пять групп.

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— Большинство из перечисленных вами реформ в рамках подготовки юных российских футболистов были изложены нынешним главным тренером сборной Дании Каспером Юльманном.

— На самом деле, данные методики применяли в Нидерландах ещё в 1970-х. Я говорю об отсутствии игры на результат, тренировках четыре на четыре и пять на пять, направленных на увеличение количества соприкосновений с мячом у каждого отдельно взятого спортсмена. По большому счёту, подобные занятия напоминают дворовый футбол, где мальчишка гораздо больше вовлечён в матч и вынужден постоянно владеть мячом.

Во время обучения в Высшей школе тренеров в период с 1979 по 1981 год на протяжении двух недель проходил стажировку в голландском клубе «Фалендам». И тогда поинтересовался у наставника местной детской команды о календаре встреч. Там он составлен по географическому признаку и расписан на четыре года, вследствие чего каждый коллектив знает, с кем он будет играть в ближайшие несколько лет.

Например, если первого июля «Фалендам» встречается с «Аяксом» дома, то ровно спустя год он будет проводить матч с ним же, но уже на выезде. Турнирных таблиц не было, число побед не учитывалось, а состав постоянно ротировался. Таким образом, все получали практику и знали, когда выйдут на поле.

— Следовательно, в Нидерландах практиковать подобное начали уже в 1970-х, в Дании — с 2005 года. А как обстоят дела в России?

— Насколько знаю, в Калининграде и Томске данные методики уже используются. Но есть проблемы иного рода.

— Какие?

— Например, в Калининграде существуют сложности с организацией матчей в других городах страны. Из-за необходимости пересекать границу футболистам легче добраться до Польши и Германии и устроить встречу с местными коллективами, чем с командами из России. В Томске же трудности связаны с климатом. Солидную часть года приходится тренироваться в переполненных манежах.