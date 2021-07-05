Мостовой: в России одни клубы купаются в золоте, а у других ничего нет

«Не думаю, что правильно рассуждать об этом... В России одни клубы купаются в золоте, а у других ничего нет. Поэтому они и умирают. Почему бы не поделиться? Мы сами постоянно обращаем внимание на опыт европейских лиг. Посмотрите на тот же «Вильярреал», который выиграл Лигу Европы. Он базируется в городе с населением около 50 тыс. человек. В Москве в отдельных районах проживает больше. Так что дело не в числе команд, а в отношении к футболу», — заявил Мостовой.

Ранее бывший главный тренер «Краснодара» объяснил, почему в РПЛ нельзя отменять лимит на легионеров.